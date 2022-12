Stevanato presentó el fondo para potenciar la industria cultural por más de 20 millones de pesos

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, presentó este domingo el Fondo Municipal de Fomento para Industrias Creativas, denominado InnovArte, bajo el concepto de que la cultura es el común denominador para el desarrollo económico, la inclusión social y el desarrollo sostenible.

El InnovArte tiene contemplado el financiamiento de proyectos por un total de 20 millones de pesos, y el plazo para la inscripción y presentación de proyectos será sin costo y de manera online y/o presencial según se opte, hasta el 28 de febrero del año 2023.

Los tipos de proyectos que pueden presentarse son: individuales, grupales, de cooperación cultural y proyectos culturales de cooperación entre instituciones y/u organizaciones, de mejora y adecuación de espacios culturales de Maipú, y proyectos para la obtención de becas Jóvenes Productores de la cultura.

Por otro lado, las modalidades que están contempladas son: arte callejero y transformación social (muralismo, hip-hop, murga, etc.), artes audiovisuales y multimedia en todas sus expresiones (cine, fotografía, diseño multimedia, animaciones, etc.), artes escénicas en todas sus expresiones (teatro, danza, comedia musical, clown, circo, etc.), artes plásticas en todas sus expresiones (pintura, dibujo, escultura, grabado, arte digital, etc.), letras en todas sus expresiones (literatura, periodismo, etc.), música en todas sus expresiones (canto, composición, ejecución de instrumentos, etc.), patrimonio y artesanías en todas sus expresiones (arte decorativo, diseño, restauración, producción artesanal, etc.), y muestras artísticas, ferias y/o festivales.

“El mundo de la innovación nos ha invadido desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, un ejemplo de esto es el celular y cómo nos cambió la vida. Hoy se habla de un nuevo concepto que es el de la economía naranja, la cual consiste en impulsar a la cultura y la creatividad como generadoras de riqueza, convirtiendo al talento en un motor de crecimiento económico. Actualmente la generación de contenidos es una industria que crece día a día y desde nuestra gestión hacemos de esta rama de la matriz productiva un eje central y es por ello que es fundamental por parte del estado a través de políticas públicas establecer herramientas para potenciar este tipo de actividades”, indicó Stevanato.

Luego, el intendente agregó: “Por eso venimos a anunciar el fondo Innovarte por más de 20 millones de pesos. Es un programa que potencia las competencias y habilidades de muchos maipucinos que desean dedicarse a esta nueva industria de la generación de contenidos. Pero si algo quiero destacar es la fórmula que hace un par de años llevo conmigo, la cual es de un pensador Victor Kuppers, V= (C+H)* A, Tu valor es igual a tus competencias y habilidades multiplicado por la actitud”.

Otro de los ejes presentados ayer es el Laboratorio InnovArte, un espacio de capacitaciones y talleres para agentes de la cultura. Este ciclo de asesoramiento, talleres, capacitaciones y formación se extenderá todo el año para el mundo cultural y patrimonial.

El Laboratorio InnovArte prevé una oficina virtual y presencial de asesoramiento, consultoría y planificación de proyectos culturales, formación en proyectos culturales, formación en gestión cultural, ateneos, y un Plan anual de talleres y capacitaciones para trabajadores y trabajadoras de la cultura que hayan postulado al Fondo.

🫂• Estamos comprometidos a trabajar fuertemente con la economía naranja, impulsando a la cultura y la creatividad como generadoras de empleo y convirtiendo al talento en un motor de crecimiento económico. #MaipúCrece pic.twitter.com/g7V6WSqlJY — Matias Stevanato (@MatiasStevanato) December 5, 2022

Los interesados en presentar proyectos a esta nueva edición del InnovArte deben completar el siguiente formulario: https://bit.ly/3BaEP6C.

Por otro lado, podrán acceder a toda la información necesaria escribiendo a cultura@maipu.gob.ar, o de manera presencial dirigiéndose a las oficinas de la Dirección de Cultura y Patrimonio, ubicadas en Pablo Pescara 500, Ciudad de Maipú.