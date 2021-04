Aula virtual en una escuela sureña

Una escuela sureña marca el camino, invirtiendo fondos propios para crear un aula virtual con destino a sus alumnos.

Se trata de la escuela Antonio Di Benedetto, de Rama Caída, que posee un espacio donde aquellos alumnos que no tienen Internet (que no llega, ya que gran parte del área es zona rural) o no tienen medios económicos, ahora dispondrán de un recinto donde recibirán instrucción.

Es destacable el compromiso de directivos y docentes del establecimiento, que en vez de mirar a un costado, eligieron involucrarse. Un ejemplo que ojalá imiten otras instituciones.