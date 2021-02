La política, un ex intendente y la corrupción

Hoy es de público conocimiento a través de los medios provinciales, nacionales e internacionales, que el ex-Intendente de Guaymallén por el Partido Justicialista, Luís Lobos y su ex - esposa Claudia Sgró, fueron despojados de tres bienes inmuebles que serán rematados públicamente por orden de una Jueza Civil que declaró la extinción de dominio, porque no pudieron justificar de dónde sacaron la plata para comprarlos. Por lo que bajo sospechas de corrupción, se ordenó el remate público de los mismos(una casa, un departamento y un pasillo comunero, sitos en el Sauce y Villanueva) y el dinero que se recaude será destinado a la Tesorería General de la Provincia de Mendoza.-

Para la Jueza y para la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Lobos e Sgró se hicieron del 100% de esos bienes, haciendo maniobras de corrupción en el ejercicio de la función Pública.-

Además, está pendiente en la Suprema Corte de Justicia de nuestra Provincia, lo resuelto en mayo de 2.019 por La Unidad Fiscal de delitos Económicos, que condenó a Lobos e Sgró a 4 años y 6 meses de prisión y 3 años y 4 meses respectivamente, con inhabilitación para ejercer cargos públicos, ello por ser autores del delito de Fraude a la Administración Pública en ejercicio de sus funciones según lo dispone el Código Penal Argentino.-

Bien, esta es la situación hoy y lo que piensa el ciudadano común, que vive necesidades materiales y espirituales es: esto lo hacen todos los políticos, los que se dedican a la política son corruptos, siempre hacen negociados, ellos se enriquecen, los cargos políticos sólo sirven a los politicos y otras consideraciones en ese sentido, es decir, hoy se cuestiona la Política.-

Por ello consideramos indispensable distinguir las acciones reñidas con los valores fundamentales de la vida, de lo ético y de nuestro Orden Jurídico y Político, a fin de poder sanar como Estado y como Nación, creyendo en la democracia como forma de gobierno y en su fin que es el Bien de la Comunidad.-

La Política es una ciencia y/o un arte, estrechamente ligada a lo público y por ende los que se dedican a ejercer esa ciencia o arte, son servidores públicos o de la polis como decían los griegos y que consideraban que sólo podían ejercer la política: los que se destacaban por su capacidad, honorabilidad, ejemplo, sirviendo a los demás. En definitiva, Hacer política es el honor más importante en nuestra vida, pues significa servir a la comunidad sin pedir nada a cambio, sólo tratando de lograr el Bien Común que permita el crecimiento y desarrollo de la Nación. Ello se logra dando el ejemplo y con valores y ética en el ejercicio de la función pública sea cual fuere el rol que se ejerza.

En otro sentido está la Corrupción, la cual consiste “en una práctica reiterada de abuso de poder, de funciones o medios para obtener un provecho económico o de otra índole. Siendo la corrupción política, el uso indebido del poder o función pública, para obtener una ventaja ilegítima”.

La situación del ex – Intendente de Guaymallén, sólo viene a demostrar, no sólo la impunidad con la que pueden actuar seudo dirigentes como él, sino también la necesidad que tenemos de leyes que corrijan más duramente las diversas formas de corrupción política, como también de una reforma política del Estado y de los requisitos y formas que se deben exigir para ocupar cargos públicos o desarrollar funciones que hacen al Orden Público.

No estamos de acuerdo con la Resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial, de la Comisión Bicameral presidida por la Sen. Nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti aplicando 6 nuevos artículos al Código Penal Federal, en virtud de lo cual, los condenados por corrupción consiguen otro respiro, ya que las penas sólo podrán aplicarse una vez que se agoten todas las instancias Judiciales, es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación las ratifique. Esto implica, que una persona condenada por corrupción política, tendrá la posibilidad de permanecer en libertad hasta que la Corte confirme la condena y la deje firme.-

Estas personas que ejercen un rol en el Estado y no modifican nada respecto a los actos de corrupción política, y un ex –Intendente que se valió de su cargo para obtener cosas para sí, sin interesarle su comunidad, no hacen Política en el sentido expuesto y confunden a los ciudadanos y lo que es más grave, le quitan la esperanza de vivir en un país como Argentina, con un vasto territorio terrestre, marítimo y con una plataforma continental extensa con recursos itícolas, nódulos polimetálicos, Krill y recursos petrolíferos cuya explotación es ansiada por otros Estados.-

Según una investigación de InSight Crime, hay diferentes formas de fomentar en los Estados, acciones que ayuden a terminar con los actos de corrupción política: 1) Fortalecer la independencia del Poder Judicial, 2) Énfasis en la cooperación multilateral de los Estados, 3)Introducir transparencia en la contratación pública y acceso a la administración del Estado, 4)Control sobre el dinero sucio de la política y de la financiación de las campañas políticas y 5) Reformas en la leyes que surgen el Parlamento, en el sentido de evitar leyes permisivas de los actos de corrupción política. Todo en cumplimiento del marco anticorrupción adoptado en la Cumbre de las Américas.-

Nosotros estamos convencidos que el esfuerzo en ser más capaces, honestos, honorables y con respeto a los valores que hacen a nuestra querida patria, nos da la esperanza de lograr el bien Común de nuestros compatriotas y es por ello que reivindicamos la Política y su ejercicio en el sentido expuesto, como así también repudiamos todos los actos de corrupción política vengan de funcionarios o ex funcionarios de cualquier partido político.