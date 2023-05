Atentado contra la democracia y la república

Antecedentes

La Corte Suprema de Justicia nacional resolvió admitir, en un proceso iniciado en su jurisdicción, una medida cautelar: suspender las elecciones de gobernador en las provincias de San Juan y Tucumán, hasta tanto se dicte resolución definitiva. Esto es común y razonable en tribunales. La demanda reclama como medida de fondo, que se rechace la candidatura de los 2 postulantes por haber excedido los períodos de gobierno admitidos por sus constituciones locales. Es una cuestión delicada institucionalmente y la CS para resolver en Justicia admite la suspensión pero no la inadmisión de los candidatos en las elecciones. Estudiadas las actuaciones en profundidad, la CS resolverá si admite o rechaza la demanda.

No adelanta opinión y toma su tiempo para decidir. Pero el kirchnerismo y el peronismo de inmediato reaccionan como siempre lo hacen en general: alterando la verdad. Dicen que la Corte ha rechazado ambas candidaturas y se ha subrogado a la opinión democrática del pueblo, que para ambos partidos, está más allá y por sobre la Constitución y las leyes (Wado de Pedro, Anabel Fernández Sagasti y Flor Distéfanis)). Esto se lo hemos oído decir con frecuencia a Cristina, quien parece ser la única que tiene el jus publice respondendi (respuesta jurídica pública obligatoria) en el país según ambos espacios políticos.

Orígenes del peronismo

Juan Domingo Perón era integrante del GOU en 1943, Grupo de Oficiales Unidos, que lideró el golpe de Estado que depuso el Presidente Ramón Castillo y asumieron el poder los generales Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro J. Farrell en ese orden. Perón fue parte de ese gobierno revolucionario golpista y en 1946 asume como Presidente elegido democráticamente. El peronismo y kirchnerismo toman esta última verdad para sostener enfáticamente que el movimiento es profundamente democrático, pero olvidan o silencian que su máximo líder fue un militar golpista.

Y es así. Durante todos estos años, desde 1943 hasta nuestros días, el peronismo ha demostrado su raíz revolucionaria y lo que se ha dado en llamar el unicato, que es el único partido que puede y debe gobernar este país, de manera que las demás expresiones políticas no pueden hacerlo y si lo hacen los innumerables paros de la CGT (13 paros a Alfonsín por ejemplo) y muchas actitudes anti democráticas cometidas por ellos obligan al no peronismo a dejar el gobierno.

El mundo no nos comprende a los argentinos. Cómo un país líder hace cien años puede haber caído tan bajo. Y esto es así porque el fracaso sucesivo de los gobiernos peronistas no hace mella en las elecciones y vuelven a ser votados. Poco interesa la inflación del 126%, o la pobreza del 40%, o sus fracasos, o el atraso entre los países o las muestras anti democráticas. ¡Ganan las elecciones!

Los enemigos del unicato

Hoy el enemigo es la Corte Suprema y el Poder Judicial en general, sin perjuicio de todos los enemigos que hay en la oposición marcados por Cristina y que C5N se encarga de desprestigiar todos los días, junto a Joaquín Navarro, Horacio Embón, Pablo Duggan, Dady Brieva y otros.

Realmente se hace difícil vivir en un país cuyos habitantes están en un 70% o más, decepcionados y con una juventud que elije a Ezeiza como única salida.

La propuesta kirchnerista de “democratizar” la Justicia es fariseaica. Para Cristina y sus seguidores es el único poder que no es elegido por el pueblo, los jueces son inamovibles y reciben toda clase de privilegios. Para ellos deberían ser elegidos por tiempos determinados y no reelegibles después de algunos mandatos. Además la Justicia no puede ser un Poder del Estado sino un servicio del Organo Ejecutivo.

¿Qué se pretende con esto? Que para ser votados y elegidos deberían integrar un partido político, de modo que perderían prescindencia, independencia, ecuanimidad y equidad. Recibirían órdenes del gobernante y del partido al que se hubieran afiliado. Sufrirían presiones permanentes de modo que la Justicia independiente dejaría de ser tal. Que los jueces paguen todos los impuestos que corresponda me parece bien, con reservas que no es del caso analizar ahora. Pero lo demás me parece un retroceso histórico e institucional de gravedad inusitada.

La grieta ha dividido Argentina en dos países incompatibles

Estamos en un momento muy difícil y grave en Argentina. La grieta cada día se profundiza más. A tal punto que creo que existen dos países: uno el del kirchnerismo y peronismo duro que no quiere perder el poder y hará todo cuanto esté a su alcance para conservarlo; otro del resto que no sabe y no quiere manejar herramientas ilegales para recuperar el país destruido. Para aquéllos, aún ganando la oposición debe perder de modo que el unicato se imponga siempre. Para el resto la desorientación y el sentirse extraños en su propio país es una pesadilla colosal y una desesperanza casi sin límites. Dos países incompatibles que no pueden permanecer unidos en un mismo territorio.

Para colmo de males, la oposición, dividida y muy débil, no presenta una salida seria. Tampoco tiene dirigentes que propongan esa salida tan esperada, con argumentos convincentes y de gran solidez. También existe aquí la sensación de que “el cargo” es lo único que les interesa. El gran acuerdo nacional ha pasado a ser una utopía de imposible realización.

Las elecciones de fin de año son la última oportunidad. Pero para ello se requiere una oposición verdadera, que esté a la altura de las circunstancias y que pueda presentarse ante el unicato como de una fuerza indestructible. ¿Podrá ser así?