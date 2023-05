El enojo de Cornejo, Suárez vice y la foto que Milei no se sacará

El senador radical cree que terminarán ganando en San Rafael, San Carlos y La Paz, pero ahora las prioridades están en las primarias provinciales, con la mira en particular en Las Heras y Luján. Cuando Milei aclaró que no apoya a ningún candidato mendocino, incluía a De Marchi. “Apoya a Larreta”, dicen a su lado. Mientras todos se pelean, las encuestas detectan que la no gente nada sabe, ni le interesa, de las internas, los pases y las elecciones.