El albertismo como ilusión emancipadora

Cristina designó como candidato a alguien a quien conocía bien (sobre todo sus limitaciones), estaba prácticamente retirado de la política y no disponía de una base de poder personal. Mientras, el círculo rojo componía a partir de su expectativas y sus intereses la imagen de un Alberto moderado, negociador y dialogante .

Cristina no aceptaría su eclipse al igual que sus predecesores al frente del peronismo. Sometió áreas claves del Estado y la administración a su control directo y se reservó el poder de bloqueo sobre el resto. Derivado de su necesidad y de su forma de ejercer el poder: todo espacio que deje vacante inevitablemente será aprovechado por sus enemigos. Sabe que está sola . No puede contar con un solo aliado confiable. Aquellos en quienes confía son acólitos y subordinados. En esta concepción de poder todo movimiento o cambio se observa con recelo. El precio de mantener todo atado y bien atado es que nadie se mueva de su lugar.

El peronismo no estaba en condiciones de apoyar la construcción de un poder alternativo al de Cristina. No se atrevió a hacerlo después de la derrota de 2015, confiando en que Macri destruiría su poder por vía política o judicial. Eso no sucedió y volvieron a ser rehenes de su hegemonía, sin margen político para sacar los pies del plato.