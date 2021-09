Menospreciar el debate es menospreciar la Democracia

Hace sólo una semana, el Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación, el proyecto de Presupuesto 2022 para todo el país, y la retórica odiadora y violenta no esperó en arremeter contra un proyecto que ni los legisladores habían podido empezar a leer.

Miren qué irresponsabilidad más grande para con sus votantes, qué menosprecio al trabajo que le dio el pueblo argentino por parte de un colega Diputado, que no tuvo ni un resquemor en decir: “leí 10 minutos el presupuesto y no se puede votar”. No podemos dejar que sea una costumbre escuchar estas declaraciones de funcionarios públicos.

El Presupuesto 2022 es una Ley madre. Estamos hablando de un proyecto de que tiene más de 4.000 páginas. Si un diputado de la nación no puede dedicar el tiempo para entender lo que vota, debe llamarse a silencio. Este tipo de ignorancia para el odio, que se ve tanto hoy en día, ayuda al enojo de los argentinos y es un caldo de cultivo ideal para la mentira.

En sintonía, salieron los agoreros del mal, a repetir como loros que mi provincia estaba siendo relegada de la repartición presupuestaria y que quedaba por detrás de todas las provincias del norte de Argentina, que mal asumen estos agoreros como de gestión peronista. ¡Qué cara para la mentira y la hipocresía!

Mendoza es la quinta provincia en cantidad de recursos del Estado Nacional para el Presupuesto 2022, sólo detrás de CABA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Por si hay algún tipo de dudas, los recursos para la provincia en el proyecto ya implican un aumento sobre el año pasado, del 42.8% (bastante por arriba de la inflación proyectada, y del promedio para todas las provincias, que está en el 31.5%). Acá no hay discriminación a mi provincia, ni mucho menos se distribuyó el presupuesto por el color político. Lo que tenemos es una mentira que se repite, por políticos de peso, para generar enojo a los Mendocinos.

Nuestro mayor trabajo como legisladores nacionales es sentarnos a estudiar y analizar las leyes que se tratarán en el recinto, y esta es fundamental. Lo peor que puede hacer una fuerza política que no está en el gobierno, es no darle un presupuesto a la gestión de turno, haciendo enormes actings dentro del recinto como nos tienen acostumbrados unos y otros.

Esa manifestación política, es en realidad una trampa. Un gobierno sin presupuesto se maneja casi a su antojo con el presupuesto del año anterior, adaptándolo como lo cree mejor, y a puro DNU. No tiene freno. Si queremos generar un cambio en serio, tenemos que atar al ejecutivo de turno, con un presupuesto claro y detallado.

Hagamos la labor por la que la ciudadanía nos dispuso dentro del poder legislativo y trabajemos de verdad, que al país no se lo saca adelante con declaraciones paupérrimas y enojos actorales en medios de comunicación y redes sociales. Si es eso lo que quieren hacer, hay salas de teatro en todo el país, el Congreso está para otra cosa.

*El autor es abogado y Diputado Nacional por Mendoza FDT / Protectora