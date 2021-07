La difícil resolución de los acuerdos electorales

La recta final hacia el cierre de frentes o alianzas electorales se vive con intensidad en Mendoza, pero, como suele ocurrir aquí, con bastante respeto y tratando de que lo que se conversa en los cafés o en las mesas partidarias trascienda sin agravios.

Alguien que suele estar presente en esas mesas de discusión, grafica muy bien la trama argumental de los capítulos previos al cierre de frentes o alianzas del miércoles 14: “Suárez y Cornejo deben resolver qué hacer con De Marchi y Anabel, con Ramón”.

Los cercanos al diputado nacional Omar De Marchi aclaran que por el lado del radicalismo los subestiman. “Creen que todos nuestros planteos tienen que ver con los cargos. Y no es así esto. El Pro es un partido político que pretende ser influyente en Mendoza y que quiere participar en la discusión sobre el destino de la provincia. Nuestra presencia sostiene a la coalición. Lo nuestro es mucho más importante que una pelea de cargos”, dicen los que siguen de cerca las conversaciones cruzadas entre el radicalismo y el lujanino y entre éste y la tercera fuerza, que aún sueña con contarlo como referente. Es que De Marchi es una suerte de líder natural de esa fuerza alternativa. De lo contrario, hay quienes avizoran más de una tercera fuerza en Mendoza, fundamentalmente por diferencias ideológicas.

Justamente, insisten en dejar trascender desde el macrismo local que si no logran un acuerdo de integración “razonable y respetuoso” no tienen ningún problema en articular una alternativa por afuera de Cambia Mendoza. Y los atrae la posibilidad de que ese espacio pueda competir de tal forma que llegue a dejar al justicialismo en un tercer lugar. Del lado del PJ no le temen a esa especulación, porque encuestas que manejan planten un caudal de votos cercano al 30% para la lista que encabezaría Fernández Sagasti.

Mientras estas negociaciones transcurren, el Gobernador y sus dirigentes cercanos se encargaron durante la semana de sellar nuevos vínculos con expresiones que ya vienen formando parte del espacio oficialista, pero a los que deben mantener como socios políticos seguros ante la tempestad que generan las diferencias con el macrismo.

Entre los aliados que reiteraron fidelidad a Suárez está el Frente Renovador, que a través del diputado José María Videla Sáenz ratificó la continuidad de la unión con el radicalismo y demás agrupaciones de Cambia Mendoza. Firmó el nuevo entendimiento con Rodoldo Suárez y con el titular de la UCR local, Tadeo García Zalazar.

Videla Sáenz, que llegó al espacio que ocupa de la mano del recordado dirigente gremial Guillermo Pereyra, también ex diputado por Cambia Mendoza, señala que la continuidad se basa, por un lado, en un reconocimiento a la gestión del gobernador Suárez y, principalmente, en “seguir identificados con la defensa de la libertad individual de los argentinos. Esos son nuestros principios; después se verá que conviene y qué no en el ritmo de gobierno” indicó el legislador.

Esta postura se suma a la del diputado demócrata Guillermo Mosso, que decidió permanecer junto al radicalismo y demás partidos del espacio oficialista cuando el PD dejó la coalición, y los ex demócratas que formaron el Partido Demócrata Progresista y que ahora decidieron integrar el Frente Liberal Productivista para impulsar las candidaturas del empresario Rodolfo Vargas Arizu y de la legisladora Josefina Canale, para cargos nacionales, en las primarias de Cambia Mendoza.

También ratificó su pertenencia al espacio oficialista provincial Libres del Sur. En la semana García Zalazar acompañó a dirigentes de ese espacio y de Barrios de Pie en distintos eventos solidarios barriales realizados para celebrar el Día de la Independencia.

Libres del Sur también es integrante de Cambia Mendoza desde su creación, con motivo de la campaña electoral que llevó a Cornejo a la Gobernación en 2015. Una agrupación de izquierda que, sin embargo, priorizó aspectos vinculados con los preceptos republicanos al momento de dar su consentimiento para avalar primero a Cornejo y luego a Suárez.

Por el lado del justicialismo, es verdad que la posible alianza electoral con José Luis Ramón desvela a más de uno. El actual legislador ha reiterado a los referentes del Frente de Todos a nivel nacional que su principal deseo es renovar su banca de diputado nacional. Si llega a integrar la lista del Frente de Todos automáticamente su partido, Protectora, se sumará a ese espacio. Y no hay que descartar que el hombre de la frazada pida lugares en las listas provinciales y departamentales para dirigentes que lo acompañan en su partido.

Este asunto tenía previsto abordar ayer la titular del PJ, Anabel Fernández Sagasti, con los seis intendentes partidarios, en especial por esa posibilidad de que Ramón pida lugares en las listas a concejales. Estos, a su vez, consideran que la senadora nacional está en condiciones de decidir en su carácter de jefa partidaria. Es evidente que el tema Ramón no convence del todo puertas adentro del justicialismo. ¿Y si llega un pedido desde la Nación? Ramón tiene muy buena relación con Massa, Máximo Kirchner y De Pedro, entre otros. Su aporte en votaciones clave es reconocido en aquellos despachos. En esa cercanía poco alcance tiene la senadora mendocina.

Aunque la ola de rumores también se inclina por un eventual cargo nacional para el aliado mendocino ante seguros cambios en el gabinete de Alberto Fernández. Cambios que varios consideran que podrían producirse antes de las elecciones primarias.

Más allá de todas las especulaciones y posibilidades que trascienden, mañana Ramón lanzará su precandidatura desde Protectora. Si no termina sumándose al frente del justicialismo se sumará a una oferta electoral que puede resultar muy variada entre los que pretenden participar de la ya histórica disputa por la quinta y última banca de diputado nacional en juego en nuestra provincia.

Más allá de lo electoral

Mientras tanto, la administración de Suárez también transitó una semana de negociaciones salariales con los estatales, en la que dejó conformes a unos y todavía molestos a otros. El reclamo encabezado por los sectores de la salud, el viernes, en las calles, se hizo notar.

Se debe tener en cuenta que no todo pasa necesariamente por las representaciones gremiales. Hay entre los médicos y demás profesionales de la salud muchos planteos que no siempre se encauzan por dichos carriles pero que son igualmente válidos. No todos los sectores estatales afrontaron la emergencia por la pandemia de la misma forma. Los profesionales de la salud, en general y más allá de la organización gremial que los representa, son un sector distintivo, de eso no caben dudas.

Es el sector de profesionales que mucho contribuyó para que en esta campaña electoral a punto de arrancar, su y su gobierno puedan mostrar un correcto manejo de la política sanitaria en pandemia. Un sistema de atención hospitalaria que muchas veces estuvo al límite pero que no colapsó y permitió que Mendoza pudiese ser provincia distintiva, y en cierta manera pionera, en la reapertura temprana y progresiva de sus actividades económicas. Es la carta de triunfo con la que juega Suárez, sin ninguna duda.