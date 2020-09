Europa: elecciones pese a la pandemia

Las elecciones realizadas en Renania del Norte-Westfalia el domingo 13 de septiembre confirman que con la pandemia la democracia cristiana de Ángela Merkel se ha recuperado políticamente. La CDU se impuso con el 36% de los votos y deja a Armin Lascher, jefe del ejecutivo en Renania y hombre fuerte del partido en ese Estado, con posibilidades de convertirse en el sucesor de Merkel en su partido (lo que se decidirá en un congreso partidario en diciembre). En segundo lugar se ubicaron los socialdemócratas con el 23,5% de los votos (7,5 puntos menos que en 2014) y en el tercero, con un histórico 19%, se ubicaron los verdes.

Ese mismo día, en Rusia, hubo elecciones de parlamentarios regionales, municipales y gobernantes de los ayuntamientos. Al igual que lo que ocurre en Alemania, estas elecciones regionales sirven para anticipar la tendencia de las legislativas del año próximo y fueron una prueba importante para Rusia Unida, el partido de Vladimir Putin. Estos comicios, que no tienen alcance nacional, también cobraron relevancia por el envenenamiento del principal opositor al Kremlin, Alexei Navalni, que enfermó el 20 de agosto mientras hacía campaña en Siberia y tras ser trasladado a Alemania se confirmó que había sido envenenado. Esta elección es la primera en Rusia tras la aprobación del referéndum que introdujo cambios en la constitución y que permiten a Putin seguir presentándose como candidato hasta 2036. Pero esta victoria de Putin, que los principales medios ponían en duda, vuelve a dejar en evidencia que el punto de vista occidental continúa presentando falencias para analizar la realidad política de un país complejo como Rusia.

El 20 y 21 de septiembre tuvo lugar un referéndum constitucional en Italia para reducir la cantidad de parlamentarios. La propuesta votada reduce en un tercio la cantidad de escaños en ambas cámaras. Hoy Italia es el país de Europa Occidental con más representantes electos en números absolutos (945 entre diputados y senadores) de toda Europa Occidental, pero es el 4° en población después de Alemania, Francia y Reino Unido. La propuesta fue impulsada por el Movimiento 5 Estrellas del cómico y actor Beppe Grillo (integrante de la coalición de gobierno que encabeza el primer ministro Conte), pero encontró poca resistencia de los demás partidos políticos. Este resultado muestra la profundidad del sentimiento anti política en Italia. Simultáneamente se realizaron elecciones en siete gobiernos regionales. La derecha de Mateo Salvini agregó uno a los tres que ya tenía, y la izquierda ratificó su hegemonía en Toscana.

Queda un intenso calendario electoral en Europa en el último trimestre del año, con elecciones en Suiza, República Checa y Rumania y en tres ex repúblicas soviéticas (Lituania, Georgia y Moldavia). Hoy, 27 de septiembre, se votarán en Suiza dos referéndums: el primero propone limitar la inmigración europea (a lo que el 61% de los suizos se opone) y el segundo a comprar aviones de combate (58% a favor). Entre el 2 y 3 de octubre tendrán lugar elecciones regionales y del Senado en República Checa, en la que se renovará un tercio de la Cámara Alta. El 6 de diciembre serán las legislativas rumanas, donde el gobierno conservador ha sorteado con éxito una moción de censura impulsada por la oposición debido al mal manejo de la crisis económica derivada de la pandemia. En cuanto a las ex repúblicas soviéticas, el 11 de octubre los lituanos eligen miembros de la Seimas (el parlamento en Lituania es unicameral); a fin de ese mes, el 31, en Georgia se votan legislativas, en las que se impondría nuevamente el oficialismo, que a pesar de haber enfrentado protestas el año anterior se ha visto fortalecido por el buen manejo de la pandemia; mientras que Moldavia elige presidente el 1 de noviembre, en donde se impondría Igor Dodon, actual presidente socialista, para un segundo mandato. Las elecciones en estos últimos tres países han estado marcadas por las protestas y tensiones en torno a la controvertida elección presidencial en Bielorrusia, que ha desencadenado protestas contra su presidente (Lukashenko) en la mayoría de las ex repúblicas soviéticas.

En Europa la pandemia genera marchas y contramarchas con la segunda ola de infección, pero ello no impide que el proceso de ejercicio democrático del voto esté funcionando pese a todo.

* Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría