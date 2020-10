Muchos pacifistas toman el nacimiento de Gandhi como la jornada para celebrar el Día de la No violencia. Nosotros, humanistas y siloístas, hemos hecho varios eventos por las plataformas modernas de Internet, y la verdad es que verse las caras personas de todos los ámbitos, países y continentes es un placer enorme y novedoso. Los intercambios son muy nutridos, con testimonios que van desde canciones, a talleres en escuelas y relatos conmovedores de las marchas mundiales.

Cuando Silo nos habló de la no violencia en mayo de 1969 en la montaña, nos causó sorpresa. Era novedoso, parece que la violencia se naturaliza y se considera parte de la vida personal y social. Sin embargo, con la metodología de la no violencia que nos presentó, se aprende a resistir la violencia mientras se aspira a que un día el ser humano la erradique de sus creencias y acciones. Hoy hay muchos proyectos por la no violencia, y con dos grandes propuestas: una que se oficialice la palabra no violencia que no existe en castellano, y otra es la adhesión de países al tratado antinuclear, se necesitan 50 países, pero vamos a por más. La denuncia de la violencia es una tarea ardua pero válida para cada vez más personas.