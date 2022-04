El plan A de Suárez, el plan Z de Cornejo y el doble juego que todos esconden

Con el desdoblamiento electoral decidido, las candidaturas deberán definirse en un año. El Gobernador quiere al senador como su sucesor, pero sus objetivos no están alineados. De Marchi juega a la ambigüedad y también sueña con la Nación. Fernández Sagasti no quiere ser candidata e igual recorre la provincia. Los mendocinos no perdonan a Macri.