Los empresarios y sus donaciones en cuarentena

Una de las pocas cosas positivas que tienen las crisis es que nos ayudan a saber quién es quién en momentos difíciles. Una buena forma de aproximarnos a esa situación, es ver el listado de donantes y donaciones que recibió el Gobierno de Mendoza y los hospitales públicos, desde abril del año pasado y durante todo el 2020.

El listado de donaciones que presentaron desde el Ministerio de Salud en la Legislatura, es un indicador de la solidaridad de los empresarios mendocinos, cuántos estuvieron dispuestos a donar y qué donaron. Si bien las 13 carillas con las donaciones no indican el monto en dinero, salvo que se haya donado efectivo, se estima en base a los precios de los productos que figuran en la web. Además, muchos han logrado buenos valores por comprar grandes cantidades de algún producto, también el Estado consigue buenos precios porque trata con proveedores habituales, y están los que donaron algo relacionado con su actividad y por lo tanto el costo de lo que dieron es mucho menor, como es el caso del alcohol que dieron las bodegas o el agua de alguna empresa que vende el producto. De todas formas siempre se toma el precio de la web, sin usar el valor al costo, y tampoco se descuenta el 36% de inflación del 2020, es decir que el monto está actualizado. En algunas donaciones no se ha podido definir el valor por falta de especificaciones o porque el precio no estaba disponible.

Lo concreto es que se donaron, según los cálculos obtenidos de la forma que expliqué, $ 207.049.437 millones, hubo 96 donadores de los cuales 14 fueron entidades públicas que van desde el Ministerio de Salud de la Nación, pasando por el Casino de Mendoza, hasta gobiernos chinos. En los 82 donadores privados tenemos desde fundaciones y cooperadores de hospitales, algún jugador de fútbol, gente común que donó lo que podía dar y empresas. Entre todos aportaron $ 90.362.519 millones.

En el primer puesto está la empresa de envases de vidrio Veralia, que donó 1.000 anteojos transparentes, 20.000 barbijos doble capa, 2.167 blusones de cirugía, 20.000 botas de caña corta y 977 mamelucos, eso representa unos 27 millones de pesos. Le sigue la gente que realizó donaciones a través de la Cooperadora del Hospital Central, gracias a quienes llegaron muchas cosas, desde guantes de nitrilo y barbijos, máscaras faciales, pasando por una amoladora y tensiómetros; lo que da un valor de unos 19 millones de pesos. En tercer lugar están las personas que realizaron donaciones a través de la Cooperadora del Hospital Schestakow, que donaron barbijos, camisolines, cofias y demás elementos, por unos 11 millones de pesos. Cuarta está la Fundación El Sanmartiniano con donaciones por unos 6 millones, quinta la perfumería Sandra Marzzan con 4,3 millones, sexto el jugador de fútbol argentino del Inter de Milán Lautaro Martínez, casado con la mendocina Agustina Gandolfo, con donaciones por 3,9 millones de pesos. Séptima la Iglesia de los mormones con $ 3,8 millones, seguida por la empresa Derivados Vínicos con productos por unos $ 2 millones. Novena viene la Cruz Roja Argentina con aportes en distintos productos por 1,8 millón de pesos y décimo el Rotary con donaciones por un millón de pesos entre sus distintas sedes.

También hizo donaciones Los Tordos Rugby Club por unos 120 mil pesos en distintos elementos, al igual que Sancor seguros por $ 9.000, Soda Ives donó 320 litros de agua, eso es en dinero son unos $ 2.560, Hidroeléctrica Los Nihuiles y Diamante hizo donaciones por unos 240.000 pesos y Yacopini por $ 45.000.

Funcionarios también donaron, hay tres registrados. Tenemos a la concejal radical de Lavalle Alejandra Argentini, con 25 litros de amonio cuaternario que puede valer unos 13 mil pesos; a Héctor Ruiz, intendente de Junín con donación de barbijos pero no se especifica la cantidad, y al vicegobernador Mario Abed con 72.500 pesos en efectivo.

Hay donantes que realizaron donaciones de 3 mil pesos, como Sonia Miguez y Dora Paramio, una supervisora de la DGE que donó una PC.

Entre las reparticiones públicas figura el Ministerio de Salud de la Nación, el Instituto Malbrán, el Instituto Nacional de Vitivinicultura que donó alcohol etílico de 96° por casi un millón de pesos, la Municipalidad de Guaymallén que donó un dispenser de alcohol en gel y el cambio de 25 luminarias en calles internas del hospital Notti, la Municipalidad de Ciudad donó azitromicina y la de Las Heras, 14 camas para internación y 6 cápsulas de traslado. También figuran el Casino de Mendoza, el Ministerio de Economía y Energía, la Legislatura, la Cámara de Senadores y los gobiernos de Guangzhou y Jiangxi de China.

¿Y qué hizo el sector económico estrella en la cuarentena? El sector clave en la gesta sanmartiniana debido a que hicieron aportes voluntarios en dinero y a los que también se les puso un impuesto para recaudar fondos para avanzar con la cruzada de San Martín. Me refiero a la industria vitivinícola, quienes pudieron cosechar, exportaron más y aumentaron las ventas en el mercado interno por la suba del consumo gracias a la pandemia.

En el listado de donantes aparecen sólo cuatro bodegas. Trapiche donó 20 bidones de 25 litros para envasar alcohol, lo que implica unos $ 60.000 y Peñaflor, donó 300 litros de alcohol 70° más glicerina y 125 litros de alcohol 70°, por unos $ 100.000. La bodega Peñaflor, junto a la bodega Zuccardi, figuran en un informe de la consultora Market Research & Tecnologhy entre los principales exportadores de vino en 2020; Peñaflor primero en el ranking con 52,3 millones de dólares exportados y Zuccardi tercero con 12,5 millones de dólares. El titular de la Coviar, de la Unión Vitivinícola y que también controla el Fondo Vitivinícola, el influyente José Zuccardi, donó 100 litros de alcohol de 96° y 355 litros de alcohol de 70° por un valor estimado de $ 99.000 pesos.

La bodega Trivento, en el informe de IWSR Drinks Market Analysis, se ubicó en el primer puesto por ventas en retails como en plataformas de ecommerce por 256 millones de dólares en 2020, donó 396 litros de alcohol etílico de 96° por un valor estimado en 110.880 pesos.

Sin dudas, las crisis sirven para saber quién es quién en momentos difíciles.