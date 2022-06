Bento cumplió un año de Juez federal (procesado)

Nos enteramos por una nota de Los Andes que el Consejo de la Magistratura integrado al fin por 20 miembros volvió a reunirse, cosa que no hacía al parecer desde el año pasado.

Las conductas que se le acusan

Entre tantos temas tiene las denuncias contra el Juez Bento, con procesamiento en firme. Esto implica que los jueces intervinientes entienden que hay semi plena prueba de que cometió los delitos que le imputan. Todos ellos ocurrieron en el ejercicio de la función que sigue ejerciendo. No es que Bento en las noches o en muchas tardes libres que su función le dejaba, salía a robar bancos o casas particulares, ¡no! Se lo acusa de que le cobraba a los detenidos bajo su jurisdicción por dejarlos en libertad aunque no correspondiese, detenidos por tráfico de drogas o contrabando, se lo acusa de enriquecimiento ilícito atento los bienes acumulados cuyo origen pareciera no poder explicar. Esta tarea es la misma que luego de esa gravísima imputación viene cumpliendo desde hace un año, al parecer solo ha suprimido los viajes a Miami que antes eran tan frecuentes.

La actuación del Consejo de la Magistratura

El Consejo lo que tiene que hacer no es juzgarlo, no, eso lo hará la Cámara Federal en Mendoza, lo que tiene que hacer es resolver si lo suspende o no en el ejercicio de sus funciones. Sin que ello implique por cierto abrir juicio sobre su inocencia. Lleva ya esta situación doce meses y los señores integrantes del referido órgano constitucional no logran ponerse de acuerdo en resolver el tema y ahora en quiénes integran la comisión que debe analizar el mismo, y han pasado, una vez más, para la semana que viene.

¿Qué debe hacer un Juez Federal para que lo suspendan inmediatamente en el ejercicio de sus funciones? Obviamente no alcanza con un procesamiento como el que tiene Bento. ¿Qué garantías tenemos los ciudadanos que Bento no siguió haciendo lo mismo que se le imputa, esto es cobrar a sospechados de cometer delitos graves para quedar en libertad aunque no les corresponda durante todo este año? ¿O hacerle algún favor a un partido político en la Justicia Electoral que maneja?

Un año, y los señores integrantes del Consejo no se ponen de acuerdo en cómo y quiénes de ellos deben resolver sobre el tema. Claro, porque tienen diferencias “políticas”. ¿A qué le llaman política estos señores? Yo hablaría de impotencia, entiendo por tal aquello que te impide hacer lo que debés hacer, para lo que te eligieron, por lo que te pagan, y mucho.

Las causas por las que el Consejo no se expide

Desafío a todos y cada uno de los integrantes del mencionado Consejo a que rebatan mi afirmación de que su indolencia resulta encubridora y protectora de la situación de Bento, a que me den argumentos filosóficos, doctrinarios o jurídicos que expliquen por qué Bento no está suspendido en el ejercicio de su función luego del tiempo transcurrido y los cargos que la propia justicia federal le imputa. Son cómplices, son encubridores, apuestan a que nos terminemos acostumbrando a Bento y a que ellos son intocables, hagan lo que hagan, igual que el juez al que protegen.

La impotencia de nuestros políticos

Me dirán que hay otros problemas más serios y graves en el país, la inflación, la falta de gas oil, etc. sí, de acuerdo, pero ¿en qué medida todos estos males, la permanencia de Bento incluida, no tienen como causa principal la impotencia de nuestros políticos para formular acuerdos que rápidamente solucionen los problemas o encuentren un camino para comenzar hacerlo? No es lo que está ocurriendo, al contrario. Siguen empeñados en hacer ostentación de sus diferencias, que a mi juicio, y a los hechos me remito, evidencian su impotencia.

Lo mas simple y sensato para el ciudadano de a pie es acostumbrarse, porque las cosas son así y no van a cambiar, por lo que esta nota es una insensatez. Acostumbrarse a ver como algún funcionario judicial o de gobierno o legislador se cruza con Bento en la inmediaciones de las oficinas del Juzgado Federal por donde todos transitan y lo salude con un: ¿cómo le va Doctor?

*El autor es abogado y ex gobernador de Mendoza