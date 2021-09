Mejores instrumentos para políticas públicas

Marco Conceptual

Una Región/Provincia/Ciudad se caracteriza por ser mucho más abierta que la generalidad de los países. Cualidad que se intensifica mientras más chico es el territorio. Más abierto significa: a) Comercio exterior más importante. Y b) Las diferencias entre PBI e ingreso que reciben sus habitantes suelen ser significativas.

En el caso de Mendoza al valor agregado debemos:

-Sumar los ingresos que reciben sus habitantes que trabajan afuera, las transferencias del gobierno nacional.

-Restar las remesas que se envían afuera, los beneficios de empresas extraprovinciales y los impuestos nacionales que pagan lo mendocinos.

Conceptualmente entonces:

-Producto No es igual a Ingreso.

-Exportaciones de Mendoza NO ES igual a lo que se vende al exterior del país sino son todas las ventas que se realizan fuera de las fronteras provinciales ya sea que vayan a EEUU, Europa, etc. o a Buenos Aires, Córdoba, etc. salvo por el ingreso de divisas.

-Importaciones idem.

-Los ingresos por coparticipación federal, por transferencias no automáticas del gobierno nacional, pensiones, jubilaciones y otras prestaciones de la ANSES no son parte del esquema productivo de Mendoza sino que son transferencias financieras.

Aritmética pura

Veamos algunos ejemplos:

1. Petróleo. Los propietarios de las empresas productoras y exploradoras viven generalmente fuera de Mendoza y, por tanto, la mayoría del beneficio empresario (aproximadamente 70%) no es percibido internamente. Si ingresan los sueldos y salarios, impuestos y regalías. Eso sí, hay un impacto indirecto importante por las empresas locales proveedoras de bienes y servicios a las empresas petroleras. Y también hay que considerar lo que corresponda por inversiones realizadas por las empresas petroleras con fondos exteriores de Mendoza.

2. Multiplicador de la economía naranja. Las industrias de mano de obra intensiva tales como las basadas en conocimiento suelen tener un impacto mayor que las de capital intensivo. Por ejemplo, el impacto socio-económico y de empleo en las actividades de filmación de contenido audiovisual fue medido en el caso de Río de Janeiro y se obtuvieron los siguientes resultados:

-Multiplicador de empleo: 1,6. O sea que por cada 10 empleos generado por la actividad de filmación de contenido audiovisual se crearon 6 empleos adicionales

-Multiplicador de gasto económico: 2. Por cada peso de gasto en la actividad se generó 1$ adicional Olsberg, en un reciente estudio, determinó que en América Latina se invirtieron 5,7 mil millones de dólares en la industria audiovisual en 2019, que generaron 1,5 millones de empleos directos e indirectos. Y que el 67% de los gastos en producción impactan en otros sectores. Y ello sólo teniendo en cuenta el impacto directo e indirecto. Si, en caso se hubiese utilizado un modelo de insumo producto que agrega el impacto inducido el efecto seria notablemente superior

3. ANSES

El organismo nacional realiza transferencias a Mendoza del orden de los 168 mil millones pesos anuales en concepto de jubilaciones y pensiones y otros programas. A su vez, puede estimarse en cerca de 1 mil millones los sueldos y salarios que paga a sus empleados en Mendoza. Por otra parte, la provincia como un todo, aporta al financiamiento de la ANSES de dos formas:

-Aporte de empleados del 11%, aporte patronal del 19%; monotributistas y autónomos.

-Parte de los impuestos nacionales que se recaudan desde Mendoza.

En suma, puede estimarse que por aporte de las seguridad social se destinan a ANSES la suma de de 6400 millones de pesos por mes (según datos de la AFIP). Anualmente, si se le suma la parte de impuestos nacionales se puede estimar en 115 mil millones anuales. Por ende, el flujo neto de ANSESS es de aproximadamente 54 mil millones de pesos anuales.

4. Vitivinicultura. En este caso contamos con mediciones realizadas a través de modelos de insumo producto que permiten medir los impactos directos, indirectos e inducidos. O sea los generados por la propia actividad más los que produce por sus compras a otros sectores y los que se generan por el gasto en consumo e inversión de los trabajadores y empresarios del sector.

Así, por ejemplo para Nueva Zelanda los resultados muestran el siguiente impacto:

-En el valor agregado un coeficiente de 2,35 para los directos e indirectos y del 3,34 sumado al inducido.

-En lo referente a empleo, 2,03 y 2,79 respectivamente.

O sea un aumento en las ventas de 1$ de vino genera un adicional de 2,34$ en el valor agregado de Nueva Zelanda. Por cada empleo, se generan 1,79 empleos adicionales.

Conclusión

Necesitamos mejores instrumentos y metodologías para medir el impacto de determinadas políticas públicas. Estimo que es tiempo de pensar en desarrollar metodologías que permitan estimar:

 Balanza comercial de Mendoza.

 El Ingreso Regional.

 La tabla y el modelo de Insumo Producto.

Sin duda, agregando a su vez un enfoque más integral con aspectos sociales como la distribución del ingreso y la sustentabilidad basada en un enfoque ambiental.

*El autor es economista