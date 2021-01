El pan y las buenas migas.

Hay palabras de uso diario cuyo significado común conocemos, sin saber, muchas veces, que poseen otros valores. Voy a ejemplificar con dos vocablos muy utilizados en la vida diaria: “pan” y “migas”.

No es necesario aclarar el significado corriente de “pan”, pero sí dar acepciones también habituales: cuando deseo aludir al sustento cotidiano, al alimento que sirve de manutención a la familia, digo, por ejemplo, “Ganarás el pan con el sudor de tu frente”. Encontramos el vocablo utilizado en múltiples locuciones con significados especiales: “A pan y agua” es sinónimo de dieta estricta, ya sea por castigo, ya por deseo de perder peso, como en “Tuvieron al preso a pan y agua”. Otras expresiones, con diferentes formas, son “a pan y cuchillo”, “a mesa y mantel” y “a pan y mantel”, que no usamos demasiado en Mendoza, pero cuyo valor significativo es “disfrutando de alojamiento y comida de manera gratuita”.

Cuando oímos “al pan, pan y al vino, vino”, estamos significando que algo se dice de forma directa, clara y sin rodeos. Entre los enamorados, en otras épocas, para indicar la poca importancia que tenían los bienes materiales, se usaba “contigo, pan y cebolla”.

Una locución con dos interpretaciones es “comer pan con corteza”, que puede indicar que alguien es adulto y que se puede valer por sí mismo, pero también que alguien que estaba enfermo se ha recuperado. La locución “comer el pan de los niños” indicará que alguien es ya de edad avanzada y necesita ingerir comida muy blanda.

¿Y qué quiere significar “con su pan se lo coma”? Es una expresión coloquial que sirve para indicar indiferencia ante una actitud o decisión ajenas. De la oración religiosa que conocemos como “padrenuestro”, se toma “el pan nuestro de cada día”: fuera de señalar el sustento cotidiano, la locución puede indicar también algo habitual o frecuente, como en “Las manifestaciones callejeras son el pan nuestro de cada día”.

En el uso se escucha “negar el pan y la sal a alguien”, locución verbal que da a entender que no se quiere reconocer en alguien mérito alguno. Las locuciones “pan y circo”, “pan y fútbol” o “pan y toros” tienen el valor significativo de “distracciones y alimentos que, como recurso político, se proporcionan a la población para que no cree conflictos”.

Cuando algo resulta de muy fácil ejecución y resolución, se dice que es “pan comido” y si algo parece muy bueno y agradable, se utiliza la locución “ser (algo) pan y miel”. La locución “no haber pan partido (entre dos o más personas) indica que entre ellas hay amistad y estrecha confianza. De una persona muy buena, se dice que es “un pan bendito” o “un pan de Dios”.

Y, finalmente, si “se reparte algo como pan bendito”, significará que se lo distribuye en porciones muy pequeñas, en tanto que “como pan caliente” es una locución usada para indicar que algo tiene gran éxito comercial: “Los nuevos productos se vendieron como pan caliente”.

Las porciones pequeñas de pan son “migas” y también lo es la parte interior y más blanda del pan, rodeada y cubierta por la corteza. Lo interesante es ver que se llama “miga” también a la “sustancia o importancia” de algo; la Academia nos brinda los ejemplos “discurso de miga”, “hombre de miga”.

Si nos remitimos a las locuciones formadas a partir de este sustantivo, encontramos, por ejemplo, “hacer buenas migas dos o más personas”, para significar que se avienen bien en su trato y amistad; la locución contraria es “hacer malas migas dos o más personas”. Si, en cambio, solamente se dice “hacer migas a alguien”, los valores que se dan son negativos, similares a “hacerlo polvo”: “aniquilarlo, vencerlo en una contienda”; “dejarlo muy cansado o abatido” y “causarle un gran contratiempo o trastorno”: “El periodista hizo migas al candidato joven con argumentos muy contundentes”.

Existen dos locuciones no muy oídas en Mendoza, pero consignadas en el diccionario académico: una es “Helársele a alguien las migas entre la boca y la mano”, como verbal coloquial, que toma el valor de “malogrársele algún negocio o pretensión cuando tiene mayores fundamentos para prometerse feliz resultado”. La segunda dice “no estar/no ser para dar migas a un gato”, con uso coloquial y con el valor de “ser o servir para muy poco, por endeblez o inhabilidad”.

El diminutivo de “miga” es “migaja” que puede, en nuestro hablar habitual, tener connotación despectiva. Su definición nos indica que es “parte más pequeña y menuda del pan, que suele saltar o desmenuzarse al partirlo”. De allí que sea también equivalente a “nada o casi nada”. Usado en plural, “migajas”, da a entender “desperdicios o sobras de alguien, que aprovechan otros” y “beneficios insignificantes que se otorgan a una persona o a un grupo de personas”, como en el ejemplo que aporta el Diccionario integral del español de la Argentina: “Así pudieron domesticar con migajas a un nuevo movimiento de desocupados”.

La locución “reparar en migajas” da cuenta de ese valor peyorativo del vocablo al significar “detenerse, cuando se trata de cosas de importancia, en las de poca monta, y escasearlas o escatimarlas”.

Un paseo por el refranero nos permite encontrar algunas paremias ilustrativas de lo que pueden transmitir las voces “pan” y “migas”; por ejemplo, “Donde pan comes, migas quedan”, “Dios le da pan a quien no tiene dientes” y “Dios nos dio dientes, Dios nos dará pan”. El primero alude a las consecuencias que todo acto tiene; el segundo se refiere a la injusticia de ser beneficiado con algún bien del que no se puede hacer uso; es similar a otros en que se presenta esa misma disparidad: “Da Dios narices a quien no tiene pañuelos” o “Dios da almendras al que no tiene muelas”. El tercero, contrapartida del segundo, enseña a confiar en la justicia divina.

*La autora es Profesora Consulta de la UNCuyo.