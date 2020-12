Crónica de un día agitado

El día martes de esta semana Alberto Fernández trató de matar tres pájaros de un tiro, en compensación por todas las veces que la erró en el año. A ver si el recuerdo positivo del día podía borrar los negativos de todo el tiempo anterior desde que asumió. Y no le fue mal, aunque nadie sabe si será una tendencia creciente o pan para hoy y hambre para mañana.

Comenzó el día con una vacunación a las apuradas mediante una vacuna de la que no se conoce casi nada y aunque sean muchas las voces que hablen bien del laboratorio que las produce, el gobierno con sus actitudes contribuye a aumentar las sospechas. Como el “nerviosismo” del presidente porque aún no viene la autorización para mayores de 60 años. Tal cual si se tratara de una necesidad política más que de una autorización basada en la ciencia. O el triunfalismo malvinero del que se hace gala cada vez que se puede auto- declarándonos -falsamente- entre los primeros vacunadores del mundo. En fin, que acá todo está por hacerse. Ojalá no nos equivoquemos porque están en juego muchas vidas.

La interrupción voluntaria del embarazo Alberto Fernández puede sentirla como un gran éxito propio, porque le pertenece enteramente, está entre sus promesas de campaña y aunque tenga rechazo de la mitad del espectro político y social, avanza en la misma línea conceptual del divorcio o del matrimonio entre personas del mismo sexo: en la de la laicidad del Estado, o sea en la tradición liberal del país. En lo inmediato tendrá enojos, entre ellos los del Papa y la Iglesia, pero de a poco se instalará culturalmente como ha ocurrido en los casi 70 países que ya han legislado en el tema. Siempre y cuando se evite el triunfalismo de celebrar lo que no se puede celebrar, porque autorizado o no el aborto nunca es una buena noticia.

En cambio, lo de la modificación a las jubilaciones es desde todo punto de vista una mala noticia porque, se diga lo que se diga, lo que se busca es reducir el impacto del costo jubilatorio en el presupuesto nacional. O sea sacarle plata a los jubilados de un modo infinitamente más explícito que la modificación efectuada por Macri. Sin embargo, en aquel entonces casi incendian el país y ahora no pasó nada. O pasó algo peor: que el principito Máximo Kirchner reivindicara en su exposición a los furiosos tira piedras y arroja morteros de aquel entonces. La impunidad llevada a su máximo extremo, la convicción de que pueden decir lo que quieren cuando quieren sin pagar ningún costo por ello.

De cualquier modo, quizá lo más lamentable de todo en este activo martes donde el gobierno se sintió triunfante luego de un año muy malo, fue el papel de las terceras fuerzas y los indecisos, que votaron, tanto en la ley de la interrupción voluntaria del aborto como en lo de las jubilaciones, por motivos que no merecen la más mínima valoración positiva. Cuando son precisamente esas fuerzas las que deben añadir racionalidad y equilibrio en los momentos en que las posiciones mayoritarias son inconciliables. Pero no, en todos los casos prefirieron jugar del lado del oficialismo, que es donde están los mejores premios para los que capitulan, aunque no sean todos, pero sí casi todos.

En la ley del aborto lo más rescatable es la transversalidad del voto, que es un tema donde la decisión a conciencia es el centro valorativo esencial. Acá no se puede votar por obediencia partidaria, y nadie -al menos explícitamente- lo pide así. Aunque hoy la Iglesia está enojada por las presiones enormes que el gobierno realizó sobre los indecisos. Claro que quizá se olvide de que en la ley presentada por el macrismo, las presiones de los sectores católicos también fueron igual de insoportables. Y este martes, nadie se quedó a la saga, en vez de dejar que cada diputado votara según su libre voluntad. Aunque la responsabilidad central es la de aquellos legisladores que se dejan apretar, los que pensando de un modo votan de otro, vendiendo así su alma a la razón de Estado, por no decir a algo aún peor que tenga que ver con efectividades conducentes. Pero no queremos ni siquiera pensar que eso pueda ser así. No lo queremos pensar. Suponemos que algunos tienen los principios un poco flojitos, o que tienen unos u otros principios según la ocasión (¿se acuerdan de Groucho Marx?).

Pero donde la sospecha se magnifica a niveles insoportables es en el tema de la movilidad jubilatoria, donde todo se definió a favor de la reducción de los aumentos a los jubilados por las terceras fuerzas que una vez más, como casi siempre, fueron obedientes al oficialismo de turno, con lo cual deja de carecer enteramente el sentido por el que son votados. Hay algunos que se presentaron como terceras fuerzas para después colarse en el poder aportando al oficialismo lo poco que tienen, aunque después de aportarlo pierdan toda credibilidad de los que los votaron, pero eso ya no importa porque los camaleones ya lograron sus objetivos personales. Pero en el caso de los legisladores del gobernador cordobés Schiaretti la claudicación, más que bronca, da un poco de pena porque el único argumento que ponen es el de aportar a la gobernabilidad nacional, cuando en realidad deberían decir que están aportando a la gobernabilidad cordobesa para que el gobierno central no les caiga encima si le votan en contra. Sólo son disculpables aquellos, tanto del oficialismo como de las terceras fuerzas, que aceptaron votar una mala ley porque el presupuesto no alcanza si la mitad de la población laboral está en negro. Al menos son más honorables que los que mienten diciendo que los jubilados ganarán con esta ley, que fue votada ocultándola lo más posible bajo el debate senatorial por lo del aborto, sabiendo que sólo promete más pobreza y que de hecho contradice todas las promesas de campaña que Alberto Fernández hizo, principalmente, a los jubilados.

Pero qué le hace una mancha más al tigre.