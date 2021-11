Desarrollo industrial de Corea del Sur (I)

Tiempo de Guerra

Corea fue invadida por Japón en 1910 y fue colonia hasta 1945. Durante dicho período pasó de una sociedad campesina y atrasada a una sociedad con cierto grado de industrialización, debido al interés geopolítico de Japón.

1910-30, Japón modernizó la agricultura, incorporó el riego, fertilizantes y maquinarias agrícolas. Aparecen inversiones japonesas en industrias, aprovechando mano de obra barata, son; Mitsubishi, Nissan, Mitsui y Sumitomo. También desarrollaron el sistema ferroviario conectando a Corea con Manchuria, China y Rusia.

1942, con la guerra del Pacífico, Corea pasa a estar controlada directamente por Japón. .

1950-53, primera confrontación de la guerra fría, entre EEUU - ONU y URSS - China. En 1953 se dan por finalizadas las hostilidades sin armisticio. Corea queda dividida en el paralelo 38. La economía, fábricas y ciudades quedaron casi destrozadas, 10% de la población pereció.

1950, una reforma agraria eliminó a los terratenientes que arrendaban sus tierras, aparecen dueños de parcelas de producción. El gobierno retribuyó a los terratenientes el valor de sus tierras en bonos y estos lo invirtieron en el comercio y en pequeños talleres de manufacturas. Una investigación realizada por Jones & Sa Kong halló que un 47% de los fundadores de estos negocios fueron grandes y medianos ex terratenientes.

1953, comienza la transformación de una sociedad agrícola a industrial, las relaciones capitalistas adquieren mayor vitalidad, tanto política como económica, dando comienzo a la acumulación primitiva del capital.

Finalizada la guerra, Corea del Sur recibe importante ayuda económica de EEUU, estimulando el desarrollo de grandes conglomerados de industrias familiares. En 1952 el gobierno liberal de Rhee repartió unos U$S 3 millones en unas 40 empresas. Estas empresas comerciales utilizaron los dólares en comprar granos y fertilizantes y venderlos al mercado interno a precios monopólicos por lo cual tuvieron una enorme ganancia.

Contar con moneda extranjera era un privilegio. Existía un cambio oficial y otro no oficial con una diferencia de 2:1. El comercio de importar y vender daba ganancias abultadas. La ayuda de EEUU con dólares y productos importados crearon una gran acumulación de capital, que comienza a derivarse a industrias de sustitución de importaciones.

1952-61, la industria minera y manufacturera creció a un promedio anual de 12,2%. En 1960 la producción industrial y de servicios superó a la agrícola. La sustitución de importaciones da inicio al crecimiento de capital industrial.

Tiempo Militar

1960, grandes manifestaciones estudiantiles contra el régimen corrupto del Partido Liberal. Enojo por negocios ilícitos, corrupción, ganancias desmedidas y abuso del poder. Hubo un golpe de Estado en abril de 1960 liderado por en General Park. Se instaura la Segunda República, bajo un sistema parlamentario. Se aprobó una ley especial contra la riqueza ilícita a través de uso abusivo de la brecha cambiaria, corrupción en obras públicas, evasión fiscal y otras.

El gobierno arrestó a varios líderes industriales. Hubo un cambio en la orientación económica y la asistencia del Estado sólo fue otorgada a aquellos empresarios que fabricaban para exportar. Esta medida incrementó la exportación de productos manufacturados. La ayuda económica de EEUU comenzó a declinar a partir del 1960.

Según Sta. Romana 2014, “Some Lessons of Korea´s Industrializatión Strategy and Experience”, la industrialización acelerada a partir de 1960 fue la combinación entre una participación activa del Estado y la sustitución de importaciones, con la obligación de exportar. La experiencia Latinoamericana demostró que sólo proteger a las industrias con altos aranceles, termina creando un mercado cautivo en el cual la tecnología y la calidad no crecen y los empresarios terminaban defendiendo ese estado de confort.

Para un país subdesarrollado como Corea del Sur haber elegido en 1960 el camino de la exportación de manufacturas era nadar contra la corriente. Su comienzo en exportaciones fue con productos con baja tecnología y mano de obra intensiva como; ropa deportiva, zapatillas, alimentos procesados y juguetes, todos dirigidos a los mercados de EEUU y Japón.

Vale subrayar que EEUU permitió, debido a una exigencia geopolítica, que el gobierno militar realizara la reforma agraria, los planes quinquenales y orientara sus industrias a la exportación. Este mismo proceso no fue permitido en Latinoamérica, que ya había alcanzado cierta madurez industrial. No tenían el mismo peso geopolítico que el Sudeste Asiático. Ver C. Johnson 2000, “Cost & Consequences of American Empire”

El crecimiento industrial de exportación fue un proceso político, más que económico. El Estado tuvo un papel importante en el control de la especulación y de los capitales de corto plazo y fue responsable del esfuerzo de planificación y coordinación a través de la Oficina de Planeamiento Económico creada en 1961.

Esta oficina tuvo la responsabilidad en fijar la estrategia de planeamiento, fijar los planes quinquenales y los montos de inversiones requeridas, prestamos de capital nacional y extranjero y las tecnologías a aplicar. La misma reportaba directamente al presidente. Fue disuelta en 1994 cuando ya alcanzado un desarrollo industrial sustentable se dejó que el mercado maneje el futuro devenir industrial.

Es decir, 34 años después de iniciado el proceso de industrialización, el Estado deja paso a la economía para que tome el timón de la industrialización. Inglaterra tardó 70 años, desde 1780, no inició su revolución industrial hasta 1846 cuando declara el libre comercio.

Ambos, y esto es un patrón en todas las naciones industriales, el Estado es quien impulsa la primera fase.