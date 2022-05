Conjeturas después de la Convención

Muchos dirigentes radicales miran con optimismo las posibilidades electorales del centenario partido luego del eufórico escenario que presentó la reciente Convención, en La Plata.

Voces mendocinas presentes en la capital bonaerense destacan que lo que más impactó fue la unidad expuesta por los distintos sectores representados por los convencionales, lo que, deducen, puede derivar en un partido radical tonificado de cara a la contienda presidencial que se avecina. Y también ponen de manifiesto que, contrariamente a lo ocurrido en otras oportunidades, se le dará prioridad a un plan de gobierno y no tanto a las candidaturas.

Esto último es, sin embargo, algo que muchos relativizan y con más razón tratándose del radicalismo, puesto que por más que la agenda imponga primero la discusión de una propuesta de gobierno para volcar a la ciudadanía, llegará el tiempo en el que a la par irá la discusión de las candidaturas nacionales. Y la puja con las huestes del Pro no admite dilaciones, sostienen.

Por otro lado, queda claro que la conducción de la Convención en manos de uno de los hermanos Manes mantiene la línea tradicional, o tal vez más alfonsinista, del partido. Es decir, una perspectiva bastante diferente a la que se dio en aquel histórico evento de 2015, en Gualeguaychú, cuando el radicalismo impuso por mayoría su alineamiento con Macri. Sería como seguir perteneciendo a una coalición que da posibilidades de triunfo, pero tratando de imponer la raíz radical.

En ese aspecto, y después de la euforia del viernes, hay quienes sostienen que por el momento no hay mendocinos con posibilidades de integrar una fórmula presidencial de Juntos por el Cambio. Pero no se trata de una opinión tajante, puesto que los mismos observadores admiten que todavía hay tiempo para ello.

Están los que piensan que Cornejo no tendría el predicamento nacional que sí tiene aquí y que realmente necesita para imponerse en aquella gran liga. Pero no todos comparten ese punto de vista. Que al actual senador nacional le falte en este tiempo un mayor margen de acción como para imponer sus ideas dentro de su propio partido no significa darlo por resignado.

“Es cierto que el viernes no fue un buen día para Alfredo (en alusión a la Convención en La Plata), pero el nacional no es un capítulo cerrado para él. Lo que ocurre es que su disputa con Morales le quitó espacios en la Convención, nada más”. Es la opinión de un radical mendocino que dice interpretar bien al actual senador.

También es posible conjeturar que esa escasa presencia en el cónclave platense puede de ahora en adelante dar argumento para reinstalarse de lleno en el plano local. Más de uno en su partido da por descontado que después de lo que se vio en la Convención Nacional, Cornejo decidirá retomar su carrera en esta provincia.

Varios están convencidos de que si vuelve a Mendoza le ordenará el tablero al gobernador Suárez, que sigue con la inquietud de contener a los correligionarios que aspiran a sucederlo. Justamente, el titular del Ejecutivo dijo una vez más, ahora con motivo del festejo patrio reciente, que todavía no es tiempo para pensar en postulaciones porque, además, la mayoría de la gente está pendiente de las carencias que le impone la difícil situación económica vigente. Esto es totalmente cierto, pero hay quienes conjeturan que, con ese argumento, Suárez también espera lo que pueda decidir su antecesor.

Es indudable que si Cornejo vuelve a postularse para la Gobernación pocas chances mantendrán varios de los que están lanzados en la UCR local, principalmente los que tienen estrecha relación con él o con Suárez. Otros, en cambio, seguirán en su intento, como es el caso de Luis Petri, que se siente con absoluta libertad para armar una probable estructura por no estar tan dependiente de lo que diga o decida el eje que conduce a la UCR local. Y probablemente también el intendente Orozco, que ha puesto muchas fichas para su postulación y se mueve con cierta autonomía en comparación con otros jefes departamentales.

¿Los radicales necesitan a Cornejo en Mendoza? Se podría decir que los cornejistas “puros” (los ultras existen en todos los sectores partidarios) dicen extrañar su mando cuando ocurren cosas temerarias, como el reciente escándalo con el pastor Bonarrico. Una eventual nueva candidatura a gobernador también se manifiesta en el ordenamiento interno que piden a gritos muchos de sus dirigentes de confianza.

Y así como el llamado al orden es puertas adentro del radicalismo, también en el resto de la coalición gobernante hay expectativas sobre la eventual vuelta de Cornejo. Es el caso de De Marchi, que está lanzado pero que seguramente no jugará al límite de una eventual fractura del espacio, salvo que como consecuencia del paso que piensan dar los radicales a nivel nacional pudiese llegar a tambalear la coalición. Difícil que suceda, puesto que a ninguno le conviene un quiebre en Juntos por el Cambio.

De Marchi, ya se ha dicho, además de seguir pugnando por la gobernación provincial tiene perspectivas muy interesantes en el plano nacional. Y su reelección como diputado nacional está al alcance de la mano si se mantienen las actuales tendencias electorales en nuestra provincia. Y a partir de esa eventual reelección, el lujanino puede aspirar a un lugar preponderante en el Congreso, con más razón si, como las tendencias marcan, la coalición hoy opositora vuelve a ser gobierno a partir de diciembre del año próximo.

Conjeturas variadas, infaltables luego de cualquier cónclave partidario. Y si es radical, pues están aseguradas.