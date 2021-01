Aire acondicionado y pandemia

En Argentina se ha acusado al aire acondicionado de propalar el virus. Esto no tiene ningún sentido. El aire acondicionado no crea el virus. El virus lo generan las personas infectadas y lo distribuyen en los espacios alrededor de ellos. El aire acondicionado solamente homogeniza la dispersión del virus. Es decir, sin aire acondicionado el virus se concentra en mayor cantidad alrededor de la persona infectada. El aire acondicionado lo dispersa, y logra una concentración más baja distribuida en todo el local. Este proceso es muy rápido.

Un equipo de aire acondicionado con buena ventilación, es un elemento que ayudará a reducir el riesgo de diseminación del virus.

El problema es ¿cuál es la cantidad de ventilación adecuada?

Por supuesto no lo sabemos, solo hay algunas referencias con opiniones de mucho peso. Y sabemos que el riesgo cero no existe.

Los edificios

La instalación de aire acondicionado en Mendoza ha crecido exponencialmente. No hay prácticamente local al que acuda público que no esté acondicionando.

El desarrollo del sistema Split, tanto en instalaciones domiciliaras como comerciales ha sido de gran expansión. La facilidad de su instalación y sin necesidad de voluminosos conductos es un gran atractivo.

El problema de este sistema es que no tiene renovación del aire, tiene control de temperatura, pero no tiene ventilación. A estos sistemas si no se les agrega un sistema de renovación de aire no hay ventilación. Es igual que un local sin acondicionar desde el punto de vista de pandemia.

Cuando tomo aire del exterior a 37ºC debo enfriarlo a 25ºC del aire interior, Esto requiere energía. Además, si la cantidad de aire exterior es muy alta, el equipo convencional no logrará bajar la temperatura lo suficiente. Se deben usar equipos especiales

Situación actual

Hay muchas instalaciones que no son adecuadas para el coronavirus. Nadie duda que la ventilación es esencial en este caso. Todos sabemos que el virus se ensaña en el invierno porque la gente está en locales cerrados y estos requieren ventilación. Y esto es cierto también para sistemas de calefacción como radiadores y losas radiantes y modestas estufas.

Los hogares son locales aislados. Donde convive una familia y sin control del Estado. Sí debe aconsejarse ventilación

Los locales comerciales son una cuestión distinta. Aquí los municipios tienen autoridad y responsabilidad. Deben exigir que la ventilación sea adecuada.

El riesgo cero no existe. Lo único que podemos asegurar es que, a mayor ventilación, menor riesgo.

En un local comercial una ventana abierta es una mejora, pero la cantidad de aire inyectado debe ser mensurable y segura. Según el viento una ventana abierta puede introducir mucho aire exterior o nada de acuerdo a la intensidad y dirección.

Propuesta

La propuesta es bastante sencilla y de muy fácil y rápida implementación, que se está usando en otros países, incluso está reglamentado

Los seres humanos generamos dióxido de carbono al respirar. Si la concentración de CO2 sube, falta ventilación

Hay que verificar la realidad. Solo se requiere disponer de dos instrumentos, con las personas adecuadamente adiestradas. El adiestramiento es muy rápido y sencillo. Hablamos de media jornada de trabajo si la persona está acostumbrada a manejar instrumentos

Debería hacerse un muestreo de distintos locales para medir la realidad de Mendoza, lo que se puede hacer en pocos días. Una vez que se dispongan de los instrumentos, en 3 días se pueden relevar 40 o 50 locales.

Con esa información tendríamos un panorama de la realidad y la necesidad o no de mejorar los sistemas de ventilación. El método nos permitiría medir todo tipo de locales, aun los sistemas de transportes.

*El autor es Ingeniero.