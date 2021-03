Domingo 11 de abril: 4 elecciones en América del Sur

El 11 de abril se realizan 4 elecciones en América del Sur, comenzando por la segunda vuelta de la presidencial ecuatoriana. En la primera vuelta realizada el 7 de febrero se impuso Andrés Araúz (de 37 años) con el 32,7% de los votos, apoyado por el ex presidente Rafael Correa . El segundo lugar estuvo muy reñido (sólo 32.000 votos de diferencia) entre el candidato respaldado por el presidente Lenin Moreno, el empresario y banquero Guillermo Lasso, y el indigenista-ecologista Yaku Pérez: el primero obtuvo el 19,7%, mientras que el segundo el 19,4%. Este último candidato también es contrario al ex presidente Correa, pero no ha formalizado una alianza con el candidato de centroderecha que competirá en la segunda vuelta. Quienes observan el proceso político-electoral regional estiman que de ganar Araúz, se confirmaría la tendencia al retorno al populismo que inició en 2020 la elección presidencial boliviana (18 de octubre), el resultado del referéndum para modificar la constitución en Chile (25 de octubre) y ya en 2021 la primera vuelta en Ecuador (7 de febrero). Los resultados de la segunda vuelta son todavía inciertos: mientras que un sondeo publicado el 12 de marzo le da a Araúz una ventaja de 6,5 puntos sobre su rival, otro difundido dos días después da ganador de la segunda vuelta a Lasso por apenas 0,15 puntos.

En Perú , el país con mayor población de los cuatro, se realiza el mismo día la primera vuelta de la elección presidencial. El país ha vivido en una crisis política sin respiro. Se han sucedido cuatro presidentes: Pedro Pablo Kuczynski; Martín Vizcarra (que gobernó de marzo de 2018 a noviembre de 2020); Manuel Merino, que duró pocos días; y el que está actualmente en el poder, Francisco Sagasti. El sistema de partidos tradicional se encuentra fracturado y desarticulado y el actual parlamento es un reflejo de ello. La aspiración en el país es superar la creciente inestabilidad, lo que no parece fácil. Se han presentado 18 candidatos, ninguno de los cuales tiene más del 13/19% de intención de voto. Los primeros candidatos (George Forsyth, Yonhy Lescano, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori) son de centroderecha o de derecha. Según la constitución peruana, de haber segunda vuelta, ésta deberá tener lugar 30 días después de la proclamación de los resultados oficiales de la primera.

En Chile el domingo 11 de abril se votan autoridades municipales, pero ese mismo día será más relevante políticamente la elección de los constituyentes. En el plebiscito realizado el 25 de octubre de 2020 el 78% se pronunció a favor de la modificación de la constitución sancionada por el gobierno de facto de Augusto Pinochet (1973-1990). La crisis social que estalló con protestas violentas inéditas en 2019 obligó a la dirigencia política a dar este paso. Chile ha sido exitoso en reducir la pobreza, pero no ha tenido logros en materia de reducción de desigualdad y promoción de mayor movilidad social. Los constituyentes a elegir son 155, quienes tendrán 9 meses para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo tener este plazo una prórroga de 3 meses más por única vez. Así, a mediados de 2022, Chile vivirá otro plebiscito para aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional.

Finalmente, en Bolivia , el 11 de abril tendrá lugar la segunda vuelta de la elección subnacional, donde se eligen gobernadores y alcaldes. El partido liderado por Evo Morales y el actual presidente, Luis Arce, ganó solamente en dos de los diez municipios más importantes del país y en tres de las nueve gobernaciones que estaban en disputa sufrió un retroceso, mientras que la oposición se impuso en ocho de esos diez municipios. En cuanto a las regiones, la oposición ganó en dos, el partido del gobierno en tres y las restantes cuatro se definirán en esta segunda vuelta. Pero el MAS obtuvo menos votos que en su reciente victoria en la elección presidencial.

Estas cuatro elecciones se realizan en los tres países con mayor porcentaje de población indígena de América del Sur (Ecuador, Perú y Bolivia) y en Chile, donde la insurgencia mapuche se ha incrementado en el sur del país.

Los resultados de estas elecciones serán analizados en función de si contribuyen o no a un giro hacia el populismo en la región, del que han dado muestra las elecciones recientes. Pero también permitirá medir los efectos electorales del Covid-19.

*El autor es Consultor y Escritor.