Wordle, el juego online que se volvió viral y rompió las reglas de internet

En tiempos de adicción al celular y a las pantallas se vuelve un éxito Wordle, un juego simple y online al que solo se puede acceder una vez al día ¿Casualidad? Varios creen que no. El fenómeno que ha generado este crucigrama es fruto de algo que parecía impensable: jugar en internet sin adicción, compras, ni invasión a nuestra privacidad.

Qué es Wordle y cómo funciona

Wordle es un juego simple en el que hay que adivinar una palabra de cinco letras hasta en seis intentos. El juego ha llamado la atención de la gente por su simpleza y porque no requiere ninguna habilidad más que la de pensar. No hay puntos acumulables, no hay pagos extras, no hay que instalar nada y no hay restricción de edad.

Tampoco tiene aplicación, se juega online a través de un navegador y solo se puede acceder una vez al día. Con esas limitaciones la pregunta es ¿por qué tiene a todos fascinados? La respuesta está en su dinámica. Todos los días el juego se renueva y consiste en adivinar una palabra sin pistas.

Hay que iniciar con una palabra cualquiera y al darle al “enter” el juego revela cuántas letras hemos acertado. Si una letra existe en la palabra a descubrir y está en el lugar correcto la mostrará en verde, si está pero en otro lugar la muestra en amarillo y si no es correcta se pone en gris. Estas son las únicas pistas que aparecen y solo se resuelve pensando, ya que no hay ayudas aunque tampoco un reloj que apure la solución.

Esta especie de ‘Scrabble’ online se puede resolver en el tiempo que uno desee aunque a las 24 horas desaparece y hay que volver a empezar.

El juego está disponible en español aunque el original es en inglés. También existe en muchos otros idiomas. Además la palabra del día es la misma para todos los que juegan en un mismo idioma en todo el mundo.

La dinámica del juego lo vuelve disponible para todas las edades y es un gran ejercicio mental pensar en palabras con determinadas características.

Presumir sin ‘spoilear’

Todo indica que el conjunto de características de Wordle lo han vuelto un fenómeno, sobre todo, viral. El juego es simple y, aunque no vive más allá de la web, permite que los usuarios compartan en redes sociales cómo les ha ido al intentar resolver la adivinanza. Esto hizo que se poblaran las redes de dibujos con pequelos cuadrados verdes, amarillos y grises que revelan en cuántos intentos se tuvo éxito.

La llamativa gráfica despertó curiosidad y el juego creció a través de un “boca a boca” viral. Hay a quienes les va mejor o peor pero entre todos hay un acuerdo implícito de no revelar la palabra del día para no generar ‘spoilers’.

Wordle es un juego originalmente en inglés que ya fue adoptado a varios idiomas incluido el español.

Aunque la intención de no arruinarle el juego a otros existe, fue inevitable que no aparecieran los haters. Hace poco la red social Twitter le dio de baja a una cuenta automatizada que revelaba la palabra del día y además insultaba a los jugadores que compartían su progreso.

La cuenta se llamaba The Wordlinator y fue suspendida por infringir las reglas de la red social. Twitter no reveló las razones pero en su apartado de reglas de automatización se incluye que no se debe “hacer ‘spam’, molestar a los usuarios o enviarles mensajes no solicitados”.

La intención de The Wordlinator fue simplemente arruinar el juego en las redes porque accedió al código fuente y descubrió cuál es la palabra que se elige para cada día.

Una historia particular

Wordle fue creado por Josh Wardle, un programador que decidió armar un juego para jugar con su pareja. De a poco las personas fueron descubriendo su creación y pasó de 100 jugadores en noviembre a 300 mil personas en los primeros días de enero.

En realidad Wardle no hizo más que adaptar online una mecánica de juego que se hizo famosa en TV y que ya existía.

Josh Wardle, creador de Wordle

Wardle cambió una letra de su apellido para nombrar al juego, y así nació el nombre Wordle, que es un juego de palabras… literalmente.

A pesar del éxito, el creador no gana dinero. La página donde funciona no tiene publicidad y es de uso gratuito. Este éxito desinteresado no pasó desapercibido para los amantes de las ganancias y un desarrollador intentó asociarse con él para crear una app y obtener ingresos por suscripción o publicidad, pero Wardle se negó.

Esa negativa hizo que el desarrollador hiciera una app por su cuenta aunque otros tantos tuvieron la misma idea. Fue así que nacieron varias apps apócrifas que replican la dinámica pero sin las reglas impuestas por Wardle. Es decir, permiten jugar varias veces por día y ver publicidad para que el juego sea gratuito.

Este espíritu de mantener al juego con reglas básicas es lo que más llama la atención en tiempos de juegos adictivos y rentables.

Daniel Rodríguez es un ingeniero de software colombiano que adaptó Wordle al español.

Daniel Rodríguez, el ingeniero de software colombiano que adaptó el juego al español, comparte la filosofía de Josh Wardle de que el juego no sea monetizable y la sostiene en su versión. “Como a todos me gusta el dinero y me gustaría tener más, pero afortunadamente tampoco lo necesito con urgencia y mantener el juego no me cuesta mucho de momento. Si fuera algo en lo que invirtiera muchas horas y me costara mantener, posiblemente buscaría una forma de recuperar ese dinero”, señaló a La Nación.

El desarrollador afirma que Wordle es una experiencia 1.0 que parecía haber quedado atrás. “Fue un internet con el que muchos crecimos y que tenía muchas cosas que tal vez debamos rescatar hoy en día. Se siente diferente para todos los que consumimos internet en la actualidad ver que existe un intercambio más equivalente o que incluso el juego te da más de lo que vos le das a él”.

Un éxito en español

La adaptación a nuestro idioma la hizo el colombiano afincado en Estados Unidos, Daniel Rodríguez. Aunque su especialidad son infraestructuras de análisis de datos para empresas, en su tiempo libre usó sus conocimientos básicos de JavaScript para armar la versión en español que fue lanzada el 5 de enero. El primer día ingresaron 1.000 personas y cuatro días después los usuarios habían escalado a 65.000.

España está a la cabeza de los países con más jugadores y por lejos ya que acapara el 88% de los usuarios. Argentina ocupa el segundo lugar pero con un modesto 3% aunque subiendo a diario.

Cuando Rodríguez descubrió el juego a finales del 2021 lo cautivó su simpleza y ansiaba encontrar la versión en su lengua materna. “Imaginé que alguien iba a lanzar una versión en otros idiomas pronto, pero al ver que nadie lo hacía en español decidí hacer una versión sencilla. para ver si las mecánicas del juego funcionan bien en otro idioma. Puse un tweet a mis pocos seguidores y para mi sorpresa se volvió popular al día siguiente”.

¿Cómo elige las palabras? Rodríguez armó una lista con 500 vocablos. “Las palabras las escogí manualmente de la lista de todas las posibles para que el juego tuviera más sentido en lugar de que fuera totalmente aleatoria. Por ejemplo “ñizca” es una palabra válida, pero estoy seguro que pocas personas la conocen y el juego perdería un poco de sentido. Después las puse de forma aleatoria. Las puedo ir cambiando, de hecho el domingo pasado la palabra era TITAN porque se estrenaba la última temporada de una serie de animé popular. Así que ojalá se puedan hacer más guiños interesantes”, contó en una entrevista.

Versiones insólitas

Además de las apps falsas -y dadas de baja- hay versiones insólitas. Una es Absurdle, un juego que cambia la palabra secreta con cada intento fallido, y la otra es Letterle, que en lugar de una palabra nos desafía a adivinar una letra al día.

También es llamativo el desarrollo lanzado por Devang Thakkar, un doctor en Biología Computacional y Bioinformática en la Universidad Duke, que diseñó un repositorio de Wordle y permite jugar a las versiones de días pasados.