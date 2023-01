La candidatura de Cornejo y De Marchi en la mira del radicalismo

Alfredo Cornejo se pasó buena parte de los últimos meses del año asistiendo a varios actos oficiales del Gobierno de Mendoza, también participó en reuniones con cámaras de distinto tipo y en encuentros de dirigentes políticos provinciales. Ya nadie duda que será el candidato a gobernador, los que están cerca dicen que sólo falta definir al vice o la vice y anunciar la fórmula, lo que seguramente sucederá antes del 15 de marzo. “Todo va en ese sentido, salvo que haya cambios de último momento”, comentan desde el riñón del ex gobernador y de distintos operadores de diferentes sectores radicales. “¿Qué hacía Cornejo una noche de diciembre en una Unión Vecinal de Las Heras apoyando a 20 sindicalistas radicales? El que no quiera ver que no vea”, dicen para rematar que la discusión por la candidatura a gobernador está prácticamente cerrada.

Las aspiraciones electorales de Cambia Mendoza son varias, más allá de la de retener el sillón de San Martín. Ganar Maipú es uno de los objetivos, es que si queda todo el Gran Mendoza en poder de la coalición, casi seguramente están garantizados varios años más de gobierno, nadie pudo hacerlo desde 1983. Si bien el subsecretario de relaciones con la comunidad, Néstor Majul ya se muestra como candidato desde hace tiempo, dos senadoras provinciales también suenan para ir a pelarle a Matías Stevanato el municipio: Fernanda Sabadín y Mercedes Rus. A pesar que muchos las ven como parte del equipo del funcionario de Seguridad, no descartan que alguna de ellas sea la candidata.

La otra aspiración que les quedó trunca en las elecciones del 2021, y por eso fueron como candidatos el gobernador Rodolfo Suárez, y los dos ex Alfredo Cornejo y Julio Cobos, es lograr los 2/3 en la Legislatura. Eso les permitiría varias cosas: aprobar la reforma de la constitución, tomar deuda, y lo que más preocupa a la oposición: la posibilidad de hacer juicios políticos contra jueces; paradójicamente, lo mismo que busca Alberto Fernández por estos días.

Hoy me reuní con referentes sindicales afines al radicalismo, quienes están formando un grupo en el que confluyen trabajadores de distintos sindicatos. Buscan mejorar la representación de los trabajadores y la defensa de sus derechos. pic.twitter.com/wKv2fiWz7E — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 17, 2022

Otro efecto que generará el anuncio de la candidatura de Cornejo será el impacto en distintas decisiones del último tramo de la administración Suárez. Por ejemplo, el ex intendente de Godoy Cruz considera que hay que tener en cuenta micro obras para hacer más eficiente el uso del agua para riego, cuando se le pregunta si El Baqueano es la obra que hay que hacer con el dinero que recibimos por los perjuicios que originó la promoción industrial.

Lo mismo sucederá con varios puntos del gobierno actual que esperan definición. Suárez pide a Cornejo como candidato, pero una vez que se haga el anuncio, su gobierno quedará prácticamente en pausa. No pasaría lo mismo si el candidato fuera su sobrino Ulpiano o Tadeo García.

Cornejo y Suárez deberán acordar temas en la transición.

Con diferencias, en el cornejismo destacan y defienden la gestión y la figura de Suárez. “Las peleó todas, se podrían haber hecho cosas distintas, esas diferencias van a existir con cualquier gobierno, pero el Rody es un buen gobernador”. Están seguros que en algunos años, cuando los historiadores revisen las páginas de Los Andes para contar estos años, se verá principalmente el manejo de la pandemia. Los que saben afirman que ahora un poco naturalizamos esa situación por todo lo que duró y porque es reciente, pero confían en que las nuevas generaciones no van a poder creer lo que vivimos y entienden que ahí se agigantará la figura de Suárez en la historia. Habrá que ver si es tan así.

¿Y el vice o la vice?

Con relación a la definición del compañero de fórmula de Cornejo comienzan a definirse algunas cosas, pero falta todavía el nombre definitivo. Arrancamos la danza de nombres y especulaciones. Desde el cornejismo fruncen el seño cuando se les pregunta por la senadora nacional Mariana Juri, por la diputada nacional Pamela Verasay y por la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas como candidatas a vice. Aclaran que no hay un pacto cerrado con el gobernador Suárez en el que el mandatario sí o sí defina quién acompañará al candidato a gobernador. “Se tendrá en cuenta la sugerencia de Suárez, pero si estratégicamente conviene otra persona, irá otra persona” avisan. Tampoco es taxativo que sea una mujer y la respuesta es casi similar: “Se va a priorizar que vaya una mujer, pero si es necesario un hombre que sirva para lograr consensos internos y garantizar gobernabilidad, irá un hombre”, explican. Es que están los que no descartan que el que acompañe a Cornejo sea el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García. “Si en un par de años, en un supuesto gobierno nacional de Cambiemos, le ofrecen un ministerio que le interese al Alfredo, quizás se va a la Nación y lo deje al Tadeo aquí”.

Cornejo, Suárez y García.

También está 99% definida la vuelta a Junín del vicegobernador Mario Abed. Y desde el cornejismo aprovechan para destacar lo que sucedió en San Martín. El intendente Raúl Rufeil no quería seguir otro mandato, Cornejo fue y lo convenció para que vaya por la reelección. “Para quién piensan que trabajó Cornejo, ¿para la candidatura de Ulpiano, para la de Tadeo?”.

De Marchi en la mira de la UCR

Queda por ahora otra espera, ver si el diputado nacional Omar De Marchi esta vez pega el salto y se presenta como candidato a gobernador fuera de Cambia Mendoza. Más allá de las explicaciones que se puedan dar o no en función de su fuerte vínculo con Rodríguez Larreta, algunos afirman que el actual diputado nacional dice estar arrepentido de no haber sido candidato a diputado por fuera de la coalición en el 2021. Si es un amague más de De Marchi para conseguir más poder interno, o si esta vez rompe y va por fuera es un enigma todavía. Lo cierto es que el ex intendente de Luján sabe que no será candidato a gobernador por Cambia Mendoza por decisión interna sin ir a una PASO, ni este año ni nunca, y el tiempo pasa.

Los que se entusiasman con la idea de De Marchi candidato por fuera de Cambia Mendoza, hasta se animan pensar que le puede ganar a Cornejo. Entienden que se puede armar un frente de centro derecha y aglutinar ahí al dirigente empresario peronista Carlos Iannizzotto, al Partido Demócrata, a los Libertarios de Milei, al Partido Éxito (Mendoexit), a peronistas desencantados que siguen en el partido pero que ya no votarían nada relacionado con La Cámpora local y a varios empresarios que saben que el que mejor expresa las ideas liberales que le sirven a la economía es el ex intendente de Luján. Creen que algunos titulares de firmas hasta dejarían Cambia Mendoza. Entienden también que hay un cambio cultural, como le gusta decir y creer al ex presidente Mauricio Macri, y que la gente ahora está más a favor de las políticas económicas liberales y no con las del Estado interventor. “Cornejo va a tener que explicar en campaña la estatización de Impsa”, provocan algunos.

Mientras todo esto se piensa, en la Mendoza de la institucionalidad, el juez Walter Bento sigue en actividad y así como objetó las cuentas del Pro, también lo hizo con Cambia Mendoza, pero además está por otorgarle la personería jurídica a los Libertarios, con lo cual no necesitarían del andamiaje del PD.

Omar De Marchi, Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo en una reunión luego de que Suárez ganara las elecciones generales, otros tiempo que no se sabe si volverán.

Los que alientan la candidatura de De Marchi, piensan en lo complicado que sería para la provincia si se concretaran los objetivos electorales de Cambia Mendoza: controlar todo el Gran Mendoza y la Legislatura, hasta hay un ex gobernador peronista involucrado en la cruzada para que vaya por afuera el ex dirigente demócrata. “Hay que recuperar la Mendoza de tres fuerzas políticas”, dicen y entienden que si avanza lo de De Marchi, el peronismo conducido por Anabel e Ilardo se colgaría otro galardón, por primera vez desde 1983 saldrían terceros, vaya el candidato que vaya en representación de esa agrupación, destrozada electoralmente por sus líderes camporistas que lo único que han logrado es perfeccionar el arte de perder elecciones. Sacan cuentas de las PASO del 2021, en las que De Marchi sacó 14 puntos y le suman todo lo que puedan acarrear los que se agrupen en el frente que quieren armar.

El Gobierno de Mendoza quiere modificar el proceso que la Suprema Corte utiliza para resolver la gran cantidad de causas que le llegan. Desde el @ProMzaOK estamos convencidos que el problema se genera antes de llegar a la Corte. Veamos algunos datos: 👇🏽 — Omar De Marchi (@omardemarchi) September 24, 2022

Pero parece que los radicales no se van a quedar quietos. Los de paladar negro no pueden digerir todavía que hayan sido los diputados del Pro los que casi hacen naufragar el proyecto que envió Suárez para reformar el funcionamiento de la Suprema Corte. No quieren saber nada con De Marchi ni ceder ni un lugar para que se quede en la coalición si es que está amagando para negociar. Explican que las declaraciones del presidente del partido, Tadeo García, cuando dijo que “no daría ni un peso por De Marchi”, expresa mucho más que una simple respuesta.

Están seguros que si De Marchi se va, se va casi solo y afirman que en Luján muchos van a ver a los concejales radicales para explicar que “las declaraciones del Omar son sólo del Omar”, para despegarse de las críticas recurrentes que viene haciendo el dirigente contra los 7 años de gestión radical. Les cuesta imaginar un desenlace en el que no haya rupturas. Se está encarando una encuesta para medirlo a De Marchi por fuera y así confirmar quién es quién, “no vaya a ser que en vez de irse él lo terminemos sacando nosotros. No tiene ningún peso territorial De Marchi”, se envalentonan los más enojados.

Ojalá definan pronto las candidaturas así empiezan a decir qué harán con Mendoza en los próximos años, hay temas que no pueden seguir esperando. Están sobre diagnosticados los problemas económicos y la falta de agua. También, cada vez más hay bandas que entran y roban en casas, pasó en Godoy Cruz, en Maipú y en Dorrego. Algunas son de otras provincias, pero si vienen aquí es porque saben que pueden cometer delitos. La baja de homicidios que promociona el ministerio de Seguridad es indispensable, pero no alcanza.