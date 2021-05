WhatsApp ya permite acelerar los audios: cómo funciona la nueva opción y por qué llega “tarde”

De a poco WhatsApp va cumpliendo algunas de las promesas que tiene pendientes para sumar nuevas funciones: esta vez es el turno de la aceleración de audios, una novedad que alegra a muchos usuarios.

Es, también, la primera actualización de esta nueva etapa de WhatsApp en la que comenzó a compartir datos de sus usuarios con Facebook desde el 15 de mayo.

Esta nueva función es una de las más prácticas que agrega la app y era demandada desde hace tiempo. Tanto es así, que muchos usuarios le recordaban a la empresa, propiedad de Facebook, que su competidor Telegram tiene incorporada la opción de acelerar los mensajes de voz desde hace algunos años.

//Más notas: Cinco razones por las que seguiremos usando WhatsApp aunque haya mejores opciones

Esta novedad es parte de un paquete de actualizaciones destinadas a mejorar la funcionalidad y ya está disponible para todos los usuarios. Ya superó la fase beta y solo hay que actualizar la app tanto en móviles con Android, como con iOS de Apple.

Cómo funciona el acelerador de audios

La posibilidad de aumentar la velocidad de reproducción de un audio o mensaje de voz ya está disponible y ofrece tres opciones:

Modo velocidad normal: está indicado como 1X- y es el que teníamos hasta ahora

Modo al 50% de velocidad: se mostrará como 1,5X y es la opción más elegida por muchos

Modo doble velocidad: se indica como 2X y tarda la mitad del tiempo que a velocidad normal.

Respecto al formato, varía según el sistema operativo pero la opción de acelerar aparece recién después de darle Play y se ve en el lugar donde está la foto de perfil.

La función, además, aplica tanto a los audios recibidos como a los enviados. También “recuerda” la opción elegida y la mantiene. O sea que si un usuario reproduce un audio a velocidad 1,5X, al próximo mensaje de voz que reciba se reproducirá a esa misma velocidad a menos que cambie de opción.

WhatsApp ya permite acelerar la velocidad de reproducción de los audios y mensajes de voz. Gentileza

Por ahora no funciona en los mensajes reenviados y en la versión web ha comenzado a aparecer de a poco la opción pero en breve estará generalizado.

Nuevo en WhatsApp, antiguo en Telegram

Esta función es algo muy útil, especialmente para no perder tiempo escuchando audios, sobre todo cuando son largos. Sin embargo, es otra de las novedades que suma el popular mensajero que sus competidores de Telegram ya tienen en marcha desde hace varios años.

Regular la velocidad de audios en Telegram es una opción que existe desde hace algunos años. Gentileza

Telegram sigue adelante en funciones prácticas y útiles frente a WhatsApp y muchos usuarios pudieron descubrirlas cuando masivamente buscaron alternativas tras el ultimátum de la app que amenazó con cerrar las cuenta de que no aceptaran compartir datos con Facebook.

//Más notas: WhatsApp no suspenderá la cuenta de los usuarios que no acepten su nueva y polémica política de privacidad

Ahora se sabe que WhatsApp no cancelará a ningún usuario que no acceda a sus nuevas políticas pero eventualmente limitará sus funciones hasta dejar activas solo las básicas como enviar y recibir y mensajes. O sea que eventualmente esta novedad de acelerar audios, y otras que se sumarán como controlar los mensajes de voz antes de enviarlos o exportar todos los chats al cambiar de sistema operativo o número telefónico, podrían no estar disponibles para todos.

Telegram, en cambio, cada actualización abarca a todos sus usuarios y sigue con un bajo rastreo de datos, lo que la sigue colocando como una opción segura para preservar la privacidad.

Bromas y memes

La posibilidad de acelerar audios no es solo celebrada como una opción de ganar tiempo sino también de reírse del sonido que se escucha cuando un mensaje de voz es acelerado al doble de velocidad. También se lo festeja como un triunfo frente a quienes aman enviar audio innecesarios a sus contactos.

//Más notas: Se me borraron las fotos de WhatsApp, ¿qué puedo hacer para recuperarlas?

Claro que también hubo quienes se burlaron de sumar como nuevo algo que ya existe en Telegram y todo se expresó con memes, ese formato que copa las redes cuando un tema se pone caliente.