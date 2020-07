Mendoza como Capital de la Cultura

La Capital Americana de la Cultura es un reconocimiento cultural creado en 1998 que se entrega a ciudades americanas, con el objetivo de ayudar a conocer diversas características de ciudades y pueblos del continente, respetando la diversidad nacional y regional, mostrando su patrimonio cultural y fomentando esas ciudades, estableciendo puentes de cooperación con otras capitales culturales del mundo.

Esta organización no gubernamental es miembro del Bureau Internacional de Capitales Culturales, está acreditada ante la OEA y tiene el reconocimiento de los parlamentos Latinoamericano y Europeo. A través del canal de TV español Antena 3 tomé conocimiento de esa organización y de que durante 2020, la “Capital Americana de la Cultura” es la ciudad de Punta Arenas, Chile.

Me interesó conocer qué ciudades argentinas habían sido designadas así desde su creación hasta la fecha y me encontré con que sólo Córdoba, lo había logrado en 2006. Hay otras como Mérida, México, que ya lo han sido dos veces (2000 y 2017). Como grandes ciudades capitales de países han sido elegidas Ciudad de Panamá (2003), Santiago de Chile (2004), Brasilia (2008), Asunción (2009), Santo Domingo (2010) y Quito (2011) por ejemplo. En el otro extremo, sin ser capital del país, y no tan conocidas, figuran Iquique, Chile (2001), Guadalajara, México (2005), Cuzco, Perú (2007), Sao Luis, Brasil (2012), Mayagüez, Puerto Rico (2015), etc.

Hay otro sistema parecido de Capitales Iberoamericanas de la Cultura, creado en 1991, y en el que sólo figura como capitales argentinas la ciudad de Buenos Aires (1992).

Vista la realidad actual y futura que nos dejará esta pandemia que estamos “viviendo”, creo sería interesante lograr una difusión internacional sobre la ciudad de Mendoza (o el Gran Mendoza como región) que fomentara el turismo para los próximos años, considerando que éste es una de las fuentes de ingreso provincial, que genera divisas genuinas, con casi cero contaminación. Alguna autoridad, sobre todo relacionada al turismo, podría tomar la posta y proponer a Mendoza para 2021 o años posteriores (presidente Xavier Tudela - http://www.cac-acc.org/