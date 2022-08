Educación: motor clave para la transformación del pais

Una de las características del acervo cultural de Israel que ha convertido a esta nación en un modelo de desarrollo económico, paradigma de la innovación y emprendedurismo con sólo 73 años de historia, 9 millones de habitantes, rodeado de escasos recursos naturales y en un contexto inestable, es su impronta de gestión.

Con una producción distintiva de numerosas Start Up per cápita, similar a grandes países como Estados Unidos, Japón, China, India, Corea, Canadá y el Reino Unido, su talento empresario es actualmente una fuente de inspiración.

Estas cualidades se sintetizan en un concepto denominado Chutzpha el cual está plasmado en el libro de Inbal Arieli titulado, “Why Israel is a hub of innovation and entrepreneurship”; el término refiere a un comportamiento audaz, directo, pragmático, algo caótico, propenso al riesgo, sin temor al fracaso, y de trabajo colaborativo, destrezas también presentes en la formación de los niños.

Recientemente fui convocada a intervenir en un programa de inmersión denominado “Innovation Experience 360″, en el cual participaron alrededor de 90 referentes de diferentes países de América Latina y el Caribe. En este recorrido conocimos diferentes casos de inspiración de diferentes Start Up internacionales con diversas tecnologías que están revolucionando al mundo del E-Comerce Ciberseguridad, Energías Renovables, Sustentabilidad, Telemedicina, Educación, digitalización de negocios

Ahora bien ¿Cuáles son las cuestiones claves de esta cultura de innovación y emprendedurismo?

El Foro Económico Mundial destaca en este país la aplicación de las “habilidades blandas”, señaladas como las competencias del futuro, en particular aquellas cualidades que incentivan el pensamiento crítico, la creatividad y el procesamiento complejo de la información en este mundo globalizado.

En esta línea de pensamiento, el Sistema Educativo expone también indicadores destacados que han sido el motor fundamental para la transformación del país.

A manera de ejemplo, ocupa el quinto lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) por el gasto total en Educación en relación al porcentaje del PIB.

Si se consideran otras datos brindados por el Banco Mundial el gasto educativo respecto al PBI asciende al 6.1 %, en el año 2018[i].

Esta realidad comparada con indicadores en países de Latinoamérica es muy diferente.

En Chile el gasto en educación respecto del PBI es de 5.4% (2018), en Argentina 4.7% (2019) en Brasil 6.1% (2018) y en Uruguay 4.7 % (2019).

Las universidades israelíes se encuentran entre las 100 mejores instituciones del mundo en materias relacionadas con la ciencia y la ingeniería, según el QS World University Rankings[ii], se destacan la Universidad Hebrea de Jersualem, el Instituto Tecnológico Technion en Haifa y el Instituto de Ciencias, Weizmann en Rejovot, centro multidisciplinario de vanguardia internacional líder en innovación educativa, transferencia tecnológica e investigación básica. Sus investigaciones interdisciplinarias han sido pioneras y de gran avanzada en Medicina, Inteligencia Artificial, Tecnología y Medio Ambiente.

Este país se nutre de un Sistema Educativo de avanzada, el cual promueve y forma para las nuevas capacidades en el mundo del trabajo, para ello el rol de la formulación de las políticas educativas es considerado primordial.

El desafío para los países de nuestra región será entonces incorporar las fortalezas de estos modelos educativos que se traducen en mejoras sustantivas para las distintas áreas de la sociedad. El desafío está planteado.

