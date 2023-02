Se ha calculado con caudales del río inexistentes

Las crisis hídricas en nuestros ríos exigen seriedad y responsabilidad ante la evaluación de obras como el Baqueano. Tanto los cálculos de caudales con los que fue realizado como las expectativas de ingresos que generará, son en un caso irreales y en el segundo inexistentes. Solo sería viable con acuerdos previos con la Nación, que mencionaremos a continuación.

Desde el Grupo Olascoaga insistimos en el profundo cuidado y análisis realista que debe tenerse al momento de anunciar obras hidroeléctricas dependientes del caudal de nuestros ríos provinciales. Respecto del Río Diamante y el Baqueano vuelve a incurrirse (como lo fuera en Portezuelo) en el error de utilizar datos que no coinciden con la realidad.

El Caudal según Irrigación

Caudal promedio de los últimos 50 años del Rio Diamante = 31,4 m3/s;

• caudal promedio de los últimos 20 años = 25,7 m3/s;

• caudal promedio de los últimos 10 años = 19,0 m3/s;

• caudal promedio de los últimos 5 años = 15,2 m3/s;

• caudal medio en el período 2020/2021 = 13,4 m3/s;

• caudal medio pronosticado 2022/2023 = 12,7 m3/s.

Los Cálculos

Sin embargo, en contra de la evidencia empírica y de la opinión científica, en el Proyecto Técnico Oficial de la Central “El Baqueano” se ha considerado que el río Diamante tendrá, en el futuro, un caudal medio anual equivalente al caudal medio histórico de los últimos 50 años: 31,4 m3/segundo, por lo que la Central “El Baqueano” generaría 443.000 MWh/año.

Si tomáramos el caudal medio de los últimos diez años 19,0 m3/segundo; del río Diamante, la Central “El Baqueano” sólo generará 244.270 MWh/año. Siempre que el río retome un caudal que sin duda no es el de los dos últimos años

Con este caudal 19,0 m3 y un precio de la energía de U$S 29 /MWh, que es el promedio de lo que pago CAMESA en los últimos siete años, hubiera permitido un ingreso promedio de U$S 7,8 millones por año. Esto implica unos 64 años para recuperar los u$s 500 millones a invertir.

Podría decirse que el precio máximo no es el indicado y que podría ser el más alto pagado en el mismo período por energía de este tipo, y tendríamos un precio de u$d 70, la rentabilidad prácticamente no se modifica, porque el grueso de la tarifa que paga CAMESA es por la capacidad instalada.

El factor que cambia el resultado

Lo que si modificaría sustancialmente la situación sería que se aplicara a El Baqueano la resolución 762/09 de la SSE lo que implicaría un subsidio de U$S 1.046 millones de dólares en quince años.

Pasaría así de una rentabilidad negativa de -5,9 a una positiva de +9,1

Es decir que el factor de éxito dependerá exclusivamente del acceso al subsidio por parte de la Nación, el que sería equivalente a los fondos que Mendoza recibió por su justo reclamo por el tema de la promoción industrial a Provincias vecinas.

¿Es previsible que en esta situación el estado nacional asigne a esta central un subsidio de esa magnitud?

Solicitud al señor Gobernador.

Se solicita que antes de avanzar en la licitación o en gastos para hacer el proyecto ingenieril, esté definida la “posibilidad cierta o la no posibilidad” de la inclusión de la Central “El Baqueano” en el Programa Res. SEE 762/2009; porque no sería lógico hacer un solo gasto mas y/o licitar las obras y/o adjudicar “El Baqueano”, sólo con la promesa, o la esperanza, de su inclusión en el Programa de subsidio. Si alguno de los datos en que basamos este análisis no se corresponde con la realidad probada, estamos dispuestos sin lugar a dudas a revisar nuestra opinión.

Propone el Grupo Olascoaga

Creemos que los fondos de Portezuelo pueden cambiar la realidad de la provincia si son utilizados con visión estratégica. Estos pueden servir en buena parte, en asocio con préstamos del BID o Banco Mundial, para reformular todo el sistema hídrico provincial, tanto el de consumo humano como agrícola y otros usos.

Tenemos los fondos y existen en Mendoza el recurso humano y los estudios necesarios para afrontar el desafío de un nuevo Plan Hídrico integral que contemple las gravísimas consecuencias de la nueva normalidad que implica la sequía. Por ello, creemos que diseñar y comenzar a ejecutar este Plan será más importante que cualquier obra individual sobre un cauce de río que no tiene los caudales necesarios para justificar tamaña inversión.