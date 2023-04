Stevanato entregó $20 millones para gestores culturales

Más de 200 proyectos fueron los ganadores del Fondo Municipal de Fomento de industrias Creativas, denominado “Innovarte”. La suma que será destinada a los mismos es de 20 millones de pesos provenientes de fondos municipales.

Esta acción tiene como objetivo principal potenciar la cultura en Maipú y además brindarle un acompañamiento constante a los hacedores culturales. En el Espacio Aurora el intendente hizo entrega de los fondos a los proyectos que resultaron ganadores en esta nueva convocatoria.

“Promover las creaciones culturales en todas sus expresiones es apostar por el desarrollo. Además de brindarle las herramientas necesarias a nuestros hacedores culturales para que puedan compartir con la comunidad y llevar a cabo sus ideas”, destacó el intendente Matías Stevanato. Además agregó, “Innovarte es un gran desafío que nos motiva a seguir creciendo y potenciando nuestra cultura y el desarrollo económico”.

La convocatoria se abrió luego del anuncio del Intendente el año pasado y quienes estuvieron interesados en presentar sus ideas, pudieron hacerlo hasta febrero de este año. Para lo cual, debieron detallar los objetivos de sus proyectos, llenar un formulario y entregarlo. Una vez realizados estos pasos fueron elegidos por jueces que evaluaron cada una de las ideas para su elección final.

Las propuestas que se presentaron para conseguir financiamiento fueron individuales, grupales, de cooperación cultural y proyectos culturales de cooperación entre instituciones y/u organizaciones, de mejora y adecuación de espacios culturales de Maipú.

Además abarca expresiones artísticas como cine, fotografía, diseño multimedia, animaciones, etc. Artes escénicas (Teatro, Danza, Comedia Musical, Clown, Circo, etc.), artes plásticas (Pintura, Dibujo, Escultura, Grabado, Arte Digital, etc.), letras (Literatura, Periodismo, etc.), música (Canto, Composición, Ejecución de instrumentos, etc.), patrimonio y artesanías (Arte decorativo, Diseño, Restauración, Producción artesanal, etc.), y muestras artísticas, ferias y/o festivales.