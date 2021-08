El azote del cigarrillo

Mucho se ha escrito sobre lo mal que hace fumar. Algo no tan trillado como las cifras que voy a dar luego es el hecho que la nicotina impregna zonas cerebrales que se comparten con la cocaína. Esto lo saben las tabacaleras por eso su propaganda se dirige sobre todo a jóvenes para iniciarlos pronto en la adicción.

Han sido penalizadas pero la producción de cigarrillos continúa y habiendo trabas en el mundo “desarrollado”, volcaron sus “esfuerzos” de venta en los subdesarrollados que no tienen sistemas de control sanitario tan fuertes. Y henos aquí fumando… y algunos diciendo “no es para tanto”.

Tema difícil en los enfermos respiratorios infantiles y adolescentes que son mi área porque para curar las enfermedades pulmonares no debe haber humo en cercanía. Hablar con el padre (generalmente), enviarle una carta explicando el problema, pidiéndole por la salud de su hijo que fume afuera, que sería mejor que lo deje para que pueda cuidar a sus pequeños. No fume en el baño porque el humo del cigarrillo flota en los ambientes por ocho horas y no fume en la ventana y tire parte del humo afuera, igual algo vine para adentro. La batalla es dura porque la adicción estimulada por las tabacaleras es importante.

Y aquí van las espantosas cifras del efecto sobre la salud del cigarrillo.

Cada año, alrededor de 8 millones de personas mueren prematuramente como resultado del tabaco, eso significa que una de cada siete muertes en todo el mundo se debe al tabaquismo. Fumar contribuye a las muertes tempranas por enfermedades cardiacas y cánceres. A nivel mundial más de una de cada cinco muertes por cáncer se atribuye al tabaquismo. Los hombres representan casi las tres cuartas partes de las muertes por fumar.

Si alguien necesita algún estímulo para dejar de fumar, sepa que la esperanza de vida de quienes fuman regularmente es unos 10 años inferior a la de los no fumadores. Deje de fumar por su salud, por la de sus familia y porque dejando tendrá más años para cuidarlos.

*El autor es neumonólogo y pediatra