Mendoza y el drama salarial en una provincia con dinámica “carancho”

Cuenta la leyenda que estaba Dios creando Argentina y dijo: “Esta provincia se va a llamar Buenos Aires, va a tener mar y campos muy fértiles, esta otra se va a llamar Jujuy y va a tener montañas, esta otra Salta y tendrá también montañas y algo de viñedos, esta otra se llamará Mendoza, va a tener viñedos que le permitirán hacer buenos vinos, montañas, nieve, estará muy cerca del pacífico, tendrá petróleo, hermosos paisajes…”. San Pedro lo interrumpe y le pregunta: “¿Mi señor, no es mucho lo que le está dando a una sola provincia?” y Dios le responde: “Tranquilo San Pedro, mirá los dirigentes que le estoy mandando”.

¿A cuento de qué viene el chiste? A cuento de que si tomamos la evolución del salario promedio privado registrado de Mendoza, según los datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y lo comparamos con otras provincias del país, vemos que esa clase dirigente no se ocupó mucho del problema. Mendoza cayó del puesto 14 en 1995, el registro más antiguo disponible, al lugar 16 en marzo del 2022, perdió dos posiciones en 27 años. ¿Es mucho? No, lo grave es que nos pasaron provincias como San Juan, Jujuy y Salta. El mejor momento de estos 27 años fue en el 2009, cuando llegó al puesto 11. Después nunca más acarició el lote de los 10 primeros puestos, siempre de mitad de tabla para abajo y aquí está uno de los grandes problemas estructurales de la provincia sin resolverse.

Salarios privados 1995 vs 2022 en Mendoza

Es muy importante ver que otras provincias sí avanzaron en el ranking de salarios promedios privados, porque se terminan los argumentos de la clase dirigente local, siempre muy apegada al llanto y la queja, de que la macroeconomía nos complica y que el país no nos ayuda. ¿Eso no pasa?, sí claro que sí, pero también en estos casi 30 años ha habido provincias que en el mismo país y con la misma macroeconomía, han remontado su ubicación en el ranking de salario privado promedio. Salta estaba en el puesto 19 en 1995 y pasó al 15 en marzo del 22 y Jujuy avanzó del 16 al 14 en el mismo período. San Juan estaba en el puesto 22 en 1995 y en marzo del 2022 se ubicó en el 12, 10 puestos más arriba.

Escuchamos hasta el hartazgo que cuando la economía nacional crece la provincial vuela, lo dicen todos los políticos. ¿Qué pasó con los salarios en 2003 y 2004 cuando la economía creció en Mendoza por encima de la Nacional y llegó al 16% la suba del PBG? Nada, en el 2002 Mendoza estaba en el puesto 12 del ranking de salarios privados promedio, en el 2003 en el 13, en el 2004 en el 13 y en el 2005 en el 13. El vino, el vino nos salva. Tampoco, el año 2012 fue récord de exportaciones de vinos, el país llegó a los U$S 1.000 millones de envíos. ¿Qué pasó con el salario?, Mendoza mantuvo el puesto 13 en el 2012 y en el 2013.

El petróleo, el petróleo no ayudará. Los dos últimos años de producción récord, 1998 y 2002, quedamos en el puesto 13 y 12 respectivamente del ranking de salarios. Y el Turismo, ¿no es para esperanzarse? No mucho, al ver el salario de hoteles y restaurantes nuestra provincia está en el puesto 10, por debajo de Jujuy en el quinto, San Juan en el séptimo y Salta en el octavo. Claramente Mendoza no es la Andorra de la que hablaba Cornejo.

En la previa al acto convocado por @rodrigodeloredo, nos encontramos con legisladores nacionales y referentes de Juntos por el Cambio de toda la provincia.



Córdoba tiene un equipazo para lograr el cambio en 2023. pic.twitter.com/phvAaebsm3 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 1, 2022

Los economistas Rodrigo González y Jorge Day coinciden en que el problema no pasa por si algún sector produce o exporta más, sino en que los sectores que más gente ocupan en Mendoza son de salarios bajos.

Nos creemos algo que no somos, el complejo vitivinícola no existe en el marco de las exportaciones del país. Argentina exportó casi 3 mil millones de dólares en minería y de vinos sólo 1.000. Catamarca y Jujuy planean exportar 3.000 millones de dólares en un par de años, según lo indicaron sus gobernadores en el encuentro Desarrollo y Democracia organizado por el diario Clarín. San Juan planifica, para el 2030, sumar 3 mil millones de dólares a los 1.200 que hoy exporta, mientras que los envíos de Mendoza están en U$S 1.600 millones, casi la mitad de lo que van a lograr las provincias del norte. Nada de esto va a pasar en Mendoza con los emprendimientos mineros para extraer hierro y potasio, minerales de un valor que no tienen mucho que hacer frente al oro, la plata, el cobre y el litio. “La exploración de Hierro Indio puede generar unos 8 puestos de trabajo”, afirman desde el sector.

Es totalmente razonable preguntarse ¿qué tiene que ver el Estado en los salarios privados? No mucho, pero sí tiene que ver con proyectar un modelo de crecimiento y desarrollo para que distintos sectores crezcan y que mejoren los sueldos. Las otras provincias así lo hicieron, es posible, se puede hacer. Pero estamos muy lejos en Mendoza de ese debate, miren el Consejo Económico Ambiental y Social, se van a cumplir dos años de su creación y aquí estamos, esperando algún resultado concreto de algo.

El sector hoteles y restaurantes en Mendoza paga salarios muy por debajo de otras provincias.

Sí se advierte en Mendoza el avance de un modelo de construcción de poder y no uno de desarrollo, y así vamos convirtiéndonos en una provincia “carancho”. Una de las cosas que hacen con más frecuencia los dirigentes es quejarse de que no nos liquidaron bien alguna regalía, que nos mandaron menos ATN y una cantidad más de reclamos que ya ni en Hacienda saben bien ni cuáles son ni qué monto representan, imaginen si sabrán qué hacer con ese dinero después. Está muy bien reclamar lo que nos pertenece, pero que no se agote todo en eso. El problemas salarial no se va a solucionar por ahí, ni con esos recursos.

Están los que dicen que hay que diversificar la matriz productiva y los que afirman que está diversificada, pero lo real es que los salarios no se mueven. Esta desatención sobre lo salarial hace que el salario privado registrado genere estragos complicados; en junio de 1995 Mendoza estaba en el puesto 10 con los sueldos de los docentes privados, hoy está última, los docentes privados registrados de nuestra provincia ganan los peores salarios del país, en 27 años nos pasaron todas las provincias. San Juan hoy es la provincia de Cuyo con menor tasa de pobreza y desempleo. Y nuestra clase dirigente aquí tranquila, tuiteando y mandando memes del zonda.

Lucas Ilardo y Anabel Fernández Sagasti, dos dirigentes clave del Justicialismo.

Nos creímos lo de Chetoslovaquia, ese grupo de provincias en donde no ganó Alberto Fernández en el 2019. Ahí estaba la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Entre Ríos y Mendoza. ¿Saben cuál es la provincia con el peor salario privado promedio de Chetoslovaquia?, sí la nuestra. Y nosotros aquí, orgullosos no sé de qué.

El año que viene habrá elecciones y Cambia Mendoza podría quedarse gobernando todo el Gran Mendoza. Si eso pasara, ¿cuánto demoraría otro partido en volver a ganar la gobernación de la provincia? El riesgo de concentración del poder sin dudas se agravará y es probable que el nivel de discusión por la provincia que más le convendría tener a los mendocinos se achate más todavía. La oposición en sus distintas variantes está sin rumbo y donde más se nota es en el Justicialismo, sus cabezas destrozaron un partido y ni hablan con cuadros que hicieron gobiernos importantes como Arturo Lafalla, quien bajó el gasto público al privatizar Edemsa y OSM pudiendo hacer Potrerillos con esos fondos, transfirió la Caja de Jubilaciones, medidas elogiadas con el tiempo hasta por dirigentes que no son de su partido. También privatizó el Banco de Mendoza, antes Bordón había privatizado Giol.

Los actuales dirigentes que lideran el espacio tienen una visión de las cosas que ayuda a agigantar los resultados electorales siempre en favor de Cambia Mendoza. Tienen tremendos problemas para definir un proyecto creíble y realizable. En el 2015, cuando el PJ perdió contra Cornejo, lo hizo por unos 7 puntos, el año pasado le sacaron más de 20. ¿Saldrá tercero el PJ en los comicios del año que viene?

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, con el empresario Alejandro Vigil. La provincia tiene la tasa de desocupación y pobreza más baja de Cuyo.

La clase dirigente hace tres semanas que en nombre de la institucionalidad y de los cambios en la Suprema Corte no hizo otra cosa que discutir sobre esos temas, y los problemas más importantes para la gente en Mendoza son la inflación, el empleo (que obvio tiene que ver con el salario) y la inseguridad según la medición de Consultores Asociados liderada por Stella Toledo y Alberto Isuani. Pero seríamos injustos si pensamos que todos estuvieron enfrascados en la discusión de la reforma de la Suprema Corte, no es así, también tenemos a la diputada oficialista Josefina Canale preocupada por el metegol, quien presentó un proyecto para que se lo considere deporte y que también se apruebe un reglamento que prohíba el uso del molinete como reveló Mdz. Así se entiende por qué algunos consideran que el gobernador de Mendoza, sea quien sea, es un paga sueldos que no puede cambiar nada. Se pueden hacer cosas para cambiar la realidad pero no las hacen o no saben cómo hacerlas, insisto; las otras provincias las hicieron.

¿En la campaña del año que viene se animará algún candidato a decir qué va a hacer con la economía y sus sectores para ver si mejora el salario privado promedio de Mendoza? Sabrán cómo hacerlo Alfredo Cornejo, Omar De Marchi, Tadeo García Zalazar, Ulpiano Suárez, Daniel Orozco, Roberto Righi, Emir Félix, Anabel Fernández Sagasti, Martín Hinojosa, Flor Destéfanis, o pensarán que no pueden hacer nada más que pagar sueldos. Todo indica que vamos a seguir con agendas poco sexys y que no se va a solucionar el problema en el corto ni mediano plazo.