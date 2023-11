Es inentendible, que los mismos que llevaron nuestro país al caos, a la disociación, a la pobreza extrema, sigan mintiendo, diciendo que ellos mismos cambiarán las cosas y lograrán que nuestra Argentina emerja de la decadencia en que se encuentra.

Es algo así, como si el delincuente capturado por la policía, prometiera que arrepentido, será bueno de allí en mas, y será capaz de castigar a todos los demás quebradores de la ley.

Es inadmisible que los políticos nos hablen asi. Toman al pueblo como si fuéramos tontos, que podemos creer que aquellos que nos llevaron al abismo en que nos encontramos, serán los ángeles custodios que nos salvarán. Es reírse de nosotros. Es decir una mentira tras otra. Si creen realmente que pueden ser los salvadores, no hace falta que ganen: solo con que gobiernen bien, podrán solucionar los graves problemas que tenemos.

Si hasta ahora no hicieron nada para el bien del pueblo. Y si creen que en el futuro podrían hacerlo, no pierdan el tiempo, y comiencen ya a cambiar los hechos.

El pueblo no da más. La pobreza extrema nos esta ahogando. No hay trabajo, lo poco que se gana no alcanza para llegar a fin de mes, y solo lo remedian dándonos dádivas o platita fácil, que por supuesto no es la solución, sino simplemente arrojarnos un mendrugo para contentarnos y hacernos creer que esa es la solución.

No prometan nada. Hagan. Solucionen los problemas ya, y no crean que somos tan tontos de aceptar que si llegan nuevamente al poder, van a solucionar las cosas que ahora deberían estar solucionando.

Estamos cansados. Estamos hartos de malos gobernantes. Con miedo de que nos sigan gobernando. Esto debe cambiar. Deberán venir nuevos gobernantes, quizá aquellos que no tengan carrera política, y comiencen a ver las soluciones desde otro punto de vista. Porque con los políticos que tenemos hasta ahora y que todos conocemos, no hay solución posible.