Las minorías gobernantes se niegan a bajar la inflación

Solo dos Ministros en 75 años, desde 1946 hasta hoy, bajaron la inflación: Adalbert Krieger Vasena en el gobierno del general Juan Carlos Onganía 1966/1970 y Domingo Cavallo en el de Carlos Menem 1989/1999. Ningún Ministro ni Presidente anteriores ni posteriores a ellos lograron estabilidad macro económica ni bajaron la inflación, porque carecieron y carecen de voluntad y deseos de hacerlo. Los economistas y candidatos a Presidente en 2023 tienen la obligación de estudiar y prepararse para eventualmente serlo y lograr nuevamente estos objetivos. Uno de sus estudios debe ser el trabajo de Krieger Vasena. En solo tres años estabilizó la macro, redujo el volumen del Estado, bajó la inflación al 6% del 26 anual, aumentó exportaciones e importaciones, transformó al peso argentino en moneda fuerte cotizada en el mundo, posibilitó la estabilidad laboral y empresarial y realizó todo lo que hoy, muy parecido a 1967 pero mucho peor, necesitamos para vivir en paz. Es interesante leer la entrevista de Juan Carlos de Pablo a Krieger Vasena en internet. Lo estudié y lo viví con 32 años, ya abogado y doctorado, por tanto supe de qué se trataba.

Cavallo logró bajar la hiperinflación del 5.000% anual de Alfonsín al 2% anual, con el sistema de cambio fijo mal denominado “plan de convertibilidad”. Su error fue mantenerlo indefinidamente como le criticó Milton Friedman, Nobel de Economía 1976, quien aconsejaba hacerlo por lapsos cortos de 2 o 3 años como máximo.

Es innegable la situación calamitosa que vivimos los argentinos, interna e internacionalmente, desde hace décadas. Estamos exhaustos de sabernos muy mal, de querer emigrar, de habitar la villa miseria más grande del mundo con 18 millones de pobres. Todo por culpa de los malos políticos y economistas que hicieron y hacen pésimas sus destructivas tareas. Por supuesto todos “hablan” de la necesidad de bajar la inflación pero nadie “hace” nada para lograrlo: disminuirían sus ingresos y cesaría la corrupción para los corruptos.

Consecuencia de este descalabro fue el “que se vayan todos” de 2001, porque el pueblo estaba harto de tanta mentira e hipocresía. Los políticos tienen que saber que así les va a ser muy difícil o imposible gobernar en 2023. Y van a fracasar como Alfonsín con su hiperinflación, la decepción frustrante de de la Rúa, los 5 vergonzosos presidentes del 2001, el festejo del default de Rodríguez Saá, la “condena al éxito” de Duhalde, los populismos neomarxistas de Néstor, Cristina y Alberto, peores gobiernos de la historia, y el desastre de Macri, que si es candidato en 2023, JxC perderá las elecciones presidenciales.

La realidad

Parafraseando al título de este trabajo digo “no quieren”, “no saben”, “no pueden” o todo junto. Y como no estudian ni se capacitan cometen y repiten los mismos errores. De la sanata en campaña que a nadie convence sobre los temas que todos conocemos y repiten como loros (Tolosa Paz) sin explicar cómo lo harían, saben que se requiere previo a todo la baja de inflación, porque sin ella nada es posible, su condición “sine qua non”. Y para que baje es imprescindible reducir el Estado, carecer de déficit fiscal y no emitir moneda sin respaldo, o sea querer hacerlo. Los “precios cuidados” de Roberto Feletti son producto de su incapacidad e ignorancia (¿y demagogia?): quiere apagar un incendio de hectáreas con un vaso de agua. Indigna tanta estupidez. Y la de los funcionarios demagogos K que salen a controlar precios. Desde el combate al agio y especulación de Perón hasta hoy, siempre fracasaron porque no se quiere atacar las causas. ¡Y el pueblo les cree!

Las dos bases esenciales

Se requiere bajar los costos políticos y burocráticos del Estado, resistidos porque con el primero, el ajuste lo hacen los gobernantes y con el segundo, creen que pierden votos. Se debe restablecer relaciones internacionales y comerciales con el mundo, de lo que el populismo neo marxista abomina. No puede haber emisión espuria, ni Estado enorme con déficit fiscal; se necesita la reforma impositiva y bajar los impuestos; debe existir movilidad laboral y pleno empleo, bajando sus costos y realizando la reforma integral del sector; la distribución de las ganancias debe ser equitativa sin puja salarial; con empleo en alza, disminuye el delito y la delincuencia, afianzándose la seguridad.

Krieger Vasena renunció en 1969 y se retiró a la actividad privada, cuando su plan se ejecutaba con todo éxito. McNamara lo invitó como Presidente del Banco Mundial a Washington para que ocupara la Vicepresidencia Ejecutiva para América Latina y estuvo cinco años desde 1973 hasta 1978. Valoró el éxito que había tenido en su gestión el ex ministro argentino y demandó su experiencia y conocimientos para volcarlos en el Sub Continente tan atrasado. Krieger murió en Buenos Aires el 15/06/2000. Si su plan económico se hubiera mantenido y apoyado, con los reajustes, correcciones y mejoras que los tiempos demandaran, hoy seríamos nuevamente un país del primer mundo. Desde 1969 la izquierda terrorista lo amenazó físicamente por ser liberal. Hoy, 52 años después, la izquierda sigue igual, agregándose el populismo neo marxista que desgobierna con inflación deseada.

¡Y lo que vivimos desde hace décadas con estos políticos gobernantes es el robo de nuestro pasado, presente y futuro!.

Es inconcebible que el 30% de la población mantenga cautivo al 70% restante, imponiéndole las políticas retrógradas y destructivas de quienes han fracasado durante décadas.

De ese 70% un 50% por lo menos debería unirse electoralmente para derrotar al kirchnerismo, conservando sus propias individualidades partidarias pero fijando claras políticas de Estado. ¡Si no lo hace continuará la corrupción del populismo neo marxista y nuestra decadencia lo será ya sin retorno!