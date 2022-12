El debate por el proyecto de tolerancia 0 y la peor faceta del kirchnerismo

Hoy en la sesión de la Cámara de Senadores desde el Frente Cambia Mendoza intentamos, sin éxito, llegar a un acuerdo con el Frente de Todos para a aprobar una declaración conjunta que representara a los mendocinos en el debate que en el Senado de la Nación se está llevando en torno al proyecto de ley que modifica la ley nacional de tránsito (24449) en referencia a la denominada “tolerancia 0″.

En una primera instancia se intentó aprobar una declaración en el cual expresábamos que veríamos con agrado que las senadoras y senadores nacionales por Mendoza votaran negativamente dicho proyecto impulsado por el kirchnerismo mendocino. Ante la negativa del bloque opositor ofrecimos una alternativa con el objetivo de lograr una posición conjunta. Propusimos que en lugar de referirnos al voto negativo, lo hiciéramos a la posibilidad de posponer del debate para incorporar las distintas perspectivas que existen sobre el tema. El texto es el siguiente: “El Honorable Senario de la Provincia de Mendoza declara que vería con agrado que los y las senadoras nacionales por Mendoza suspendan el tratamiento del proyecto de modificación de le Ley Nacional de Tránsito nº 24449 que actualmente tiene media sanción de la Cámara de Diputados, para lograr un marco legal superador que incluya las distintas perspectivas que influyen en esta temática y que conduzca al perfeccionamiento de las medidas tendientes a reducir los accidentes de tránsito”.

Confiábamos en que esta última versión sería aprobada, ya que estaba en un todo de acuerdo con las declaraciones que en reiteradas oportunidades realizara la principal impulsora de este proyecto en Mendoza, la actual Presidenta del Partido Justicialista y senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti. La legisladora ha manifestado tanto públicamente en medios de comunicación como en su intervención en el Senado nacional que ella está totalmente de acuerdo con esta ley, que sabe que no soluciona el problema de los accidentes viales pero que contribuye a que los gobiernos tomen conciencia de que hay que generar una “nueva cultura”. También expresó que asumía el compromiso de trabajar en otros proyectos que atacaran las causas profundas de la problemática que se está intentando abordar.

Pero no fue así, nos encontramos con una férrea oposición frente a esta alternativa también. Esto nos lleva a realizar las siguientes consideraciones:

El frente de todos utiliza disyuntivas falsas y slongans efectitas

* Hay una aplastante unanimidad entre todos aquellos que se han pronunciado sobre el tema (inclusive ellos mismos) acerca de que la prohibición que conlleva la tolerancia 0 no es la manera adecuada para prevenir los accidentes viales, sino que se trata de optimizar la concientización, los controles y las sanciones. Entonces ¿para qué una ley como esta que trae tantos perjuicios para una provincia como Mendoza?, ¿hace falta una ley prohibitiva e inaplicable para producir un cambio cultural?. El único efecto de las simplificaciones es impedir la solución estructural de los problemas

* Durante el debate el Presidente del Bloque del Frente de Todos dio cifras absolutamente falsas, lo cual habla del enorme desconocimiento que tiene sobre la materia. Lo demostró anteriormente, cuando se manifestó acerca de la competencia de la Provincia para adherir o no a la ley nacional y aplicar su legislación propia, porque se trata de una competencia no delegada. En esa misma oportunidad insultó al Gobernador. Fue tan notoria la falta de apoyo de sus mismos compañeros y la aplastante información jurídica sobre la legislación vigente, que luego se llamó a silencio. Hoy dijo por ejemplo que en Mendoza hay sólo 3 alcoholímetros homologados. Hay 28, en 2015 había 4. También dijo que junto con los alcoholímetros municipales hay 21: hay 46. Esto sólo para citar un ejemplo. Es infinita la cantidad de inexactitudes que pronunció.

No dijo que sólo en el año 2022 se realizaron 18900 controles, que en promedio, de los controles realizados el 17% poseen un nivel igual o superior a 0.5, ni que desde 2017 a 2021 la siniestralidad vial disminuyó de 10.6% a 5,5% cada 100.000 habitantes.

* Si realmente estuvieran convencidos de la pertinencia de esta medida, la Senadora nacional no hubiera avisado a último momento que no concurriría al encuentro del Foro Vitivinícola. Su presencia estaba confirmada hasta ese mismo día. Hubiera sido muy oportuno que concurriera y pudiera tanto escuchar como compartir sus ideas en un ámbito tan propicio como ése.

El kirchnerismo siente u profundo desprecio y una gran indiferencia no solo hacia Mendoza y los mendocinos sino hacia referentes de su mismo partido que opinan distintos

Algunas expresiones para resaltar:

* Anabel Fernández Sagasti: esto afecta sólo a un puñado de bodegueros y empresarios. En primer lugar llama la atención el desprecio por los “empresarios”. Tal vez sería oportuno destacar que el sector político al cual ella representa va a pasar a la historia argentina como aquel en el que algunos monotributistas, jardineros, empleados bancarios, llegaron a amasar fortunas obscenas en tiempo record convirtiéndose en gigantezcos “empresarios”. Tal vez no le molestan “los” empresarios, sino “algunos” empresarios.

No sólo los bodegueros se expresaron solicitando ser escuchados, sino también organizaciones como: productores vitivinícolas, viñateros, pequeños y medianos emprendedores gastronómicos y turísticos, la Sociedad Rural de San Carlos, Centro de Productores y Bodegueros del Este, sólo por citar algunos ejemplos.

* Emir Félix, Intendente de San Rafael (PJ): además de hacer hincapié la importancia de los controles expresó: “No creo que esta ley sea un avance”.

* Roberto Rigui, Intendente de Lavalle (PJ): también luego de puntualizar sobre la importancia de los controles dijo : “No pasa por tener 0 o 0.5″.

* Martín Hinojosa, Presidente del INV (PJ): en sintonía con lo anterior y también respetando la decisión de los legisladores dijo: “No es la solución”, “me gustaría que haya alguna tolerancia”, " llevarla de 0 a 0,5, o 0.8. no cambia”.

El único mandate que el kirchnerismo reconoce es representarse a si mismo

Son innumerables las ocasiones en las que el kirchnerismo mendocino ha demostrado en el Congreso Nacional y con una gran solvencia que su prioridad es su jefa y ellos mismos. Ni siquiera el Presidente. Recordemos, nada más, cuando dejaron absolutamente sólo a Alberto Fernández cuando tenía que renegociar la deuda con el FMI. No sólo no lo acompañaron, si no que el hijo vicepresidencial, en un contundente gesto político, renunció a la presidencia de su bloque. El acuerdo se aprobó en virtud de la seriedad institucional y política de los legisladores de Juntos por el Cambio.

Si se hace un breve repaso de las últimas intervenciones de nuestros representantes en la nación sobresalen: los problemas judiciales de Cristina, la modificación de la Corte Suprema de Justicia que quiere Cristina, la discusión por los representantes ante el Consejo de la Magistratura que quería Cristina, y así… Nada sobre la discrecionalidad de la distribución de los recursos nacionales que perjudican a los mendocinos, la ayuda prometida y nunca concretada a las víctimas de las heladas tardías ( recordemos: 500 millones de pesos para más de 80.000 hectáreas dañadas, la Secretaria de Energía de la Nación diciendo en Mendoza que venía a complementar la ayuda que el gobierno provincial ya había dispuesto). No dejando de recordar, además , cuando opinaban sobre Portezuelo con los mismos argumentos que usaba La Pampa.

Conclusión

Por todo lo expresado, apelamos una vez más a la racionalidad y a la decisión política de ejercer el mandato que tienen escuchando, por lo menos, a los mendocinos y sus fuerzas productivas. El Gobernador Rodolfo Suarez ya anunció que no adherirá a la ley nacional, todos los legisladores de Cambia Mendoza están trabajando para intentar un cambio de dirección en este sentido, pero sería un gran mensaje para nuestras fuerzas productivas, los trabajadores, los emprendedores y la ciudadanía en general, encontrar un camino de seriedad. Sobre todo en un tema como éste: grave, gravísimo, que necesita de un abordaje honesto: conociendo todas las aristas del problema, estudiando con responsabilidad intelectual, escuchando a quienes opinan distinto y, sobre todo, respetando a las víctimas y a sus familias.

Seguiremos trabajando, entonces, para lograr, tal como se determinó ayer en un encuentro entre intendentes y sus representantes,( tanto oficialistas como opositores), con representantes del sector vitivinícola para que se suspenda el tratamiento del proyecto actual para lograr uno que constituya una política pública integral y cuyo objetivo sea, de verdad, disminuir el flagelo de los accidentes viales.

* La autora es Presidenta provisional del Senado de la provincia de Mendoza