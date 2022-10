Cristina y el kirchnerismo: Comentaristas de la Argentina que crearon pero que analizan desde fuera

“Es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”.

Esta opinión textual se refiere al aumento de la indigencia en la Argentina, producida por la inflación exorbitante en los productos de la canasta básica alimentaria. Una opinión que expresa también que el " ministerio de Economía ha trabajado duro, pero…”. Parece que a quien habla le parece insuficiente.

¿Quién lo dijo? ¿Alguien de algún espacio opositor al gobierno nacional? No. Lo dijo la Vicepresidenta.

¿Cómo lo dijo? ¿En algún encuentro personal, alguna reunión, en una llamada telefónica con el Presidente o el Ministro de Economía?. No. Lo dijo por tuiter, públicamente, a horas de conocerse esos datos que estremecieron al país.

¿Cuál fue el objetivo? No estamos en su cabeza, sólo podemos suponer. Suponemos, entonces, que cuando hay una Vicepresidenta con centralidad absoluta, que eligió al Presidente que la acompañaría en la fórmula y lo informó en un video protagonizado estelarmente por ella (algo inédito en el mundo) y que, además, autorizó a que el actual Ministro de Economía fuera quien es, su opinión constructiva sería muy escuchada y valorada. Pero la Vicepresidenta decidió decirlo públicamente, para que a nadie le quedaran dudas de que ella se diferencia, que está al margen. No lo dijo para contribuir, lo dijo como lo ha hecho tantas veces, para alertar de que siempre ella está ahí. Observando y comentando. Suponemos, claro.

Lo que no suponemos es que esto no es normal, que sus decisiones nos afectan a todos. Que es un ejemplo de cientos que han ocurrido desde fines de 2019 hasta hoy. Recordemos uno de los momentos más difíciles del Presidente, cuando tenía que acordar con el FMI. Le retiraron el apoyo ostentosamente, renuncia de Máximo incluida. Fueron los legisladores de Juntos por el Cambio quienes hicieron lo que tenían que hacer para que el país no estallara.

La Argentina es un país en el que la pobreza es exorbitante, como la inflación y la generación permanente de nuevos indigentes. Los indigentes a los que el kirchnerismo dice defender. ¿Los defenderá así? ¿Mirando una gestión propia desde afuera y socavándola desde adentro cuando le conviene?

Esta realidad les pertenece. Completamente. Los datos del INDEC son inapelables, además de oficiales. Desde fines de 2019 a junio de 2022 la pobreza aumentó 0.7 puntos, la indigencia 0.8. La inflación interanual era de 54,5, hoy de 78,5. ¿Qué hicieron estos años?

La crisis de crecimiento y la renuncia inmediata del Ministro de Economía por tuiter, la Vicepresidenta que hablaba en un acto y no se enteraba, las 28 horas sin Ministro, la nueva Ministra que estaba reuniéndose con el FMI y al mismo tiempo se enteraba que no era más Ministra. La elección del actual Ministro y el calvario del Viceministro que tenía que pedir perdón por un tuit. ¿Esto no lo produjeron ellos?

¿Desde qué lugar hablan? ¿Alguien puede recordar rápidamente 3 medidas importantes y realistas que haya anunciado el Presidente, en los últimos tiempos, exceptuando por supuesto el feriado nacional en apoyo a la Vicepresidenta? Cuesta, porque no hay. Pero habla igual, todo el tiempo habla. Y comenta, y toca la guitarra, como si fuera un panelista en lugar de ser quien toma las decisiones. No se puede ser un comentarista de lo que uno mismo produce, como si fueran siempre otros los responsables, aunque aquellos otros sean obra nuestra. Esto insulta nuestra inteligencia, nos desampara. ¿O alguien puede pensar que es casualidad que los índices macroeconómicos que desmejoraron desde 2019 a esta parte no tienen nada que ver con la calidad institucional de nuestro país?

En Mendoza ocurre algo parecido, porque el Frente de Todos es el Frente de la Vicepresidenta. También aquí hay grandes panelistas. Que hablan de política únicamente hablando de los demás, o de la Vicepresidenta y sus necesidades. O criticando a los mendocinos porque dieron al oficialismo mayorías parlamentarias (que ellos mismos usan en el Senado nacional de forma escandalosa, para avanzar, por ejemplo sobre el Consejo de la Magistratura dividiendo artificialmente el bloque de senadores).

El mismo ejercicio: ¿alguien puede recordar 3 propuestas para Mendoza que el Frente de Todos haya ideado y defendido?. Otra vez: cuesta, porque no hay.

Las provincias (ninguna) no tienen posibilidad de intervenir en las variables macroeconómicas nacionales como la inflación o el tipo de cambio. Pero sí pueden con políticas propias gobernar para atenuar los estragos del desopilante gobierno nacional. Esto es lo que los números muestran en Mendoza. Otra vez, datos oficiales nacionales.

* La autora es Presidenta provisional del Senado de la provincia de Mendoza

*

En Mendoza desde 2019 hasta hoy la pobreza no se incrementó y la indigencia bajó 3,3 puntos. Es tremendo que tengamos que hablar de estas cosas, pero son nuestra realidad. No podemos comparar con el periodo anterior a 2015, porque el INDEC estaba intervenido. No hay datos.

Pero los datos que tenemos hoy alcanzan para pensar. Cada quien hace política según sus principios. Aunque cuando se gestiona la responsabilidad es otra. Y más cuando hay un país desorientado, pobre y desesperanzado. Necesitamos que dejen de comentar su gobierno como si no les perteneciera, que nos respeten y se respeten ellos mismos, que se hagan cargo y que nos ayuden a tener un país normal.