Crisis por derecha e izquierda

La situación regional de América Latina es la clave de la crisis política y social que sufre y la perspectiva económica es negativa. Según el Banco Mundial y la Cepal, será la región del mundo que tardará más en recuperarse de la caída económica provocada por la pandemia, en razón de que crecerá menos que las demás. Esto se proyecta a los indicadores sociales: comienzan a crearse puestos de trabajo, pero menos que en el resto del mundo. Lo mismo sucede con la reducción de la pobreza, que aumentó fuertemente durante 2020 por la pandemia, y los niveles de desigualdad, que se incrementaron al igual que en las otras regiones. Sigue siendo la región del mundo con peores resultados respecto a la pandemia, aunque todavía no parecen haber llegado en plenitud los efectos de la ola generada por la variante Delta en el resto del mundo. Las protestas violentas que estallan en países con gobiernos de distinta y contradictoria ideología, confirman que se trata de un problema estructural de tipo regional. En cuanto a las influencias regionales, Estados Unidos es el país con mayor peso en la región, tanto por ubicación geográfica como por historia.

La situación en Cuba muestra que el régimen ha tomado la iniciativa, pero que en modo alguno tiene políticas para resolver los problemas que ha originado la crisis. La crítica situación socioeconómica es la causa principal y la pandemia es la segunda, la que puso en evidencia las falencias del sistema sanitario de la isla. Estos dos factores agudizaron el reclamo de libertad en las calles, que subyacía. El presidente Miguel Díaz Canel, que a comienzos de año sumó a la Presidencia el poder de titular del Partido Comunista Cubano que le cediera Raúl Castro, ha salido debilitado por el manejo de la crisis. En los últimos días, el más joven de los hermanos Castro, a sus 90 años, reapareció vestido con uniforme de combate y respaldando al presidente, dando una idea de que el poder sigue residiendo en él. Tardíamente, el Gobierno ha reaccionado, retomando el control de las calles, pero el proceso que se ha iniciado parece no tener retorno, aunque en el corto plazo la oposición se debilite. Los historiadores confirman que estas protestas son las más importantes desde la revolución de 1959. La diferencia ahora es la existencia de internet y las redes sociales. El Gobierno las bloquea, pero no logra hacerlo en su totalidad. La Administración Biden se debate entre una actitud dialoguista que levante parcialmente el bloqueo, y un status quo que siga debilitando al régimen por sus dificultades económicas. La paradoja es que la mayor desigualdad está dada entre quienes tienen dólares y quienes no los tienen.

En el otro extremo ideológico, en los tres países de la Alianza del Pacífico en América del Sur, se viven situaciones de protesta no resueltas. Se da así la circunstancia de que aparecen dos polos de protestas: el que gira en torno a Cuba en un extremo, y el que afecta a las economías más abiertas por el otro. En términos económicos, también puede definirse por la izquierda estatista por un lado y la derecha liberal por el otro. En Perú se confirmó el triunfo del candidato de izquierda Pedro Castillo sobre la candidata de derecha, Keiko Fujimori, que había sido dilatado por sucesivas presentaciones judiciales, quien reconoció el triunfo pero convocó a sus seguidores a mantener el estado de movilización. De esta forma, para el 28 de julio, día que se conmemora el Bicentenario de la Independencia de Perú, ya habrá un nuevo presidente. Los mercados se mantienen entre expectantes y negativos respecto al nuevo gobierno. Colombia ha contenido las protestas sociales violentas que afectaron al país pocos meses atrás. Pero el recrudecimiento de la violencia es el nuevo ingrediente de inestabilidad que tiene lugar cuando Venezuela sufre crecientes muestras de descontrol respecto al crimen organizado, y el asesinato del presidente de Haití pone en evidencia la vinculación entre la política y el crimen organizado en el Caribe. La perspectiva electoral para las presidenciales de mayo de 2022 en Colombia, sigue dando ganador al candidato de la izquierda, Gustavo Petro. Chile tiene una situación de fuerte incertidumbre generada por la próxima elección presidencial y la Constituyente. Las primarias para las candidaturas presidenciales no sólo la redujeron, sino que la han aumentado. La alianza de la izquierda (Apruebo Dignidad) fue la más votada, pero fue derrotado el candidato favorito del comunismo, Daniel Jadue, por Gabriel Boric, un candidato más joven surgido de las protestas de 2019.

En conclusión, que la crisis que vive América Latina afecte a los modelos de centroderecha (Chile, Perú y Colombia) y a los de izquierda (Cuba, Venezuela y Nicaragua), confirma que se trata de un problema regional, por encima de las ideologías.

*El autor es Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría