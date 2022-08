Lo importante y el juicio a Cristina: inflación, pobreza, crecimiento y educación

Como muchos, estamos convencidos que hoy lo más importante y prioritario, en nuestro país, es trabajar contra la inflación, la pobreza, por una más justa distribución de la riqueza, por una educación pública de mayor calidad, por un crecimiento sostenido, en fin, por estos grandes objetivos. Esto, en un país con democracia, república, donde el otro, todos los otros, tengan lugar para expresarse por distinto que sean los pensamientos, creencias, orígenes o sus preferencias. Sin creer nunca que tenemos toda la razón.

Los responsables

La inflación, la pobreza, la falta de crecimiento, esos son nuestros enemigos, nunca otro argentino. Contra esos hay que levantar la voz, a esos flagelos hay que combatir. Aquellos que hoy tienen responsabilidades otorgadas democráticamente por la sociedad, no deberían apartarse ni un momento de esa lucha, para eso se los eligió, para buscar soluciones a los reales problemas de la gente, hay que honrar tamaña confianza y hasta acá eso no se está logrando.

No alcanza decir, que los otros fueron peores, con eso no baja la inflación, ni la pobreza, hay que dar soluciones que no llegan y pensar en el otro, aquel que de verdad está sufriendo la Argentina de hoy. No son útiles, no nos sirven dirigentes que priorizan su lucha por llegar o permanecer en el poder (ganar elecciones) por sobre las grandes urgencias del ciudadano de a pie.

La cuestión judicial

Los principales representantes del oficialismo y oposición, no dejan de referirse al juicio que se lleva adelante contra la vicepresidenta y otros ex funcionarios, hablan de penas, indulto, bolsos de unos y otros, etc. ¿Y la gente? ¿Y la inflación? ¿Y la pobreza? Pareciera que no son conscientes de lo que le pasa al argentino que labura y no le alcanza, al que desde hace un tiempo es pobre, o que se ve cada vez más cerca de la pobreza. Lo único que importa es el “juicio a Cristina”.

Dejemos que la Justicia actúe, el juicio está en etapa de alegatos, quedan instancias superiores, no nos distraigamos con cosas menores.

Los temas importantes no tienen color político. Tienen la urgencia de ser enfrentados con creatividad y compromiso.

Desde el Grupo Olascoaga, como siempre, estamos para contribuir y proponer. Hagámoslo para superar este presente.

*Los autores Marcos López y Martín Lafalla pertencen al Grupo Olascoaga