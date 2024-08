La crisis de Venezuela

El chavismo lleva un cuarto de siglo en el poder y es muy difícil que Maduro lo deje si no pierde el control de la fuerza militar y ello no es fácil que suceda. Hasta ahora no hay señales de disidencia en el ámbito militar, con la posición de Maduro de exigir tanto fuera como dentro del país que sea reconocido el resultado electoral oficial.