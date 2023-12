Escala el conflicto por Esequibo

El triunfo del Sí en el referéndum no vinculante realizado el 3 de diciembre en Venezuela para apoyar la anexión de la región de Guyana llamada Esequibo, arrojó un resultado ambivalente. Como era previsible se impuso el Sí, pero con menos votos que los esperados por el oficialismo. La consulta electoral se desarrolló con tranquilidad, como suele suceder en Venezuela. Se prolongó más de dos horas el cierre de los locales de votación por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE). El resultado, anunciado por el presidente de dicho organismo, Elvis Amoroso, indicó que el Sí ganó en las cinco preguntas sometidas a votación con más de 95%, con una participación de más de diez millones quinientos mil electores.

A favor de la primera pregunta (acuerdo en rechazar la “línea impuesta fraudulentamente” por el Laudo Arbitral de París de 1899 que “despoja” a Venezuela de la Guayana Esequiba) votó el 97,83%; a favor de la segunda (apoyo al Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento válido para alcanzar una solución) votó favorablemente el 98,11%; en la tercera pregunta (acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial) votó afirmativamente el 95,40%; respecto a la cuarta (acuerdo en oponerse a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de “un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional”), lo hizo el y 95,4%; y en cuanto a la última (a favor de la creación un estado de Guayana Esequiba, el otorgamiento de la ciudadanía venezolana a su población e incorporación al territorio venezolano), votó a favor el 95,93%.

El oficialismo consideró un éxito el resultado, dada la concurrencia de aproximadamente la mitad del padrón electoral. Aunque la oposición argumenta que es un porcentaje bajo, no lo es por tratarse de una consulta no vinculante con concurrencia voluntaria. Durante la campaña, el presidente venezolano intentó plantear la anexión de Esequibo como una causa nacional y no particular del chavismo.

El objetivo era lograr la participación de partidos opositores en el referéndum y esto fue logrado. Votaron los ex candidatos presidenciales Henrique Capriles Radonski y Javier Bertucci; también lo hicieron el dirigente Henri Ramos Allup del Partido Acción Democrática, el candidato presidencial opositor con perfil de outsider, Benjamin Rausseo, y gobernadores y alcaldes opositores. Entre ellos se destacó Manuel Rosales, gobernador del Estado de Zulia, del partido Un Nuevo Tiempo, quien dijo: “Venimos acatando el mandato de la Plataforma Unitaria -como se denomina la oposición unificada-, que acordó y recomendó a los venezolanos analizar las preguntas, opinar y votar en este referéndum que nos permite opinar para defender un pedazo de tierra”. Por su parte Diosdado Cabello, vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ratificó que dado el resultado, se creará el estado número veinticuatro de Venezuela.

Pero la candidata opositora María Corina Machado, que ganó la interna de la oposición el 22 de octubre, se pronunció desconociendo la significación política del resultado. Sus argumentos se centraron en la falta de entusiasmo cívico que mostraron los votantes. Pero en la interna que ella ganó votaron sólo seiscientas mil personas, entre las cuales obtuvo el 93%. Pero para la candidata opositora, el número de concurrencia en la interna habría sido mucho mayor, más de dos millones. Desde los seguidores de Machado se afirmó que la concurrencia al referéndum había sido incrementada falsamente por el gobierno, al contabilizar cada pregunta como un voto individual. De esta manera, habría votado realmente del 10 al 15% del padrón electoral, es decir, entre dos y tres millones de votantes. La interpretación de Machado intenta desacreditar el valor del referéndum.

Pero Maduro seguirá adelante con su estrategia tendiente a unificar su frente interno, utilizando para ello la recuperación de la soberanía venezolana sobre Esequibo. Para Brasil, que tiene la frontera más extensa de Guyana, la inestabilidad que se está generando en la región es un dato negativo. Desde Dubai, donde participaba en la COP28, Lula dijo: “Espero que el sentido común prevalezca del lado de Venezuela y Guyana” y agregó: “Si algo que el mundo no necesita, ni tampoco América del Sur, son problemas”.

Pero la cuestión es si avanzará o no en la ocupación de Esequibo que ha planteado. El gobierno guyanés ha anunciado días atrás la posibilidad de instalar bases militares en Esequibo con participación estadounidense (Brasil desplegó tropas en su frontera con Guyana en coincidencia con el referéndum). Cabe agregar que del 15 al 28 de julio de 2023 se realizó en Esequibo la 38° edición del ejercicio militar Tradewinds, conducido por el Comando Sur de Estados Unidos, del que participaron Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Brasil, Dominica, República Dominicana, Bahamas, Canadá, Colombia, Jamaica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Bermudas, Trinidad y Tobago, Surinam, México, Francia, Granada, Guyana, Países Bajos, San Vicente y las Granadinas, Estados Unidos y Reino Unido.

Maduro aprovechó para acusar y detener a los colaboradores de Machado, acusándolos de “traición a la patria”, al desalentar la concurrencia a votar en el referéndum. El presidente guyanés, a su vez, recurrió al Comando Sur de los Estados Unidos para pedir apoyo y respaldo. Quizás sea el conflicto geopolítico más candente en América del Sur.