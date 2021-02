Ilustración / Gabriel Fernández

Acuerdos que no pueden disimular tensiones y astucias

Los intendentes radicales no fueron a Maipú con la excusa de no prestarse a una puesta en escena política por parte del peronismo. Pero ayer todavía había otra cuestión para dilucidar: quién dió la orden para que los intendentes de la UCR no fueran a la firma en Maipú con Katopodis.