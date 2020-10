Animales y decires (II)

Hablábamos en nuestra columna anterior acerca de la mención de animales prototípicos en nuestras formas cotidianas de expresarnos; al respecto, citamos algunas formas en uso y hoy deseamos continuar en esta misma línea:

“A LA LENGUA Y A LAS SERPIENTES, HAY QUE TEMERLES”: Esta paremia equipara dos elementos que pueden destruir a una persona. En el primer caso, se trata de las habladurías capaces de corroer injustamente la fama y el prestigio de alguien; por otro lado, se alude a las serpientes que con su veneno pueden provocar la muerte de un ser humano. Temibles las dos por sus efectos perniciosos.

“A CABALLO REGALADO NO SE LE MIRAN LOS DIENTES” (NO LE MIRES EL DIENTE): Nuevamente, es el Refranero multilingüe del Instituto Cervantes el que nos habla de esta paremia: “Este refrán recomienda aceptar los regalos de buen grado y sin oponer ningún reparo pues se considera descortés el analizar exhaustivamente la calidad del obsequio, así como resaltar sus defectos o fallos. De uso actual, se emplea con frecuencia solo la primera parte: A caballo regalado… porque se supone que el interlocutor conoce el resto”. En cuanto a las observaciones léxicas, ‘diente’ equivale a ‘dentadura’; el referente de este refrán se encuentra en las ferias de ganado en las que se comprueba la edad y la salud del caballo por el estado de su dentadura. Se aplica en las situaciones en que nos regalan algo y se nos hace un deber aceptarlo, sin pensar demasiado y sin detenerse a analizar exhaustivamente la bondad del regalo. Una variante es ‘A caballo regalado no le mires el dentado’.

“EL QUE PA’GORRIÓN NACE, NUNCA LLEGARÁ A CANARIO”: Con esta paremia, en que vemos la preposición ‘para’ apocopada en nuestro popular ‘pa’, se da a entender que las personas nacen con una predisposición natural que es difícil de modificar por más esfuerzos que se realicen. El tema del refrán se advierte en la contraposición de dos tipos distintos de pájaros: el gorrión, ave pequeña, común, de color marrón y gris, que vive en libertad, y el canario, también pájaro pequeño, pero criado en las casas como mascota, en jaulas, con una gama de colores que abarca el blanco, el amarillo, el gris y hasta el verde; un canario es apreciado, además, por sus cualidades canoras. Se puede equiparar este refrán perfectamente, por su contenido, al español “Aunque la mona se vista de seda, mona se queda”, en que también se resalta que las características innatas son difíciles de modificar.

“DALE ALPISTE AL CANARIO Y VERÁS CÓMO CANTA”: Nuevamente aparece el canario como figura central en la paremia; se da a entender con él que, cuando alguien posee talento innato, solamente hace falta incentivarlo para que se desarrolle. Indirectamente se alude al poder de la educación y de los estímulos para el despliegue de las capacidades naturales.

“MENTIR Y COMER PESCADO REQUIEREN MUCHO CUIDADO”: Dos acciones que se presentan alejadas la una de la otra se equiparan como necesitadas de extremo cuidado. En efecto, al ingerir pescado, se debe masticar con lentitud para evitar que una espina envuelta en su carne pueda hacernos ahogar o provocarnos algún daño; análogamente, pero en otro orden de cosas, aquel que dice una mentira debe ser cuidadoso al hacerlo y guardar memoria de aquello en lo que ha faltado a la verdad para no incurrir posteriormente en contradicciones que puedan tornarse perjudiciales.

“POR EL CANTO SE CONOCE AL PÁJARO”: Escuetamente, el Centro Virtual Cervantes nos dice, nuevamente a través de su Refranero multilingüe, que es un refrán de origen español, pero que hoy se encuentra en desuso. Lo que significa es que se conoce la condición de las personas a través de sus hechos, de su obrar. Similar en su contenido y en su finalidad al dicho bíblico ‘Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?’.

“HIJO DE TIGRE, PINTITO”: Este dicho da a entender el parecido que un hijo tiene con respecto a su padre, parecido que se refiere no solamente a las dotes físicas, sino a las conductas y a su desempeño. En nuestro medio, suele callarse la última parte y, al ponderar las cualidades de alguien joven y en comparación con sus antepasados, se exclama “¡Hijo de tigre!”; una variante con el mismo sentido es “Hijito de tigre, rayado tenía que ser”. El valor significativo de estas expresiones es similar a la muy usada “De tal palo, tal astilla”.

“¿QUÉ LE HACE UNA MANCHA MÁS AL TIGRE?”: Todos conocemos las características de la piel de un tigre; en la descripción de este animal, se dice que posee rayas negras o marrón oscuro en su pelaje. En cada ejemplar de tigre se pueden contar más de cien rayas, que forman un diseño único, factor para su identificación. Se dice que la función de estas rayas, a las que el refrán llama ‘manchas’, es servir al animal para su camuflaje, pues le permiten ocultarse entre las sombras de los árboles. Estos caracteres, trasladados a la raza humana y, en particular, a una persona, se asimilan a sus defectos; entonces, cuando se habla de ‘una mancha más’ en la descripción de una mujer u hombre, se alude a que ya son tantas sus cualidades negativas que se hace innecesario agregar una nueva.

“POR LA BOCA MUERE EL PEZ”: Es muy clara la intención de este refrán proveniente del ámbito marinero. Así como el pez abre su boca y se traga el anzuelo, con lo cual va a la muerte, aquellas personas que son chismosas o que hablan demasiado, pueden ser víctimas de su falta de discreción, al obrar sin reflexión y causar daño a otros a través de sus comentarios. La poca prudencia en la divulgación de noticias o rumores, muchas veces falsos, pueden volverse en contra de quien los emite que, de ese modo, resulta siendo víctima de sus indiscreciones.

*La autora es Profesora Consulta de la UNCuyo.