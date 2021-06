El tiempo de sumar para la carrera electoral

En una semana sin grandes hechos políticos, el diputado Ramón y su frazada ganaron protagonismo desde el Congreso con la inclusión de Mendoza en la legislación nacional que contempla beneficios en la facturación a los usuarios del servicio de gas natural en zonas frías.

Ramón se apoderó de la iniciativa, logró el apoyo de Máximo Kirchner, decisivo a la hora de impulsar la pretendida reforma, que incluyó a zonas frías del sur de la provincia de Buenos Aires, y contó con el voto mayoritario de oficialistas y opositores. Es difícil oponerse a una disposición muy amable para el bolsillo del consumidor y con discutible impacto fiscal. La provincia queda beneficiada porque todo su territorio estará alcanzado, incluso el Gran Mendoza y la Zona Este. Queda pendiente la situación de quienes consumen gas envasado, en minoría con respecto a los usuarios de gas natural.

Justo es reiterar que la primera voz que se alzó desde la política mendocina por el tema tarifario del gas fue la de Jorge Difonso cuando estaba a cargo a la intendencia de San Carlos. Ahora, como integrante del bloque de diputados de Cambia Mendoza, pretende que desde el oficialismo local también se expliquen los resultados de la legislación aprobada en el Congreso, que estira hasta 2031 los beneficios tarifarios, desde ahora con Mendoza incluida.

El sancarlino comenzó con sus planteos y propuestas desde el Valle de Uco en 2011, cuando recurrió a la Justicia Federal. Ya como legislador provincial aportó al Congreso estudios de especialistas en asuntos climáticos para consolidar la inclusión de Mendoza entre las zonas muy frías del país en invierno.

Mientras tanto, se advierte que el justicialismo ha tomado la delantera en la carrera electoral local. Y si no tiene la delantera, genera hechos que tienen olor y color de campaña.

Justamente, en el PJ hay quienes entienden, y aconsejan, que Anabel Fernández Sagasti y los demás aspirantes a algún cargo electivo nacional tomen distancia de Alberto Fernández por considerar que los desaciertos de gestión y, sobre todo, los ahora frecuentes furcios del Presidente terminan perjudicando las aspiraciones locales.

En realidad, no está de ningún modo comprobado que esos torpes comportamientos tiren abajo la imagen de otros referentes, por lo menos a nivel local. “No hay que apresurarse, todo cambia”, aconsejan algunos más expertos, con varios años de batallas electorales encima. Y cuando dicen que todo cambia, se refieren a la posibilidad de que haya un claro repunte en la aplicación de vacunas más cerca de las elecciones y que necesariamente el Gobierno deba recurrir a un nuevo reparto de planes sociales similares a los implementados en los tiempos de cuarentena estricta, el año pasado. La típica apuesta a que mucha gente que votó al Frente de Todos hace casi un par de años lo vuelva a hacer dentro de pocos meses con las mismas o más motivaciones.

En el Frente de Todos no sólo ya están en campaña; apuestan a la presencia de sus principales dirigentes y potenciales candidatos en actos de gestión. Ya no caben dudas de que Anabel Fernández Sagasti, la titular del PJ provincial, buscará su reelección al Senado nacional mostrando su predisposición para recorrer la provincia y estar presente en muchos lugares donde su rol de nexo con la Nación quede claro.

En cambio, para la lista nacional de diputados siguen las dudas. Ya se ha dicho que Emir Félix y los demás intendentes del PJ no quieren saber nada con dejar la intendencia a mitad de camino para postularse para el Congreso. Además, el sanrafaelino, que está claramente concentrado en sus apetencias políticas provinciales, quedaría en su reducto sureño hasta que el año 2023 convoque a pelear por la Gobernación.

Entre la gestión local y la campaña

En lo que se refiere al oficialismo local, no tiene por qué arriesgar por el momento. Con la mirada puesta en primer término en la pandemia, la gestión de Suárez se anticipa a un nuevo decreto presidencial y ratifica medidas preventivas para los próximos días sin grandes variantes. Varias cosas que ahora se liberarán en el AMBA no gobernada por Rodríguez Larreta ya se habían liberado aquí. A los gobernantes, ya se trate de radicales, peronistas o del Pro, sus ciudadanos los evaluarán por el manejo que hayan hecho de la emergencia sanitaria. Suárez sabe bien esto y lo valora, lo atesora.

Con respecto a la campaña electoral, en el radicalísimo quedan pocas dudas sobre las listas nacionales; Alfredo Cornejo y Julio Cobos parecen ser los que liderarán. El aporte de los intendentes será importante para asegurar votos. La mayoría de las encuestas de uno u otro partido confirman que los titulares del Ejecutivo, tanto provincial como de los departamentos, mantienen buenos niveles de aceptación de gestión, lo cual generalmente se refleja en las votaciones.

¿Y los socios de la coalición? De Marchi siempre está presente. Dice sus cosas, opina (ver entrevista en esta edición de Los Andes), pero difícilmente dé un paso en falso justo en esta instancia electoral. Las voces más sensatas y conciliadoras dentro del radicalismo reconocen que debe ser consultado en la toma de decisiones de la gestión (ejemplo, la estatización de Impsa), pero también sostienen que políticamente poco más le hace falta: es referente del Pro a nivel nacional y, por su vínculo con Macri, tiene la primera vicepresidencia de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, siempre van a existir tentaciones. Ayer la Junta Central de los demócratas aprobó la incorporación de independientes y extrapartidarios como candidatos en las listas del PD. Este partido, como se señaló, marca el rumbo en la conformación de una tercera vía en principio liberal y de centro derecha con la mira en las elecciones de este año. ¿Otra puerta abierta para De Marchi? Tal vez. Pero puede haber otros personajes en la mira; el comunicado de ayer no habla de ideologías sino de ciudadanos invitados “que crean en la libertad, el federalismo y la democracia republicana”.

Volviendo a los aprontes para la campaña oficial que se aproxima, como consecuencia de los sondeos que encargan de uno y otro sector hay muchos números que trascienden sobre el posicionamiento de los candidatos. El oficialismo se apoya en la seguridad de seguir encabezando, en algunos casos con mayor diferencia o proyección o en otros con perspectivas más atenuadas, pero siempre al frente. Que exista un 30 por ciento de indecisos, según algunos números que se manejan, permite especular sobre cómo será finalmente el traslado de votos cuando esas dudas se hayan disipado y se trasladen a la urna.

Por el momento, quienes tendrían más posibilidades de seguir creciendo son el oficialismo local y el Frente de Todos, pero nadie subestima a la tercera fuerza en formación a partir de la unión de demócratas y el Mendoexit; con un 15 por ciento este nuevo espacio puede aspirar a anotarse en el reparto de bancas nacionales y provinciales. Es decir, el rumbo de otras terceras fuerzas que existieron y que terminaron cayendo. No caer es, justamente, el desafío de esta nueva aventura. Toda esta especulación no incluye a Ramón y su partido. Por ello, pocos pueden entender que no le sume al justicialismo si se tiene en cuenta que su intención de voto es bastante respetable.

Gran desafío para el PJ: quedarse con Ramón y su frazada, pero tratando de asegurarse antes de que esa frazada no quede corta…