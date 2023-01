El Juicio político a la Corte no prosperará

1. El pedido de enjuiciamiento hace referencia a declaraciones que habría formulado el Dr. Rosatti, actual Presidente del Alto Tribunal. Las declaraciones jamás puede constituir un juicio político ya que éste solo puede prosperar por mal desempeño o delitos en el ejercicio de las funciones. Afirmar esta desopilante opinión constituye un notorio desconocimiento del Derecho.

2. El juicio político también hace referencia a las presuntas vinculaciones entre un allegado a Rosatti y un conspicuo funcionario de Rodriguez Larreta. Me pregunto qué tiene que ver con un pedido de destitución el hecho, del que ni siquiera se ofrece prueba alguna, de estas vinculaciones, más propias de un teleteatro de Alberto Migré o Nené Cascallar, que un pedido serio y bien fundado.

3. También se hace referencia al fallo del Consejo de la Magistratura dictado por la Corte, aludiendo que el Dr. Rosatti ocupa ambas Presidencias. Aquí se ha operado el consentimiento expreso de los peticionantes en no plantear la recusación con causa en su momento. Ya es tarde pues se dictó sentencia y no pueden retrotraerse los hechos. Además, Rosatti puede rechazar la recusación.

4. Asimismo se invoca por los enjuiciantes la presunta invasión al Congreso, ignorando que la Corte Suprema es la última intérprete de la Constitución Nacional.

5. Por último, los peticionantes invocan una cita bibliográfica de mi autoría, pero que no es aplicable a este caso. En efecto, lo que señalo en mi obra de Juicio Político es una cuestión de extrema gravedad institucional, hecho que en este pedido no puede ser aplicable en modo alguno, por las razones apuntadas.

Finalmente, si bien he cuestionado el desempeño de D’ Alessandro recientemente y tengo una postura crítica con respecto a los funcionarios del Pro desde hace tiempo, ello no me impide señalar que este pedido de juicio político revela una improvisación y sobre todo una ausencia total de pruebas por lo que debe rechazarse in límite.