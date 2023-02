La aprobación para explorar Cerro Amarillo y una oportunidad de reformas

Con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental para la Exploración del Proyecto Cerro Amarillo se abren nuevas oportunidades para la Minería en Mendoza. Un proyecto de Cobre comenzará a explorarse, siempre que obtenga la aprobación en la cámara de Diputados de la Provincia, ya que solo ha pasado por el Senado provincial.

Este hecho que parece menor, merece un análisis más profundo atento a que este proyecto inició sus estudios en el año 2006, se presentó a la legislatura provincial en el año 2014 y todo indica que se aprobaría este año 2023. Pasaron 17 años para recién autorizar al actual inversor que puede estudiar la que tiene el yacimiento, si es rentable su explotación o si es factible que este proyecto se transforme en una mina en producción.

Si los datos que arroje la exploración son satisfactorios, se comenzará un nuevo proceso que será la elaboración de nuevos informes y un nuevo tránsito hacia la legislatura para que finalmente se pueda aprobar la Declaración de Impacto Ambiental para su explotación.

Si sumamos todos estos tiempos y en el mejor de los casos que la exploración demore unos tres años, los estudios siguientes dos años más y el nuevo paso por la legislatura un año más, estaríamos en condiciones de decir que tendremos en el año 2029 en marcha el proyecto y que el tiempo total desde el inicio del mismo fue nada más que 23 años.

Es en este punto donde debemos concentrarnos para evaluar algunas reformas a la legislación vigente y además cumplir con un deber de la provincia que es conocer los recursos con que cuenta.

Es necesario conocer, tal como ordena el Código de Minería nacional, las existencias reales de minerales en nuestra cordillera, atento a la gran demanda mundial, principalmente de cobre, tierras raras y otros minerales estratégicos, pensando en la transición energética, la necesidad de reducir los efectos del cambio climático produciendo energías limpias y por sobre todas las cosas generar empleo de calidad.

La exploración para saber nuestro potencial es fundamental, pero si por cada proyecto ocurre lo de Cerro Amarillo donde en el mejor de los casos la puesta en marcha llevará 23 años, no parece entusiasmar mucho a los inversores instalarse en Mendoza para desarrollar la Industria Minera, ni sus actividades complementarias que tienen sobre el empleo una incidencia aún mayor que la Minería misma.

Es fundamental encarar un plan de exploración en toda nuestra cordillera que nos lleve a atraer inversores, a conocer nuestro potencial real y a saber dónde se puede hacer minería y donde no se puede hacer.

Para esto sería necesario permitir que los proyectos de exploración solo necesiten la aprobación de los organismos técnicos correspondientes y no pasen por la legislatura para su tratamiento y demoras innecesarias ya que la misma no cuenta con personal especializado y a veces hay más motivaciones políticas que técnicas.

La provincia es la dueña de los recursos, debemos saber cual es nuestro potencial y para esto hay que permitir la llegada de inversores que cumpliendo con las normas técnicas vigentes se vean motivados a explorar. La inversión es privada, no hay aquí recursos públicos. De esta manera quedará para Mendoza la información que hoy no tenemos, huellas mineras, caminos que pueden ser útiles a otras actividades productivas y que por sus características no disponen recursos para obras de infraestructura, tendidos eléctricos, campamentos, etc.

No perdamos más tiempo. Fomentemos la exploración minera. Conozcamos nuestro potencial real. Los proyectos de exploración no deben ir a la legislatura.