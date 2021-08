Lo geométrico en el habla

Para hacernos entender mejor, recurrimos a distintos modos de connotar realidades y hechos con vocablos que forman parte de nuestro acervo cultural. Precisamente, desde pequeños, tenemos grabadas en nuestra memoria nociones geométricas que vamos a utilizar para que nuestro pensamiento se comprenda adecuadamente. Así sucede, por ejemplo, con el término “círculo”: no necesito recordar la definición elemental del término, para saber a qué aludo cuando digo, por ejemplo, “círculo financiero”. Es indudable que me estoy refiriendo a un sector o ambiente social estrecho y cerrado. Lo mismo si anuncio una reunión de mi círculo más íntimo: será, en este caso, un conjunto restringido de personas vinculadas por intereses comunes. Dejando de lado los valores que “círculo” adquiere en la terminología astronómica y geográfica, hay expresiones que se acuñan con este vocablo: así, no queremos caer en un “círculo vicioso” porque se trata de una situación repetitiva que no conduce a buen efecto. Y cuando queremos señalar la imposibilidad de algo, hablaremos de “la cuadratura del círculo”.

A partir de “círculo”, encontramos el adjetivo “circular”, que puede tomar un matiz negativo cuando, dicho de un proceso, parece indicar que no tiene fin, porque acaba en el punto en que empieza. Así, se habla de un “relato circular”; pero existe, además, el sustantivo “circular”, que puede referirse a la orden que una autoridad superior dirige a sus subalternos , o a las cartas, todas iguales, en que se da simultáneamente aviso de algo a varias personas: “En la empresa, ya todos se enteraron de los cambios por la circular que mandó el jefe”.

También se da el verbo “circular” que, en clara alusión a la figura geométrica, puede indicar el permanente ir y venir: “Aconsejan no circular a altas horas de la noche”. En relación con las noticias o con un escrito, “circular” es correrlas o pasarlas de unas personas a otras.

Otra figura geométrica presente en el habla es el “triángulo”. Fuera de representarnos el polígono de tres lados y tres ángulos, podemos evocar el instrumento de percusión consistente en una varilla metálica doblada en forma triangular que, suspendida de un cordón, se hace sonar golpeándola con otra varilla de metal.

Las novelas suelen presentar “triángulos amorosos”, como relaciones entre tres personas, de las que dos forman pareja y la tercera es un intruso o amante.

Aparte del adjetivo “triangular” que, se atribuirá a todo lo que presente esta figura, se da el verbo homónimo, “triangular”, que será, no solo literalmente, disponer piezas en forma de triángulo, sino que, figuradamente, aludirá a una situación en que algo se lleva a cabo entre tres partes: “Para que el proyecto se ejecute mejor, actuamos las dos instituciones originales, pero tuvimos que triangular y darle cabida a un inversor de origen extranjero”.

También puede ocurrir que usemos otro término de procedencia geométrica, en este caso, el sustantivo “línea”: lo puedo aplicar para indicar la forma o perfil de un cuerpo, por ejemplo, al decir, “Se destacaba el auto de Juan por su línea aerodinámica”. Asimismo, puedo aludir a la figura esbelta y armoniosa de una persona, como en “Se cuida en las comidas para no perder la línea”.

Saliendo del ámbito físico, la “línea” puede indicar la conducta de una persona o de una institución: “Guarda una misma línea de comportamiento a lo largo del tiempo”.

Similar a esta acepción es la que señala una dirección, tendencia, orientación o estilo en una disciplina, actividad o arte: “No contradice las características de la línea editorial”.

En el ámbito de la pintura, “línea” nombra el dibujo por contraposición al color; en la corriente eléctrica, este sustantivo nombra el conjunto de hilos o cables que la conducen, como en “líneas de alta tensión”. También, denominamos “línea” en una comunicación, al suministro del servicio: “Desde la tormenta, nos quedamos sin línea”.

En el terreno de los transportes y las comunicaciones, “línea” puede designar una vía terrestre, marítima o aérea, como en “Están cerradas las líneas terrestres y aéreas por la pandemia”.

Análogamente, designa el servicio regular de vehículos que recorren un itinerario determinado: “Esa línea cubre una vasta región sureña”. En la actividad comercial, una “línea” abarca una clase, un género o especie: “Su negocio trabaja con esa línea de cosméticos”.

También, en cuanto a la composición familiar, se puede hablar de “línea” para señalar la serie de grados que indican la proximidad del parentesco: “No hay herederos en línea directa”.

Si hablamos de que una persona está en “línea dura”, significaremos que pertenece a una tendencia más radical dentro de un grupo u organización: “Ellos son de la línea más dura del área de gobierno”.

Y cuando se diagrama un texto para imprimir, la “línea huérfana” es la primera de un párrafo, que queda sola al final de una página o de una columna.

“Echar/tirar líneas” es “arbitrar los medios para lograr algo”: “He tirado líneas para conseguirle trabajo a Hernán”. Si quiero referirme a un tema de forma esquemática, sin entrar en detalles, lo haré “en líneas generales”. Cuando puedo suponer en un discurso la existencia de un sentido no explícito, diré que soy capaz de “leer entre líneas”. Y si triunfo completamente en algo, diré que lo hago “en toda la línea”.

Podemos usar también el sustantivo “líneas” en plural, para indicar un texto breve: “Te mandé unas líneas desde mi nuevo destino”. En relación con nuestro paseo por la web, ¡cuántas veces usamos la expresión “online” que, según la Fundéu, puede también escribirse “on line” y “on-line”! Con esta expresión, podemos referirnos al hecho de estar conectados a una red de datos, pero también podemos aludir a que algo está disponible a través de internet. Se recomienda, por nuestra defensa del español, en el primer caso, usar “en línea” y, en el segundo, “por/en internet, digital, electrónico”.