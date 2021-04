A mis compatriotas

Creo que es hora de recordar a la filósofa y escritora Alisa Zinovievna Rosenbaum mas conocida por el seudónimo de Ayn Rand que ya en 1950 decía: “Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada;

Cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores;

Cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti;

Cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada.”

La justicia, lenta como está, no es justicia. Los ladrones, si los llegan a encontrar, están un día presos, y luego salen libres. A los menores no se los puede tocar. Los asaltos están a la orden del día, si nos defendemos nos matan y si no nos defendemos, lo mismo nos pegan un tiro. Los ciudadanos estamos presos en nuestras casas a merced de los delincuentes.

No hay derecho a que tengamos que poner alarmas por toda la casa y en los autos hacerles un tratamiento antibala a los vidrios para que no nos maten. Y si llegan a llevarse el auto, lo queman.

También hay falta de responsabilidad en los empleados de cualquier institución que envían notas para que paguemos un impuestos que ellos suponen no hemos pagado y al final de la nota ponen si está pago, disculpe la molestia y deje sin efecto esta nota.Gastaron tiempo en hacer la nota, gastaron papel y sobre para enviarla y nos hicieron perder el tiempo en buscar el boleto pagado, de los pagos efectuados por cada ciudadano. Nosotros pagamos el sueldo de esos malos empleados con nuestros impuestos y tenemos que sufrir su ineficacia. ¿Hay derecho a que el país tenga esos empleados irresponsables que no saben llevar un registr?

Me gustaría saber qué hacen y que piensan nuestros representantes sentados en sus bancas, si es que piensan...

Solo pido si alguien lee esta nota, que se acuerde cuando vaya a elegir a nuestros representantes Busquemos gente capaz, gente conciente, no un improvisado, que quiera hacer valer sus fueros aun antes de ser elegido para no pagar una multa.

Quizá sea muy difícil encontrarlo pero creo que aun hay personas integras, que no han tenido la oportunidad de demostrarlo. Busquémoslas.