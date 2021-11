No es momento de rendirnos

Hace pocos días, se dio a conocer una encuesta de Reale Della Torre Consultores donde se comenta que el 50% de los jóvenes tienen pensado emigrar del país. Los motivos son la búsqueda de oportunidades para desarrollarse, un mejor panorama económico y sus diferencias políticas, que radican en su rechazo hacia varias medidas lanzadas por el Gobierno nacional.

Sin dudas estamos atravesando una crisis muy profunda que deja una marca gigante a nuestro país. Sin embargo, este no es el momento de renunciar a la Argentina, ya que frente a una crisis siempre surge una oportunidad. Y es hoy cuando, juntos, nos toca liderar este proceso de cambio, a través de la rebeldía propia de los jóvenes, debates, planteos e iniciativas que nos hagan crecer como sociedad y nos permitan seguir marcando el rumbo de la provincia y, de ser posible, trasladarlo al país que tanto queremos.

Una vez más, nos toca salir a la cancha este 14 de noviembre. Pero esta vez es para revalidar nuestras convicciones, esperanzas y sacrificios a fin de seguir mejorando y defendiendo modelos de gestión que han hecho las cosas como corresponden. Hay muchísimo talento joven en el país y tenemos que aprovecharlo, no puede ni debe seguir pasando el hecho de que, día a día, pibes y pibas se tengan que ir del país porque es inviable vivir acá. Como así también no podemos permitir que nos sigan robando nuestros derechos: desde la educación, el trabajo, la vivienda, hasta vivir tranquilos. Nuestro futuro y el de las próximas generaciones está en juego, y si no lo defendemos nosotros no lo va a hacer nadie. Aunque traten de suavizarnos el oído con falsas promesas donde van a querer comprarnos con regalos, eventos masivos, discursos y campañas en una búsqueda desesperada por nuestro apoyo. Lo importante no es si lo reciben o no, porque dentro de tanto desprecio a esta juventud, se lo merecen. Más cuando llegue la hora de ir a votar, recuerden quiénes nos tuvieron encerrados, quiénes nunca tuvieron un plan para sacar a la Argentina adelante y, sin perder oportunidad alguna, atacaron a todos aquellos que pensaban diferente.

Hoy les puedo decir que tenemos todas en contra, pero eso no es nada que no sepan. Cuando ven la tele, escuchan la radio o simplemente miran las redes sociales, todo lo que estoy diciendo o les puedo llegar a decir ya lo vieron o escucharon antes. Les vengo a proponer que seamos ese motor que impulsa este gran cambio para darle otro rumbo a nuestro futuro. Somos la chispa que inicia la explosión de la pólvora: nosotros somos ese cambio que necesitamos para construir un departamento, una provincia y un país mejor. Es por nosotros, por nuestras familias, por los lugares a los que vamos y le tenemos un gran cariño, por la gente a la que queremos, por el pasado, por nuestro presente y por un futuro mejor que debemos dar pelea.

Estamos cansados de vivir atropellos políticos e institucionales, que lo único que generan es un gran daño al país y a nuestra sociedad. Daño que, a su vez, provoca una gran angustia a nuestros seres queridos, que lo único que ven es un futuro incierto que nos depara y que nos toca vivir a todos por igual. Sin embargo, y lejos de dar brazo a torcer, es ahí cuando nosotros entramos, transmitiendo esperanza, y siendo motores del cambio que tiene, como base, el trabajar juntos por una Argentina mejor.