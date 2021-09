Necesitamos nuevos adultos que se sumen a la política: no al edadismo

El Edadismo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un conjunto de estereotipos, prejuicios y discriminación contra las personas debido a su edad. En la pandemia, a los adultos se los aterrorizó, si abrazaban a sus nietos se contagiaban y se morían, sumado a la falta de contacto con su entorno social ya que no todos saben usar los instrumentos tecnológicos, y junto al panorama de jubilaciones irrisorias, medicamentos por las nubes y cierre de emprendimientos económicos, la salida se torna muy compleja.

Los problemas mentales crecieron en un 90% y la depresión ganó batallas impensadas. Junto a la mayor longevidad a la que sigue apostando la ciencia, no se adecuan los sistemas para que los adultos mayores puedan desarrollarse plenamente hasta el fin de sus días. Pero como no hay sindicatos detrás de ellos, ni organizaciones que los nucleen, y en las elecciones los incitan a no votar, los gobiernos los abandonan a su suerte y más a la hora en la que los legisladores tienen que defender partidas presupuestarias.

Ejemplo de esto era el hospital de día que se iba a construir en el ex Asilo San Vicente de Paul y de un día para el otro ese lugar se lo adjudicaron a la municipalidad de Capital para otros fines.

Hay mucho para hacer en este sector. Desde hospitales de día, ley de geriátricos, barrios amigables, control de las obras sociales OSEP Y PAMI para que se los priorice, la desburocratización del ANSES, la creación de lugares de esparcimiento, y una reforma laboral que los incluya, además de adecuar leyes que se hicieron cuando la expectativa de vida promedio no superaba los 50 años.

Desde Vamos Mendocinos, el frente político que integro, hemos advertido el edadismo imperante a la hora de armar la lista de candidatos y candidatas que se presentarán con vistas a las PASO del próximo 12 de setiembre y propuestas para este sector.

Pocos adultos que no vengan de la política se asoman en las listas. Como ejemplo el Partido Verde se jacta de que sus candidatos no superan los 40 años porque y así lo expresan, “son los que están sacando al país adelante.”

Los libertarios, gran expresión nueva de una libertad que avanza en medio de un confinamiento mental y físico, congregan a muchos jóvenes desilusionados con la política tradicional y ellos integran nuestro frente.

Pero también hay muchos adultos desilusionados con las prácticas antiguas. Hay ejércitos de adultos que quieren participar, volcar su experiencia, y no tienen ni voz ni voto en ningún lado.

Desde Vamos Mendocinos nos queremos que se discrimine ni por ser mujer, ni por la edad, ni por el sexo. Queremos que lleguen los mejores. Que en las bancas legislativas se siente gente honesta, con valores, adultos con trayectoria y jóvenes con mucha fuerza.

#No al Edadismo

Lic. Gabriela Figueroa

58 años. Escribí dos libros, tuve dos hijos y planté dos árboles.

Participo por primera vez en política y quiero ser diputada provincial.

2616962227