El dinero esconde la realidad económica

La moneda es siempre y en todos los casos solo un medio práctico, útil y eficaz para adquirir bienes y servicios.

Como las operaciones comerciales se realizan por lo general con pagos en dinero, es creencia que los bienes y servicios se pagan con dinero y por lo tanto, que es la falta de divisas (dólar), la causa de la falta de ciertos productos importados. Eso es lo que se ve, pero lo que no se ve es que el dinero que cancela las operaciones no tiene creación espontánea; por el contrario ha tenido origen en otras operaciones y éstas originalmente siempre en servicios prestados.

Aunque el dinero se tenga por herencia o lotería, en su ocasión alguien prestó un servicio en forma directa o a través del producto realizado que le permitió la recepción de dinero.

Lo dijo Jean Baptise Say (1767/1832) hace tiempo y a lo lejos, conocido como la ley de Say: los bienes y servicios se cambian por otros bienes y servicios. Y ejemplifica: Si un comerciante dijera que no quiere recibir otros productos a cambio del propio, que quiere dinero, sería sencillo convencerlo que sus clientes no podrían pagarle en dinero si antes no lo hubieran conseguido por la venta de algún bien propio. Si la cosecha, ejemplifica (o algún otro bien) se hubiera perdido, no se podrá comprar nada.

Los bienes y servicios se cambian (pagan, cancelan) por (con) otros bienes y servicios, inclusive, por supuesto, en el comercio exterior, es decir, las importaciones con exportaciones.

En consecuencia no es la falta de moneda legal ni por supuesto divisas extranjeras como el dólar la causa de ausencia de bienes tanto nacionales como extranjeros. Es la falta de prestación de servicios (mano de obra) el origen de la ausencia de satisfacción de necesidades. En consecuencia la falta de bienes importados no es por falta de dólares, u otras divisas, sino por falta de exportaciones.

Y lo más trascendente e importante que esconde el dinero es que toda ausencia, traba o disminución de los intercambios afecta negativamente la actividad económica.

*El autor pertenece a Ciencias Económicas. UNCuyo