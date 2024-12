Milei versus Villarruel, una ruptura preocupante

La ruptura

Me siento preocupado y esto no sería importante si no existieran millones de votantes que piensan igual. En primer lugar la calidad de las personas. Tanto el Presidente como su Vice merecen nuestro respeto. La ruptura entre ellos nos impacta y mucho. Por más que Javier las quiera minimizar las repercusiones institucionales son importantes. No sabemos si fueron ambos o uno el que decidió romper pero el caso es que la desunión se produjo.

Al principio comenzaron solos y muy unidos. Aportaron una visión del nuevo país que nos devolverían renovado y que enorgullecía, con sus respectivos talentos. Javier con su versación económica y Vicky con su moderación e inteligencia. Dicho con sencillez pueblerina: eran y son un excelente “combo”.

Veamos las consecuencias de la disrupción.

El binomio Presidencial

Javier dice que ella ya no tiene injerencia en las decisiones del gobierno y que por decisión propia ya no participa de las reuniones del Gabinete. ¿Cómo puede entonces reemplazar al Presidente cuando se ausenta si desconoce la gestión de gobierno; y peor aún, qué sucedería si el remplazo resultara institucionalmente definitivo? Es de suponer que la ruptura también lo ha sido con los Ministros o la mayoría de ellos porque todos deben estar alineados con el pensamiento de Javier. ¿Podría seguir funcionando normalmente el gobierno si se tratara de una ausencia definitiva del Presidente? Las respuestas a estos cuestionamientos son negativas con consecuencias nada felices para el país.

Elecciones 2025 y 2027

Ante los hechos descritos por Javier, ¿continuará Vicky en su cargo? Dada su seriedad presumo que sí, pero a los tumbos y con problemas siempre presentes. En 2025 no creo que Vicky se presente a elecciones legislativas siendo ella Presidente del Senado. No las necesita. Además ha declarado que se siente muy cómoda en su cargo. Pero en 2027, de continuar la disrupción, ella no podrá presentarse a una reelección con Javier. El país perdería un cuadro político de gran importancia.

Hasta el 2027 sufriríamos además un impacto internacional. No podemos olvidar al Martín Fierro; “Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de ajuera”. La lucha feroz de Javier por devolvernos la patria que perdimos hace tantas décadas y la admiración causada en el mundo se resquebrajarían y perderían algo de respeto. Una unión tan fuerte antes y en los primeros meses de gobierno que se rompe, hace perder cohesión y respetabilidad.

El silencio de Vicky

No ha pronunciado una sola palabra y Javier le ha endilgado algunas muy fuertes que he recordado. Se ha consustanciado en un 90% con la “casta” dijo. Este silencio puede interpretarse como aceptación tácita de la verdad de los dichos; no contestar para no agravar la situación; postergar la divulgación de su verdad hasta el momento propicio.

Victoria ha demostrado ser sumamente inteligente, con una gran lealtad hacia Javier y una completa adhesión a sus ideas. ¿Con estas condiciones que le reconocemos la mayoría de los argentinos es posible que en tan corto lapso se haya transformado en desleal?

Por supuesto que no. Si es esto así, ¿qué sucede verdaderamente?

Lo que el país necesita de Milei y Villarruel

No sabemos lo que Vicky piensa. Pero sí sabemos algunas cosas. No hay seres humanos perfectos, imprescindibles ni exentos de culpa. Los dictadores y tiranos sí creen que lo son y sus obsecuentes incondicionales se encargan de repetirlo hasta el hartazgo. Cristina Kirchner se cree perfecta y sin culpa de nada, replicando que su condena es arbitraria y una proscripción o una cacería como lo afirma Anabel Fernández Sagasti la mendocina que le rinde culto idolátrico a una delincuente condenada y multiprocesada. Ni Javier ni Vicky son imprescindibles y muchos son los argentinos que comparten las ideas económicas del Presidente, aunque sin su gran información profesional.

Pero ambos son necesarios. Javier porque está realizando una tarea muy importante en la restitución de la patria que nos robaron durante más de cien años. Y Vicky presidiendo el Senado que tiene funciones esenciales entre las que cito: presta acuerdos a todos los funcionarios que requiere la norma fundamental, jueces, militares de alta graduación, embajadores, etc; aprueba tratados internacionales; actúa como tribunal de sentencia de quienes son acusados por Diputados; actúa como Cámara Revisora de los proyectos de leyes con media sanción en Diputados, etc.

Con sus aciertos que son muchos y errores que son varios, nos sorprenden con medidas de gobierno que hemos soñado y alguna vez creímos que en Argentina ya no existirían nunca. Por eso nos resulta inexplicable el fracaso de Ficha Limpia, y la decepción de la inteligente y excelente diputada Silvia Lospennato. Luego de su trabajo durante más de seis meses para imponerlo en Diputados no merecía ni nosotros con ella, el fracaso. Las justificaciones de Javier no convencen, ni explican la ausencia del proyecto de ley en extraordinarias. ¿Será cierto que Javier quiere competir con Cristina y poner el último clavo en su ataúd con ella adentro? Queremos una Cristina derrotada. Pero necesitamos a la Cristina condenada detenida y en cumplimiento de la sentencia de inhabilitación absoluta y perpetua. Esperamos que Javier reconozca su error y envíe el proyecto de ley o no obstaculice el que presente Lospennato o cualesquier otro legislador.