Esforzada labor de vacunadores

Es de destacar el difícil contexto sanitario actual y el esfuerzo que realizan, los diversos integrantes de la salud, en el particular momento de la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Médicos, enfermeros, kinesiólogos, parteras, trabajadores comunitarios, personal de laboratorios, farmacéuticos, auxiliares, administradores o directivos, han llevado a cabo una labor encomiable, que no merece ningún reparo del ciudadano argentino, se sitúe donde se sitúe políticamente.

De más está decir que los profesionales que atienden las terapias intensivas de nosocomios e institutos de internación han sido los más expuestos y los que más han perdido integrantes en la lucha contra el Covid.

El trabajo de todos estos servidores es vital en la atención directa contra la enfermedad e inclusive han extendido sus tareas al control de la cadena de frío, al cuidado de la salud de la población a través de actividades de educación, prevención y promoción, al efectuar tareas como el buscar e identificar casos, buscar sus contactos, tomar y analizar pruebas diagnósticas, tanto en clínicas y hospitales como en la comunidad.

El valor de esta prestación es ciertamente una de las pocas cosas en las que estamos plenamente de acuerdo todos los ciudadanos de este país.

El virus, el anterior y los nuevos, no reconoce experiencia previa por nuestro sistema inmune. No tiene “memoria”, no los “recuerda” de infecciones anteriores. Así, nos ataca “desprevenidos”, con la guardia “baja”. Primero cayeron los más débiles, los mayores… pero ahora, que están muy expuestos, también los más jóvenes de la composición poblacional del país, pueden contagiarse.

Entonces hubo que vacunar y, luego de dificultades iniciales, el proceso de inoculación del antídoto al mal tiene un aceptable proceso de realización. Esto lo apreciamos en todo el país y en particular en nuestra provincia, que ha aplicado un ritmo más que aceptable a la práctica médica que estamos comentando.

Entonces, en este marco, reconocemos y realzamos la figura del vacunador, hombre y mujer, que está realizando su labor con un compromiso y dedicación dignos del mejor elogio. Puede ser un agente sanitario, un enfermero o enfermera profesional, o un auxiliar o licenciada en enfermería.

Faltan aún varias semanas para que se celebre el Día Nacional del Vacunador, que se evoca el 26 de agosto, en honor al nacimiento de Albert Sabin, creador de la primera vacuna contra la poliomielitis, pero ya podemos felicitar y alentar el gran trabajo que están realizando estos servidores, en los diferentes centros de vacunación provinciales. Vacunar es una tarea de prevención altamente efectiva. Es un bien social, gratuito y equitativo. Sin la gestión responsable de estos esforzados trabajadores, no podría existir el programa de vacunación y el paso hacia la salud.

Realzamos entonces la figura de las personas que se están desempeñando en los vacunatorios y de aquellos que caminan los barrios y tocan las puertas de los hogares para inocular a abuelos, abuelas, niños y niñas.

Al final, resaltamos el papel fundamental de estos servidores en el sistema de salud pública y si estas personas, con afecto, dedicación y profesionalismo, no dedicaran buena parte de su vida profesional a esta tarea, no podría lograrse el avance del programa de vacunas en la provincia.