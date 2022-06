Accesibilidad y Tecnología

La computadora es uno de los instrumentos más versátiles jamás inventados. Su funcionalidad está limitada sólo por nuestra capacidad para programar y nuestra habilidad de imaginar posibilidades. A pesar de esto, ha demostrado ser notoriamente difícil entregar, de manera confiable, aplicaciones que se adapten bien a la amplia gama de adaptaciones necesarias para permitir el acceso de las personas con discapacidad. Las discapacidades vienen en variaciones aparentemente infinitas. No debería sorprendernos esto, ya que el cuerpo humano es complejo. Algunas discapacidades son temporales (por ejemplo, una muñeca rota) y otras son crónicas y persistentes (por ejemplo, sordera, ceguera, dificultades motrices y cognitivas). Sea cual sea el caso, las personas suelen necesitar varios tipos de herramientas para que las aplicaciones informáticas sean utilizables y accesibles.

Tengo una pérdida auditiva neural progresiva, por lo que soy muy dependiente de los audífonos binaurales para funcionar a diario. Mi esposa tiene dos implantes cocleares, una tecnología que todavía me deja asombrado que funcione. Dependo de los subtítulos en la televisión, videos grabados y videoconferencias. De manera más general, mi discapacidad me ha hecho consciente del valor de las soluciones técnicas para ayudar a las personas con discapacidad.

Sabemos mucho sobre varios tipos de adaptaciones para mejorar la accesibilidad. Ampliación de imágenes y texto, maximización del contraste y estilos de fuentes, “lectores de pantalla” para describir oralmente lo que hay en la pantalla de una computadora, transcripción del habla para personas con sordera o con problemas de audición, monturas de cabeza para señalar cuando los brazos y las manos no son confiables, y la lista continúa. Algunas de estas funcionalidades están integradas en los sistemas operativos de computadora, tabletas y dispositivos móviles, y se pueden activar para proporcionar las adaptaciones necesarias. No siempre es fácil saber cómo hacer esto de forma sencilla. Quizá, lo que es más importante, los diseñadores de aplicaciones basadas en computadoras pueden no tener experiencia o intuición en el uso de herramientas de accesibilidad para tomar decisiones de diseño que logren el nivel de usabilidad deseado.

A menos que el programador (o asesor) sea un usuario experimentado de lectores de pantalla, es posible que no sepa cómo hacer que una página web sea lo más accesible posible con los lectores de pantalla disponibles. Es posible que los usuarios no conozcan las opciones de configuración que harían que un dispositivo sea más útil. Incluso cuando escribimos especificaciones detalladas para combinaciones de colores, contraste, tamaños de fuente, adaptaciones para la ampliación (por ejemplo, ¿la página web aún es funcional cuando se amplía?), puede que no sea el caso que un programador tenga la experiencia y la habilidad para transformar recomendaciones y estándares en aplicaciones diseñadas de manera accesible.

Es aquí donde las herramientas para la elaboración de páginas web accesibles con plantillas y ejemplos de uso podrían marcar la diferencia. Así como la creación de páginas web se hizo una vez mediante la escritura manual de páginas web codificadas en HTML y ahora se hacen a menudo con herramientas convenientes para la composición y el diseño, uno desea que hubiera herramientas de composición que ofrezcan naturalmente páginas web accesibles. Existen herramientas de prueba, pautas y editores de composición de páginas web, pero a menudo proporcionan sólo una guía o asistencia limitada. Los programadores que buscan producir aplicaciones accesibles necesitan tener mucha experiencia utilizando mecanismos, estándares y herramientas de adaptación para lograr el objetivo deseado.

Sin lugar a dudas, existen algunas herramientas destinadas a resolver este problema, pero se necesitan más. Necesitamos más capacitación y ejemplos de buenas soluciones que mejoren la capacidad de los fabricantes de herramientas para ayudar a los programadores a producir objetos y servicios digitales accesibles. Invertir en comprender lo que hace que una aplicación sea accesible es otra área para la investigación seria. Los profesionales de la informática necesitan pasar tiempo con personas que dependen de software y hardware de asistencia para obtener una intuición más profunda sobre el diseño accesible/utilizable. Se necesita una investigación seria para desarrollar una comprensión más profunda de la percepción y cómo se pueden tomar medidas para diseñar para la accesibilidad. Se necesitan estándares para permitir a los usuarios expresar sus requisitos de configuración para que varios sistemas operativos puedan admitir fácilmente aplicaciones accesibles. Se necesitan interfaces y bibliotecas de programación de aplicaciones para admitir la configuración de accesibilidad. La capacitación para un diseño accesible debe ser un requisito para los programadores que pretenden crear aplicaciones para usuarios con discapacidades.

Creo que muchos de los ingredientes que necesitamos ya están presentes, incluidas algunas personas con antecedentes y experiencia extraordinaria en el diseño para la accesibilidad. Necesitamos destilar este conocimiento e incorporarlo a las aplicaciones disponibles en la realidad destinadas a ayudar a los programadores a producir accesibilidad por diseño. Aunque no es trivial, existe una experiencia considerable en las comunidades de ciencias de la computación e ingeniería, pero las herramientas necesarias para una accesibilidad confiable siguen siendo difíciles de alcanzar. Ninguna de estas ideas es nueva. Sólo tienen que aplicarse con mayor determinación y con prácticas de programación.

Estos son tiempos emocionantes para algunas capacidades de accesibilidad. Las funcionalidades de voz a texto, texto a voz, el reconocimiento y la comprensión del habla, la traducción del lenguaje, la representación del habla para mejorar la agudeza, el reconocimiento óptico de caracteres (por ejemplo, para traducir menús), las herramientas de aprendizaje automático para mejorar la interacción con la voz, el video y el texto para personas con discapacidad son ejemplos de tecnología desarrollada para facilitar la accesibilidad. Podemos esperar muchas más por venir.

*El autor es vicepresidente y líder evangelizador de Internet en Google